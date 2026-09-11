Bạn thân đăng ảnh thân mật của MC Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik

Ngày 10/9, nhân dịp sinh nhật Hoàng Oanh, ca sĩ Đoan Trang đăng tải bài viết dài chúc mừng người em thân thiết. Bên cạnh loạt hình kỷ niệm của hai chị em, nữ ca sĩ còn lần đầu chia sẻ một khoảnh khắc đáng chú ý có sự xuất hiện của thủ môn Lê Giang Patrik.

Bức ảnh được ghi lại trong một cuộc gọi video giữa ba người. "Chị mạn phép đăng luôn cái ảnh kỉ niệm hôm tuyển VN vừa nhận cúp xong sáng hôm sau hai đứa đều mạnh ai nấy vô cùng bận rộn mà cũng tranh thủ gọi cho chị 1 cái, chị trân trọng và thương lắm!", Đoan Trang viết.

Cuối bài, nữ ca sĩ mong người em từ nay nhận được thêm nhiều tình yêu thương, sự quan tâm và những nguồn năng lượng tích cực. "Lần này có chút đặc biệt, không còn 1 mình nữa", nữ ca sĩ nhấn mạnh.

Bức ảnh được ca sĩ Đoan Trang đăng tải trong loạt ảnh chúc mừng sinh nhật Hoàng Oanh

Lời chúc thu hút sự chú ý bởi đến thời điểm hiện tại, Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik đã cởi mở hơn với chuyện tình cảm. Tối 26/8, sau khi tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, cả hai công khai dành cho nhau những cử chỉ tình cảm trước đông đảo khán giả.

Hoàng Oanh xuống sân chung vui, còn Lê Giang Patrik ôm và hôn bạn gái trước khi hai người cùng nâng cúp. Một ngày sau trận chung kết, Hoàng Oanh và nam thủ môn tiếp tục được bắt gặp nắm tay, trò chuyện và rời khách sạn cùng nhau.

Đoan Trang và Hoàng Oanh có tình bạn thân thiết nhiều năm

Việc Đoan Trang sở hữu một bức ảnh riêng tư của cặp đôi cũng không phải điều quá bất ngờ nếu nhìn lại mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và Hoàng Oanh.

Tình bạn của hai người trở nên đặc biệt gắn bó trong quãng thời gian cùng sinh sống tại Singapore. Đoan Trang chuyển tới đảo quốc này cùng gia đình năm 2021, còn Hoàng Oanh đã có mặt từ trước đó. Xa Việt Nam, họ cùng một số nghệ sĩ như Thu Minh, Bằng Lăng, diễn viên Minh Trang tạo thành nhóm bạn thường xuyên gặp gỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Hoàng Oanh và Đoan Trang thường xuyên gặp nhau, từ những buổi ăn uống, tâm sự tại nhà đến hoạt động thể thao. Tháng 9/2021, hai người cùng nhóm bạn từng hoàn thành hành trình đạp xe khoảng 31 km tại Singapore. Cuối năm đó, họ còn cùng dạo phố, uống trà chiều và hỏi thăm cuộc sống của nhau.

Đoan Trang và Hoàng Oanh có mỗi quan hệ thân thiết khi cùng sống ở Singapore

Chính Đoan Trang cũng từng công khai nói về sự gần gũi này. Trong cuộc phỏng vấn với báo chí khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, nữ ca sĩ cho biết: "Trước đây, tôi thân Hoàng Oanh nhất vì cả hai thường xuyên chia sẻ khi ở Singapore".

Không chỉ gặp gỡ thông thường, Đoan Trang còn từng có mặt trong những cột mốc riêng của Hoàng Oanh. Ngày 10/9/2021, khi nữ MC đón tuổi 31 tại Singapore, Đoan Trang cùng Thu Minh và Bằng Lăng bí mật chuẩn bị bánh kem, quà để tạo bất ngờ. Khi đó, Hoàng Oanh chỉ nghĩ mình được các chị rủ đi cà phê, đến nơi mới biết mọi người đã chuẩn bị tiệc sinh nhật.

Nhóm nghệ sĩ Việt ở Singapore thời điểm ấy thường tụ họp tại nhà nhau để nấu ăn, chia sẻ chuyện gia đình, chăm sóc con cái và tổ chức sinh nhật cho từng thành viên. Nhà Đoan Trang cũng là một trong những địa điểm quen thuộc để Hoàng Oanh và bạn bè tới ăn uống, trò chuyện.

Sinh nhật tuổi 36 có thêm một người đặc biệt bên cạnh

Năm nay, Hoàng Oanh bước sang tuổi 36. Trước sinh nhật, nữ MC đăng ảnh và hài hước cho biết mình sắp "đủ 3 con giáp", đồng thời bày tỏ sự hào hứng với những dự án mới. Hoàng Oanh sinh ngày 10/9/1990; đáng chú ý, sinh nhật của cô chỉ cách sinh nhật Lê Giang Patrik hai ngày. Nam thủ môn sinh ngày 8/9/1992 và vừa đón tuổi 34.

Trước khi công khai trên sân Mỹ Đình, Hoàng Oanh từng xác nhận mình đã có người yêu nhưng giữ kín danh tính. Dịp Valentine năm nay, cô đăng ảnh nắm tay một người đàn ông và chia sẻ niềm hạnh phúc khi bước vào mối quan hệ mới.

Chỉ sau đó vài tháng, hàng loạt dấu hiệu liên quan tới Lê Giang Patrik được khán giả phát hiện, trước khi cả hai chính thức thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng vào cuối tháng 8.

Bức ảnh cuộc gọi video cũng hé lộ một lát cắt đời thường của Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik sau khi công khai tình cảm: bên cạnh những khoảnh khắc được chú ý trên sân bóng hay trước truyền thông, cặp đôi còn cùng nhau kết nối với những người bạn thân thiết trong cuộc sống riêng.

Ảnh FBNV