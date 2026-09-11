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Sao nhí đắt show nhất Việt Nam năm nay đây rồi: 1 năm đóng 6 phim quá khủng, diễn xuất thần sầu 100 điểm

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Đây là cái tên phủ sóng màn ảnh rộng từ đầu đến cuối năm 2026.

Gia nhập làng giải trí từ năm 3 tuổi, Trần Đào Gia Tuệ (sinh năm 2018) nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn nhờ đôi mắt biết nói và khả năng "bật công tắc" cảm xúc chuyên nghiệp, đáng nể. Từ những vai diễn nhỏ, cô bé dần khẳng định tài năng và trở thành cái tên bảo chứng cho những phân đoạn lấy nước mắt khán giả. Bước sang năm 2026, Gia Tuệ đang là sao nhí đắt show nhất khi liên tiếp góp mặt trong 6 dự án điện ảnh lớn với đủ mọi thể loại từ tâm lý, gia đình đến kinh dị giật gân.

Ảnh: FBNV

Đầu năm, Gia Tuệ đã liên tiếp "đổ bộ" rạp phim toàn quốc với hai dự án được mong chờ. Mở màn ngay ngày mồng 1 dương lịch, cô bé "xông đất" bằng một vai diễn duyên dáng trong Ai Thương Ai Mến – bộ phim gia đình lấy bối cảnh miền Tây thập niên 1960 do Thu Trang làm đạo diễn kiêm sản xuất. Đến tháng 3, Gia Tuệ hóa thân vào vai bé My – đứa con gái nhỏ bị bệnh nặng của một người cha lái xe taxi (Thái Hòa đóng) trong Anh Hùng. Vượt qua 4 vòng casting gắt gao, màn kết hợp đầy cảm xúc tự nhiên như cha con ruột giữa Gia Tuệ và "vua phòng vé" Thái Hòa đã tạo nên những khoảnh khắc điện ảnh đắt giá, khiến khán giả phải sụt sùi trong rạp.

Ai Thương Ai Mến. (Ảnh: FBNV)

Anh Hùng (Ảnh: NSX)

Ngay sau đó, cô bé đóng vai Mỹ Ngọc lúc 5 tuổi trong kinh dị Quỷ Nhập Tràng 2 cũng khởi chiếu vào tháng 3. Dù chỉ xuất hiện ở mốc quá khứ với thời lượng không nhiều, Gia Tuệ đã nhận về nhiều lời khen ngợi. Đến tháng 6, Gia Tuệ tiếp tục góp mặt trong Thanh Âm Vượt Đại Dương. Bộ phim là một nốt nhạc trong trẻo, khẳng định khả năng biến hóa linh hoạt của sao nhí 8 tuổi qua nhiều lát cắt số phận khác nhau.

Thanh Âm Vượt Đại Dương

Tháng 9 tới đây, Gia Tuệ tiếp tục khiến khán giả "nổi da gà" khi tái xuất với dòng phim kinh dị dân gian vùng sông nước trong Út Lan 2 của đạo diễn Trần Trọng Dần. Đây là một trong những dự án được đầu tư bối cảnh công phu nhất năm, tái hiện lại những giai thoại tâm linh bí ẩn dọc bờ sông miền Tây. Trong phim, Gia Tuệ vào vai cô con gái nhỏ của nam chính (Phương Nam). Cô bé sẽ có một màn hóa thân đầy thách thức khi phải lặn lội quay phim giữa đầm lầy, muỗi vắt dọc miền Tây Nam Bộ.

Phần đầu Út Lan: Oán Linh Giữ Của (2025) được nhiều khán giả đón nhận, đánh giá là tác phẩm kinh dị khai thác tốt chất liệu dân gian. Ở phần tiếp theo, ê kíp hứa hẹn mang đến trải nghiệm vừa ám ảnh vừa giàu bản sắc văn hóa.

Út Lan 2

Dự án chốt hạ năm 2026 của Trần Đào Gia Tuệ là Sợi Chỉ Đỏ, ra rạp Việt vào ngày tháng 12 dưới sự nhào nặn của đạo diễn kỳ cựu Hàm Trần. Trong phim, Gia Tuệ vào vai bé Lạc - một nhân vật có tạo hình dị biệt và tâm lý cực kỳ phức tạp. Từ khi sợi chỉ đỏ bí ẩn xuất hiện, cuộc sống của gia đình bé Lạc hoàn toàn bị đảo lộn bởi loạt hiện tượng kinh hoàng và những thế lực vô hình quấy phá. Để cứu lấy con gái, bố mẹ Lạc phải dấn thân vào hành trình đi tìm sự thật, bóc tách từng lớp góc khuất đen tối trong quá khứ và những bí mật rợn người vốn đã bị chôn giấu từ lâu.

Trước khi chính thức oanh tạc phòng vé nước nhà, Sợi Chỉ Đỏ đã làm nên niềm tự hào lớn cho điện ảnh Việt khi xuất sắc được lựa chọn tranh giải và trình chiếu tại hạng mục Midnight Passion (những bộ phim kinh dị, giật gân xuất sắc nhất) của Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026 (BIFF).

Sợi Chỉ Đỏ (Ảnh: FBNV)

Có thể nói với Gia Tuệ, 2026 đánh dấu bước ngoặt lớn đưa em thành một diễn viên nhí triển vọng của điện ảnh Việt. Việc liên tục xuất hiện trong 6 dự án lớn với đa dạng thể loại, từ tâm lý gia đình đến kinh dị giật gân là minh chứng cho khả năng biến hóa và chuyên nghiệp của cô bé 8 tuổi để tiếp tục tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Ảnh: FBNV

Sao nhí cả đời chỉ đóng 1 phim mà nổi tiếng ở Việt Nam suốt 33 năm

Theo Mộng Zu

Đời sống & Pháp luật

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