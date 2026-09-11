Lưu Diệc Phi giàu cỡ nào sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật?

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Lưu Diệc Phi tích lũy khối tài sản được truyền thông ước tính lên tới hàng trăm triệu USD. Bên cạnh thu nhập từ phim ảnh, nữ diễn viên còn có các hợp đồng quảng cáo, đại sứ thương hiệu và nhiều bất động sản được nhắc đến trên báo chí.

Lưu Diệc Phi là một trong những ngôi sao nổi tiếng và giàu có của làng giải trí Hoa ngữ.

Khối tài sản 170 triệu USD, cát-xê phim hàng triệu USD

Theo Yahoo Finance và St Headline, tổng tài sản của Lưu Diệc Phi được ước tính vượt 1,23 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 170 triệu USD.

Các nguồn này cho biết tài sản của nữ diễn viên gồm một biệt thự khoảng 5.000 m² tại Bắc Kinh và một bất động sản ở Mỹ. Cát-xê quảng cáo của cô cũng được truyền thông ước tính lên tới khoảng 25 triệu NDT cho mỗi hợp đồng.

Thay vì phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất, Lưu Diệc Phi xây dựng thu nhập từ nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là diễn xuất, quảng cáo và hợp tác với các thương hiệu quốc tế.

Nữ diễn viên nhận 3,4 triệu USD cho vai chính trong “Câu chuyện Hoa Hồng”.

Phim ảnh vẫn là nguồn thu quan trọng trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi. Theo Marie Claire Taiwan, nữ diễn viên nhận khoảng 25 triệu NDT, tương đương 3,4 triệu USD, cho vai Hoàng Diệc Mai trong Câu chuyện Hoa Hồng.

Mức thù lao này được cho là cao nhất trong dàn diễn viên của tác phẩm. Hoa Chung nhận 20 triệu NDT, Đồng Đại Vi 18 triệu NDT, Bành Quán Anh 15 triệu NDT và Lâm Canh Tân 12 triệu NDT.

Mức cát-xê được lý giải bởi vị thế của Lưu Diệc Phi trên thị trường và khả năng thu hút sự chú ý cho dự án. Nữ diễn viên cũng có xu hướng chọn lọc kịch bản thay vì xuất hiện dày đặc.

Điều này khiến mỗi lần trở lại màn ảnh của cô thường được xem là sự kiện đáng chú ý, đồng thời giúp duy trì mức thù lao cao dù số lượng phim tham gia không nhiều.

Giá trị thương mại được mở rộng

Ngoài phim ảnh, quảng cáo là lĩnh vực giúp Lưu Diệc Phi duy trì nguồn thu ổn định trong những giai đoạn ít xuất hiện trên truyền hình.

Tính đến tháng 1/2026, cô có 12 hợp đồng đại diện toàn cầu với các thương hiệu quốc tế. Danh sách gồm nhiều tên tuổi trong lĩnh vực thời trang, trang sức và làm đẹp như Louis Vuitton, Bvlgari và Jo Malone London.

Jo Malone London từng công bố Lưu Diệc Phi là nữ nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên giữ vị trí đại sứ thương hiệu toàn cầu của hãng.

Cô có 12 hợp đồng đại diện toàn cầu với các thương hiệu quốc tế.

Với Bvlgari, nữ diễn viên trở thành đại sứ toàn cầu từ năm 2023. Truyền thông cho biết hợp đồng hợp tác được gia hạn vào năm 2025 với mức phí được báo cáo khoảng 20 triệu NDT/năm, tương đương 2,9 triệu USD. Trước đó, Lưu Diệc Phi cũng từng hợp tác với Tissot, Emporio Armani, Chaumet và Dior Prestige.

Điểm đáng chú ý nằm ở độ bền của các mối quan hệ thương mại. Lưu Diệc Phi không chỉ xuất hiện trong các chiến dịch ngắn hạn mà thường đảm nhận vai trò đại sứ, tham gia show thời trang, sự kiện trang sức và những hoạt động quan trọng của thương hiệu.

Chiến lược thương mại của cô những năm gần đây thiên về việc lựa chọn một số hợp đồng có giá trị, thay vì nhận quá nhiều nhãn hàng cùng lúc. Cách làm này góp phần giữ hình ảnh của nữ diễn viên ở phân khúc cao cấp.

Bất động sản và cuộc sống kín tiếng

Bên cạnh thu nhập từ nghề nghiệp, bất động sản là một trong những tài sản thường được truyền thông nhắc tới khi nói về Lưu Diệc Phi.

Yahoo Finance và St Headline cho biết nữ diễn viên sở hữu một biệt thự có diện tích khoảng 5.000 m² tại Bắc Kinh cùng một bất động sản ở Mỹ. Nơi ở của Lưu Diệc Phi có khuôn viên rộng, nhiều cây xanh và khoảng sân lớn, tạo cảm giác khá biệt lập với không gian đô thị.

Dinh thự xa hoa của Lưu Diệc Phi.

Khác với những dinh thự cầu kỳ, biệt thự của Lưu Diệc Phi được mô tả theo phong cách hiện đại, tối giản. Không gian bên trong rộng rãi, nhiều ánh sáng, sử dụng nội thất cao cấp nhưng tiết chế, tạo cảm giác sang trọng và tinh tế.

Ở tuổi 39, Lưu Diệc Phi không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như giai đoạn đầu sự nghiệp. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa sức hút thương mại của cô suy giảm.

Từng có giai đoạn Lưu Diệc Phi gần 800 ngày không đóng phim nhưng vẫn tiếp tục nhận các hợp đồng quảng cáo cao cấp.

Điều này cho thấy giá trị của Lưu Diệc Phi không còn được đo đơn thuần bằng số lượng tác phẩm cô tham gia. Với hơn hai thập kỷ xây dựng hình ảnh, nữ diễn viên đã tạo cho mình một vị trí đặc biệt: sức hút trên màn ảnh có thể được chuyển hóa thành giá trị thương mại trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp và hàng xa xỉ.