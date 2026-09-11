Những lần Lưu Diệc Phi trở thành tâm điểm tranh cãi

Lưu Diệc Phi là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô gắn với nhiều vai diễn đình đám như Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ, Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp hay Hoa Mộc Lan của Disney.

Sở hữu danh tiếng lớn cùng biệt danh “Thần tiên tỷ tỷ”, Lưu Diệc Phi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, cùng với sức hút ấy, nữ diễn viên cũng không ít lần trở thành tâm điểm tranh luận.

Cắt Hồ Ngọc Hà khỏi ảnh chung

Ồn ào mới nhất liên quan đến Lưu Diệc Phi xuất phát từ một bức ảnh tại sự kiện Bvlgari ở Thượng Hải.

Tối 7/9, Lưu Diệc Phi và Hồ Ngọc Hà cùng xuất hiện tại sự kiện của thương hiệu. Sau chương trình, Hồ Ngọc Hà đăng bức ảnh chụp cùng Lưu Diệc Phi và Laura Burdese, CEO Bvlgari.

Lưu Diệc Phi sau đó cũng đăng bức ảnh tương tự trên Instagram nhưng cắt Hồ Ngọc Hà khỏi khung hình. Chi tiết này nhanh chóng gây chú ý và trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội.

Lưu Diệc Phi gây tranh cãi vì cắt Hồ Ngọc Hà khỏi ảnh chung.

Một bộ phận khán giả cho rằng việc cắt một người cùng xuất hiện trong ảnh chung là thiếu tinh tế. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là lựa chọn hình ảnh trên trang cá nhân và không đủ cơ sở để suy diễn thành mâu thuẫn giữa hai nghệ sĩ.

Từ khóa liên quan đến việc Lưu Diệc Phi cắt Hồ Ngọc Hà khỏi ảnh chung thu hút hơn 110 triệu lượt xem trên Weibo, cho thấy mức độ quan tâm lớn của công chúng Trung Quốc đối với câu chuyện.

Hồ Ngọc Hà sau đó có phản hồi khá nhẹ nhàng. Cô cho biết hai người mới gặp nhau một vài lần, biết nhau nhưng chưa thân thiết và bản thân không quá bận tâm chuyện Lưu Diệc Phi đăng hay không đăng ảnh chung.

Lưu Diệc Phi sau đó xóa bức ảnh khỏi trang cá nhân. Tối cùng ngày, Bvlgari Việt Nam cũng lên tiếng cho rằng sự việc là hiểu lầm và khẳng định nữ diễn viên ngoài đời thân thiện, chuyên nghiệp.

Diễn xuất từng gây tranh luận

Lưu Diệc Phi nổi tiếng khi còn khá trẻ. Sau vai Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ, cô đảm nhận Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp năm 2006.

Ngoại hình của nữ diễn viên được đánh giá phù hợp với nhân vật Tiểu Long Nữ. Tuy nhiên, diễn xuất của cô thời điểm đó gây nhiều ý kiến trái chiều.

Một số khán giả cho rằng Lưu Diệc Phi có khí chất và ngoại hình phù hợp với nhân vật nhưng biểu đạt cảm xúc còn hạn chế. Trong khi đó, những người ủng hộ cô cho rằng Tiểu Long Nữ vốn là nhân vật lạnh lùng, ít bộc lộ cảm xúc nên cách thể hiện tiết chế của nữ diễn viên không phải điểm yếu.

Diễn xuất của nữ diễn viên từng gây tranh luận.

Khi chuyển sang điện ảnh, vấn đề diễn xuất tiếp tục được đặt ra. Một số tác phẩm có Lưu Diệc Phi tham gia như Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Hoa cỏ chiến tranh,.. . không đạt thành công như kỳ vọng, khiến cô nhiều lần bị nhận xét chưa tạo được dấu ấn tương xứng với danh tiếng.

Đến Hoa Mộc Lan , cuộc tranh luận trở nên lớn hơn khi đây là dự án quốc tế có kinh phí và kỳ vọng cao.

Ngay từ trailer, tạo hình của Lưu Diệc Phi nhận nhiều ý kiến trái chiều. Kiểu trang điểm với phần trán vàng, má hồng và màu môi đậm khiến bộ phận khán giả cho rằng hình ảnh thiếu tự nhiên. Một số ý kiến khác giải thích đây là cách tái hiện phong tục làm đẹp thời cổ đại.

Trailer cũng khiến diễn xuất và khả năng thể hiện hình tượng nữ chiến binh của Lưu Diệc Phi được đem ra bàn luận. Trong khi một số người cho rằng biểu cảm của cô chưa đủ mạnh, những cảnh cưỡi ngựa, bắn cung và đấu kiếm lại nhận phản hồi tích cực.

Bản thân Hoa Mộc Lan cũng bị so sánh với phiên bản hoạt hình năm 1998. Việc thay đổi một số nhân vật và tuyến truyện, trong đó có chuyện tình của Mộc Lan và Lý Tường, khiến một bộ phận khán giả không hài lòng.

Tranh cãi lớn nhất của dự án lại đến từ phát ngôn của Lưu Diệc Phi liên quan đến biểu tình ở Hong Kong vào năm 2019. Sau đó, một bộ phận khán giả kêu gọi tẩy chay Hoa Mộc Lan.

“Hoa Mộc Lan” gây tranh luận từ tạo hình, diễn xuất đến phát ngôn.

Vì vậy, khi Hoa Mộc Lan ra mắt, tranh luận xoay quanh Lưu Diệc Phi không còn giới hạn ở ngoại hình hay diễn xuất mà mở rộng sang phản ứng của khán giả tại các thị trường châu Á.

Sau Hoa Mộc Lan, Mộng hoa lục trở thành tác phẩm giúp hình ảnh diễn viên của Lưu Diệc Phi được nhìn nhận tích cực hơn. Vai Triệu Phán Nhi đưa cô trở lại màn ảnh nhỏ và tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội.

Năm 2024, Lưu Diệc Phi đóng chính Câu chuyện Hoa Hồng, tác phẩm nhanh chóng tạo hiệu ứng lớn. Nhân vật Hoàng Diệc Mai do cô đảm nhận là người phụ nữ có ngoại hình nổi bật, thông minh, tài năng và trải qua nhiều mối quan hệ tình cảm.

Phim gây tranh cãi bởi những cảnh thân mật giữa Lưu Diệc Phi và Bành Quán Anh. Tranh luận sau đó chuyển sang chính nhân vật Hoàng Diệc Mai. Ngay cả khi bộ phim thành công, Lưu Diệc Phi vẫn trở thành trung tâm của những cuộc tranh luận về nhân vật và cách thể hiện hình ảnh phụ nữ trên màn ảnh.

Nhan sắc là lợi thế nhưng cũng là áp lực

Ngoại hình là yếu tố giúp Lưu Diệc Phi nổi tiếng từ sớm nhưng cũng là một trong những chủ đề thường xuyên được đem ra bàn luận.

Sau Thần điêu đại hiệp , hình ảnh Tiểu Long Nữ giúp cô gắn với biệt danh “Thần tiên tỷ tỷ”. Vì vậy, mỗi khi nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo khác biệt, hình ảnh của cô nhanh chóng được chia sẻ và so sánh.

Một số lần tranh luận bắt nguồn từ hình ảnh chưa qua chỉnh sửa. Khán giả đặt ảnh đời thường cạnh hình ảnh trên tạp chí hoặc mạng xã hội, từ đó bàn luận về vóc dáng, đường nét gương mặt và cách xử lý hình ảnh.

Nữ diễn viên thường xuyên bị công chúng soi xét diện mạo.

Đến năm 2026, câu chuyện này tiếp tục xuất hiện khi những hình ảnh từ các sự kiện thời trang được chia sẻ rộng rãi. Một bộ phận khán giả cho rằng Lưu Diệc Phi có dấu hiệu thay đổi ngoại hình theo tuổi tác, trong khi người hâm mộ cho rằng đó là những thay đổi bình thường.

Thời trang cũng nhiều lần gây chia rẽ

Là gương mặt thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, Lưu Diệc Phi cũng không tránh khỏi những nhận xét trái chiều về trang phục.

Có những bộ váy giúp cô nhận nhiều lời khen về khí chất, nhưng cũng có thiết kế bị cho là rườm rà, không tôn dáng hoặc chưa phù hợp.

Phong cách thời trang của Lưu Diệc Phi nhiều lần bị chê ‘’thảm hoạ’’.

Những tranh luận này đặc biệt rõ khi Lưu Diệc Phi tham dự các show thời trang quốc tế, nơi hình ảnh cô thường được đặt cạnh nhiều ngôi sao khác.

Tuy nhiên, một bộ trang phục bị chê không đồng nghĩa với việc sức hút của nữ diễn viên giảm xuống. Ngược lại, mỗi lần cô xuất hiện vẫn dễ tạo ra lượng thảo luận lớn.