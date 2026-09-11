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Biệt thự 100 tỷ của Huyền Baby

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Năm 2020, ông xã Huyền Baby gây chú ý khi dành tặng bà xã món quà Valentine đặc biệt là một căn biệt thự khủng.

Huyền Baby tên thật là Đặng Ngọc Huyền, sinh năm 1989 tại Hà Nội. Cô được biết đến từ cuộc thi Miss Teen 2008 và nhanh chóng trở thành một trong những hot girl nổi tiếng của thế hệ 8X, 9X.

Sau thời gian hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Huyền Baby chuyển hướng sang kinh doanh và xây dựng hình ảnh một nữ doanh nhân, đồng thời vẫn nhận được sự quan tâm nhờ phong cách thời trang sang trọng. Năm 2013, Huyền Baby kết hôn với doanh nhân Quang Huy. Sau khi lập gia đình, cô hạn chế hoạt động showbiz và dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh, chăm sóc gia đình

Biệt thự 100 tỷ của Huyền Baby- Ảnh 1.

Huyền Baby được biết đến từ cuộc thi Miss Teen 2008. Ảnh: FBNV

Biệt thự 100 tỷ của Huyền Baby- Ảnh 2.
Biệt thự 100 tỷ của Huyền Baby- Ảnh 3.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Quang Huy, Huyền Baby dần rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh. Ảnh: FBNV

Năm 2020, ông xã Huyền Baby gây chú ý khi dành tặng bà xã món quà Valentine đặc biệt là một căn biệt thự khủng. Căn nhà được cho là có giá trị khoảng 100 tỷ đồng. Cơ ngơi gây ấn tượng ngay từ bên ngoài với thiết kế theo phong cách tân cổ điển, lấy màu trắng làm chủ đạo và kết hợp nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ. Biệt thự có 3 mặt tiền, tạo cảm giác bề thế và thoáng đãng.

Tọa lạc trong một khu đô thị cao cấp tại TP.HCM, biệt thự có tổng diện tích sử dụng khoảng 1.000m². Điểm nhấn bên ngoài là khu sân vườn rộng rãi với nhiều cây xanh và hoa được bố trí cả phía trước lẫn phía sau nhà. Huyền Baby thường xuyên chia sẻ hình ảnh chăm sóc, trang trí khu vườn, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết, biến nơi đây thành một khoảng không gian xanh riêng tư.

Biệt thự 100 tỷ của Huyền Baby- Ảnh 4.

Hiện tại, người đẹp đang sống cùng chồng và hai con trong căn biệt thự trị giá 100 tỷ đồng.

Biệt thự 100 tỷ của Huyền Baby- Ảnh 5.
Biệt thự 100 tỷ của Huyền Baby- Ảnh 6.
Biệt thự 100 tỷ của Huyền Baby- Ảnh 7.

Tọa lạc trong một khu đô thị cao cấp tại TP.HCM, biệt thự có tổng diện tích sử dụng khoảng 1.000m².

Bên trong, căn biệt thự được thiết kế theo phong cách tân cổ điển với trần cao, đèn chùm pha lê cùng hệ thống nội thất sang trọng. Phòng khách có diện tích rộng, được bài trí cầu kỳ nhưng vẫn giữ các gam màu trung tính làm chủ đạo, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa hài hòa.

Khu vực bếp được chia thành hai không gian nhằm phục vụ những nhu cầu khác nhau của gia đình. Ngoài các phòng sinh hoạt chính, biệt thự còn được bố trí phòng gym và khu vực mô phỏng sân golf, giúp các thành viên có thể tập luyện ngay tại nhà.

Biệt thự 100 tỷ của Huyền Baby- Ảnh 8.
Biệt thự 100 tỷ của Huyền Baby- Ảnh 9.
Biệt thự 100 tỷ của Huyền Baby- Ảnh 10.
Biệt thự 100 tỷ của Huyền Baby- Ảnh 11.
Biệt thự 100 tỷ của Huyền Baby- Ảnh 12.

Cơ ngơi gây ấn tượng ngay từ bên ngoài với thiết kế theo phong cách tân cổ điển, lấy màu trắng làm chủ đạo và kết hợp nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ. Ảnh: FBNV

Một trong những không gian được chú ý nhất trong căn biệt thự là phòng thay đồ của Huyền Baby. Với niềm yêu thích thời trang hàng hiệu, cô dành riêng một khu vực để trưng bày quần áo, túi xách, giày dép, kính mắt, đồng hồ và nhiều món phụ kiện đắt giá.

Hệ thống tủ kính được bố trí thành từng khu vực, giúp các món đồ được sắp xếp gọn gàng và dễ dàng quan sát. Phòng thay đồ có thiết kế sang trọng, nhiều chi tiết được chăm chút, khiến không gian này được ví như một showroom hàng hiệu thu nhỏ ngay trong nhà.

Biệt thự 100 tỷ của Huyền Baby- Ảnh 13.
Biệt thự 100 tỷ của Huyền Baby- Ảnh 14.

Với niềm yêu thích thời trang hàng hiệu, cô dành riêng một khu vực để trưng bày quần áo, túi xách, giày dép, kính mắt, đồng hồ và nhiều món phụ kiện đắt giá. Ảnh: FBNV

Theo Minh Ngọc

Thanh Niên Việt

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