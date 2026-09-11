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Văn Hậu xin lỗi

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Doãn Ngọc Tân xác nhận Văn Hậu đã xin lỗi anh.

Sau tình huống va chạm nguy hiểm khiến đồng nghiệp phải rời sân tại vòng 2 V.League 2026-2027 tối 10/9, hậu vệ Đoàn Văn Hậu của câu lạc bộ Công an Hà Nội đã chủ động gửi lời xin lỗi trực tiếp tới tiền vệ Doãn Ngọc Tân bên phía Thể Công Viettel.

Pha bóng diễn ra ở phút 70 của trận đấu CAHN 1-0 Thể công Viettel, trong một tình huống tranh chấp ở khu vực giữa sân. Tình huống va chạm khiến gầm giày của Văn Hậu tác động mạnh vào phần ống đồng gần cổ chân Ngọc Tân. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính Ngô Duy Lân đã quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Đoàn Văn Hậu, đẩy Công an Hà Nội vào thế thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại của hiệp hai.

Văn Hậu phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân (Ảnh: FPT Play)

Dù đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 1-0, tính chất gay gắt của pha vào bóng khiến dư luận không khỏi lo ngại cho tình trạng của Doãn Ngọc Tân – cầu thủ vừa mới trở lại sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì gãy xương mác. Sau trận đấu, tiền vệ của Thể Công Viettel xác nhận anh vẫn chưa hết đau nhưng cho biết Đoàn Văn Hậu đã chủ động đến gặp và gửi lời xin lỗi, khẳng định bản thân không cố tình phạm lỗi như vậy.

"Tôi vẫn đang cảm thấy đau. Đoàn Văn Hậu đến xin lỗi tôi và bảo rằng không cố tình phạm lỗi như vậy", Doãn Ngọc Tân chia sẻ.

Đánh giá về tình huống này, Huấn luyện viên Velizar Popov khẳng định chiếc thẻ đỏ dành cho Văn Hậu là hoàn toàn hợp lý. Thuyền trưởng của Thể Công Viettel cũng không giấu nổi sự lo lắng về khả năng phục hồi của học trò, đồng thời lo ngại Ngọc Tân sẽ không kịp bình phục cho trận đấu quan trọng sắp tới tại AFC Champions League Two.

Dù Văn Hậu đã chủ động xin lỗi đồng nghiệp ngay sau khi trận đấu khép lại, pha vào bóng thô bạo này nhiều khả năng sẽ khiến hậu vệ của Công an Hà Nội phải nhận thêm án phạt bổ sung từ Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

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Theo Hải Đăng

Phụ Nữ Mới

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