Kiếm thêm 10 triệu nhưng vẫn không thấy giàu hơn: Đây là chiếc bẫy tài chính nhiều người chỉ nhận ra sau tuổi 40

Có một giai đoạn tôi từng tin rằng chỉ cần kiếm được nhiều tiền hơn, mọi áp lực tài chính sẽ tự động biến mất. Khi lương còn thấp, tôi nghĩ chỉ cần tăng thêm vài triệu mỗi tháng là đủ sống thoải mái. Khi thu nhập tăng thật, tôi lại thấy mình cần một căn nhà tốt hơn, một chiếc điện thoại mới hơn, những bữa ăn "xứng đáng" hơn và những chuyến đi tử tế hơn.

Đến tuổi 40, nhìn lại, tôi mới nhận ra một điều khá trớ trêu: thu nhập của tôi đã tăng nhiều lần so với thời mới đi làm, nhưng danh sách những thứ "không thể thiếu" cũng dài lên gần như tương ứng.

Và chính điều đó mới là chiếc bẫy tiền bạc lớn nhất.

Khi lương thấp, tôi từng nghĩ mình chỉ cần rất ít

Những năm đầu đi làm, cuộc sống của tôi khá đơn giản. Một chiếc điện thoại dùng vài năm chưa hỏng thì chưa cần đổi. Quần áo mua vừa đủ mặc. Cuối tuần có thể ăn ở nhà, xem phim, đi cà phê bình thường. Đi du lịch thì chọn vé rẻ, phòng vừa phải, miễn sạch sẽ là được.

Khi ấy tôi thường nghĩ: "Sau này kiếm được nhiều hơn, mình sẽ nhẹ đầu hơn".

Thực tế, thu nhập đúng là tăng lên. Nhưng cùng lúc đó, chuẩn sống cũng âm thầm tăng theo.

Từ chỗ dùng điện thoại đến khi hỏng, tôi bắt đầu đổi máy sau 2-3 năm vì thấy mẫu cũ "chậm rồi". Từ quần áo vài trăm nghìn, tôi bắt đầu quan tâm đến chất liệu, thương hiệu, phom dáng. Từ những bữa ăn bình thường, tôi quen với việc gọi đồ tốt hơn, ăn nhà hàng thường xuyên hơn. Từ một chuyến nghỉ ngắn ngày, tôi bắt đầu thấy khách sạn đẹp, phòng có view, chuyến bay giờ đẹp là những thứ "nên có".

Không có khoản nào quá vô lý nếu nhìn riêng lẻ, vấn đề là mọi thứ cùng tăng một lúc.

Thu nhập tăng 30%, nhưng chi tiêu có thể tăng 50%

Đây là điều tôi không nhận ra trong nhiều năm.

Khi thu nhập tăng từ 15 triệu lên 20 triệu, tôi không sống như người có 20 triệu nhưng vẫn giữ mức chi của 15 triệu. Tôi lập tức "nâng cấp" đời sống: ăn ngon hơn, mua sắm thoải mái hơn, thuê hoặc mua nhà tốt hơn, đổi xe, tăng chi cho con, tăng chi giải trí.

Khi thu nhập tiếp tục tăng, những tiêu chuẩn ấy lại được nâng lên thêm một nấc.

Điều nguy hiểm nhất của lạm phát lối sống là nó thường không tạo cảm giác mình đang tiêu hoang. Ngược lại, phần lớn khoản chi đều có vẻ hợp lý.

Một đôi giày tốt hơn vì "đi làm cần chỉn chu". Một chiếc điện thoại đắt hơn vì "công việc cần". Một căn nhà rộng hơn vì "con cần không gian". Một chuyến du lịch đắt hơn vì "cả năm mới đi một lần". Một chiếc xe tốt hơn vì "an toàn cho gia đình".

Tất cả đều có lý, nhưng nếu mọi nhu cầu đều được nâng cấp cùng lúc, thu nhập tăng bao nhiêu cũng có thể nhanh chóng bị lấp đầy.

Chiếc bẫy nguy hiểm nhất là biến "mong muốn" thành "nhu cầu"

Ở tuổi 40, tôi bắt đầu tự hỏi: Có bao nhiêu thứ trong cuộc sống hiện tại của mình thực sự không thể thiếu?

Câu trả lời khiến tôi hơi giật mình.

Rất nhiều thứ trước đây tôi sống hoàn toàn ổn khi chưa có, nhưng sau một thời gian sử dụng lại bắt đầu coi đó là tiêu chuẩn tối thiểu.

- Ngày trước, một kỳ nghỉ đơn giản là đủ vui. Sau vài lần ở resort đẹp, tôi bắt đầu khó quay lại khách sạn bình thường.

- Ngày trước, tôi có thể dùng một chiếc túi vài năm. Sau khi quen với đồ tốt hơn, tôi lại thấy những món cũ "không còn hợp".

- Ngày trước, cuối tuần ở nhà không có gì đáng buồn. Sau khi quen ăn ngoài, đi chơi, đi spa hoặc đưa con đến các khu vui chơi, một cuối tuần ít tiêu tiền lại khiến tôi có cảm giác mình đang "sống thiếu".

Đó là lúc tôi hiểu rằng tiêu chuẩn sống có một đặc điểm rất đáng sợ: nó tăng rất nhanh nhưng giảm xuống rất khó.

Càng kiếm nhiều, chúng ta càng dễ tự thưởng cho mình

Một lý do khác khiến chi tiêu tăng nhanh là tâm lý "mình xứng đáng".

Làm việc nhiều hơn, áp lực lớn hơn, trách nhiệm cao hơn, chúng ta dễ cho phép bản thân tiêu nhiều hơn như một hình thức bù đắp.

"Tháng này làm vất vả, mua món này cũng được."

"Cả năm mới đi du lịch một lần, chọn phòng đẹp chút cũng không sao."

"Kiếm tiền để làm gì nếu không hưởng thụ?"

Không câu nào sai, nhưng khi việc tự thưởng diễn ra quá thường xuyên, phần thưởng sẽ dần biến thành mức sống mặc định.

Một bữa ăn ngon từ phần thưởng trở thành thói quen. Một món đồ đắt từ ngoại lệ thành tiêu chuẩn. Một chuyến du lịch xa từ trải nghiệm đặc biệt thành kế hoạch bắt buộc mỗi năm.

Và khi đó, chúng ta phải tiếp tục kiếm nhiều tiền hơn chỉ để duy trì chính cuộc sống mà mình đã nâng cấp.

Tôi từng tưởng mình thiếu tiền, thực ra tôi thiếu khoảng cách giữa thu nhập và chi tiêu

Có một thời gian tôi rất khó hiểu vì sao thu nhập đã cao hơn nhiều nhưng cảm giác tài chính vẫn không nhẹ nhàng hơn trước.

Sau đó tôi mới nhận ra: sự dư dả không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu, mà nằm ở khoảng cách giữa số tiền kiếm được và số tiền buộc phải tiêu mỗi tháng.

Một người thu nhập 20 triệu nhưng chỉ cần 12 triệu để duy trì cuộc sống có thể có cảm giác an toàn hơn người thu nhập 50 triệu nhưng tháng nào cũng phải tiêu 45 triệu.

Khoảng cách đó chính là tiền tiết kiệm, quỹ dự phòng, khả năng nghỉ việc một thời gian, tiền dành cho tuổi già và quan trọng hơn cả là quyền được nói "không" với những lựa chọn khiến mình kiệt sức.

Nếu thu nhập càng tăng mà chi phí cố định cũng tăng tương ứng, chúng ta có thể trông giàu hơn nhưng chưa chắc tự do hơn.

Sau tuổi 40, tôi bắt đầu làm ngược lại: Không vội nâng chuẩn sống khi thu nhập tăng

Tôi không quay lại sống kham khổ và cũng không cố cắt mọi niềm vui.

Thay đổi lớn nhất là tôi không còn coi mỗi lần tăng thu nhập là một tín hiệu để nâng cấp cuộc sống. Nếu thu nhập tăng thêm 5 triệu, tôi không tự động tìm cách tiêu thêm 5 triệu.

Một phần được dùng để cải thiện chất lượng sống. Phần còn lại được giữ lại.

Tôi cũng bắt đầu phân biệt rõ hơn giữa ba nhóm: thứ thực sự cần thiết, thứ giúp cuộc sống tốt lên đáng kể và thứ chỉ khiến mình cảm thấy "bằng người khác".

Những khoản đầu tiên vẫn được ưu tiên. Những khoản thứ hai được cân nhắc. Còn nhóm cuối cùng, tôi tập bỏ qua.

Điều thú vị là khi bớt chạy theo việc nâng chuẩn liên tục, tôi không thấy cuộc sống kém đi. Ngược lại, tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn giá trị của những thứ mình thực sự thích.

Có những thứ đáng nâng cấp, nhưng không cần nâng cấp mọi thứ

Tôi vẫn sẵn sàng chi tiền cho sức khỏe, trải nghiệm gia đình, một chiếc giường ngủ tốt, đồ dùng sử dụng hàng ngày hoặc những thứ giúp tiết kiệm thời gian.

Nhưng tôi không còn nghĩ rằng mọi mặt của cuộc sống đều phải "lên đời" đồng thời.

Điện thoại không cần đổi nếu vẫn tốt. Quần áo không cần mua thêm chỉ vì mùa mới. Nhà không cần lớn hơn nếu hiện tại vẫn đủ. Chuyến đi không cần sang hơn chỉ vì năm ngoái đã từng ở khách sạn tốt.

Khi bỏ được suy nghĩ "đã kiếm nhiều hơn thì phải sống khác đi", tôi mới thấy tiền bắt đầu ở lại lâu hơn trong tài khoản.

Đến tuổi 40 mới hiểu: giàu lên không chỉ là kiếm thêm, mà còn là biết giữ nguyên một phần cuộc sống

Có một câu tôi rất thích: thu nhập tăng là một cơ hội, không phải giấy phép để tăng chi tiêu.

Trước đây tôi luôn nghĩ tiến bộ tài chính đồng nghĩa với việc sở hữu nhiều thứ tốt hơn. Bây giờ tôi lại thấy một dấu hiệu khác đáng giá hơn: thu nhập tăng nhưng số tiền mình cần để cảm thấy đủ không tăng quá nhanh.

Bởi cuối cùng, chiếc bẫy lớn nhất không phải là chúng ta không kiếm đủ tiền, mà là mỗi khi kiếm được nhiều hơn, chúng ta lại tạo thêm một phiên bản cuộc sống đắt hơn cần phải duy trì.

Đến tuổi 40, tôi mới bắt đầu hiểu rằng đôi khi cách nhanh nhất để cảm thấy giàu hơn không phải là tiếp tục nâng thu nhập bằng mọi giá, mà là ngừng biến mọi mong muốn mới thành một thứ "không thể thiếu".