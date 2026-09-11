Ngắm cận cảnh iPhone Duo giá trăm triệu, gập mở êm ái, mỏng dính sang xịn

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Theo Khả Văn |
11-09-2026 - 23:31 PM |
Lifestyle
iPhone Duo - chiếc điện thoại gập đang được cả thế giới bàn tán từ ngoại hình, công nghệ cho đến giá cả.
Suốt 19 năm, iPhone đã định hình kiểu dáng của smartphone và iPhone Duo chính là sản phẩm đầu tiên mà Apple thay đổi kiểu dáng. Lần đầu tiên Apple ra mắt một sản phẩm với thiết kế hoàn toàn mới.
Phone Duo sở hữu ngôn ngữ thiết kế vuông vức với tỷ lệ màn hình gần 4:3 mang lại cảm giác vừa quen vừa lạ. Dù ra mắt sau các đối thủ, Apple vẫn tạo được sự khác biệt nhờ khả năng tối ưu hóa phần cứng và phần mềm vượt trội.
Màn hình ngoài của máy có kích thước 5,4 inch, sở hữu diện tích hiển thị tương đương 90% so với mẫu iPhone 18 Pro. Camera đục lỗ được bố trí khéo léo ở góc phải, đi kèm thanh dock tích hợp các biểu tượng kết nối giúp thao tác một tay thuận tiện.
Màn hình chính bên trong lên đến 7,6 inch, mang lại không gian hiển thị rộng hơn 50% so với chiếc iPhone 18 Pro Max. Đặc biệt, bề mặt màn hình được phủ lớp kết cấu nano tùy chỉnh giúp chống lóa cực tốt giống như trên các dòng iPad cao cấp.
Điểm cộng lớn nhất của iPhone Duo chính là phần nếp gấp màn hình được Apple xử lý tinh tế và mờ hơn hẳn các thiết bị gập hiện nay. Hãng đã sử dụng công nghệ khắc laser tạo ra một bề mặt phẳng về mặt cảm nhận, mang lại trải nghiệm vuốt chạm cao cấp.
Hệ thống bản lề của máy cấu thành từ hơn 100 linh kiện phức tạp, giúp màn hình luôn giữ được độ phẳng lý tưởng ở nhiều góc độ. Các lớp màn hình được liên kết bằng chất kết dính đàn hồi và bảo vệ bởi khung titan, kết hợp cùng sợi carbon để gia tăng tối đa độ cứng cáp.
iPhone Duo được trang bị Touch ID với nút bấm nằm trên thân máy, tuy nhiên sản phẩm không được hỗ trợ Face ID.
Máy được trang bị hệ thống camera ẩn dưới màn hình chính, dù chất lượng ảnh có giảm nhẹ nhưng lại mang đến không gian hiển thị trọn vẹn không khuyết điểm.
Mặt sau sở hữu camera chính 48 megapixel và ống kính tele 12 megapixel, đi kèm nhiều chế độ chụp ảnh tận dụng màn hình ngoài cực kỳ thú vị.
Bên trong iPhone Duo là sức mạnh từ con chip A20 Pro với bộ xử lý riêng biệt có khả năng điều khiển đồng thời cả hai màn hình. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi hiện đại giúp thiết bị duy trì hiệu năng ổn định, hoạt động vượt trội hơn 35% so với thế hệ iPhone 17 Pro.
Apple đã khéo léo chia đôi viên pin cho hai nửa thiết bị, sau đó sử dụng thuật toán thông minh để chúng hoạt động như một khối thống nhất. Nhờ sự tối ưu này, người dùng có thể thoải mái xem video liên tục 31 giờ trên màn hình trong và lên đến 45 giờ đối với màn hình ngoài.
Hiện tại, mẫu máy được bán ra với hai tùy chọn màu sắc thanh lịch là xanh đen và trắng. Đáng chú ý, đây cũng là thế hệ iPhone đầu tiên hỗ trợ thao tác mượt mà với bút Apple Pencil trên cả không gian hiển thị trong và ngoài.
Về giá bán, phiên bản 256 GB có mức giá khởi điểm từ 64,99 triệu đồng và lên đến 103,99 triệu đồng cho bản cao cấp nhất 2 TB. Sản phẩm sẽ chính thức lên kệ từ ngày 23/10 tại nhiều thị trường lớn, trong đó có cả Việt Nam.
Ảnh: CNET, The Verge, Gizmodo
Theo Khả Văn
Thanh Niên Việt
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