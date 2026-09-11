Ngắm cận cảnh iPhone Duo giá trăm triệu, gập mở êm ái, mỏng dính sang xịn

Về giá bán, phiên bản 256 GB có mức giá khởi điểm từ 64,99 triệu đồng và lên đến 103,99 triệu đồng cho bản cao cấp nhất 2 TB. Sản phẩm sẽ chính thức lên kệ từ ngày 23/10 tại nhiều thị trường lớn, trong đó có cả Việt Nam.