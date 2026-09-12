Một đội bóng đá tỉnh vừa nhận cam kết hơn 115 tỷ đồng từ hàng chục doanh nghiệp: Bầu Hiển là người đi trước từ 7 năm trước

Ngày 11/9, Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 khởi tranh. Hai ngày sau, FC Thái Nguyên sẽ có trận ra quân trên sân nhà, tiếp Quy Nhơn United tại sân vận động Thái Nguyên. Tuy nhiên, trước khi bóng lăn, đội bóng mới của địa phương đã gây chú ý bởi một con số đáng kể.

Tại lễ ra mắt FC Thái Nguyên cuối tháng 8, 32 đơn vị, doanh nghiệp cam kết đồng hành, tài trợ cho câu lạc bộ với tổng số tiền trên 115 tỷ đồng. Trong số này, phần đóng góp của T&T Group là 26 tỷ đồng. Trước đó, tại chương trình “Trà sáng cùng doanh nhân”, nhiều doanh nghiệp, đơn vị cũng đã đăng ký góp sức cho đội bóng.

FC Thái Nguyên được hình thành trên cơ sở tiếp nhận đội Trẻ Hà Nội vừa giành quyền tham dự Giải hạng Nhất. Địa phương không chỉ tiếp nhận suất thi đấu mà còn được chuyển giao lực lượng cầu thủ, ban huấn luyện và nền tảng chuyên môn, qua đó có thể bước ngay vào mùa giải mới. T&T Group đồng thời hỗ trợ thêm nguồn lực cho một số hạng mục cấp thiết trong thời gian địa phương hoàn tất thủ tục bố trí ngân sách.

Tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng đánh giá đây không chỉ là việc chuyển giao một câu lạc bộ bóng đá mà còn là sự “trao gửi niềm tin”, cùng sự đồng hành về nguồn lực, kinh nghiệm và tâm huyết, qua đó mở ra cơ hội để bóng đá Thái Nguyên bước sang giai đoạn chuyên nghiệp, bài bản và bền vững hơn.

Bầu Hiển đã bắt đầu với bóng đá Thái Nguyên từ năm 2019

Nếu FC Thái Nguyên là cái tên mới ở sân chơi bóng đá nam chuyên nghiệp, mối liên hệ giữa bầu Hiển, T&T Group với bóng đá địa phương đã kéo dài từ năm 2019.

Cuối năm đó, đội bóng đá nữ Thái Nguyên đứng trước nguy cơ giải thể do khó khăn kinh phí. Thu nhập thấp khiến một số cầu thủ thậm chí phải tạm rời sân cỏ để đi làm công nhân. T&T Group khi ấy bước vào tài trợ toàn diện và cải thiện chế độ để các cầu thủ có thể tiếp tục theo nghề.

Ba năm sau, vào năm 2022, Thái Nguyên T&T trở thành đội tiên phong trả phí chuyển nhượng trong bóng đá nữ Việt Nam.

Đến năm 2024, đội tiếp tục tăng cường lực lượng với những tuyển thủ như Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thu và mời Quả bóng vàng Việt Nam Văn Thị Thanh làm huấn luyện viên trưởng. Sau đó, Thái Nguyên T&T lần đầu giành huy chương đồng quốc gia. T&T tiếp tục ký gói tài trợ 45 tỷ đồng trong 5 năm tiếp theo.

Ảnh minh họa

Như vậy, “7 năm” trong câu chuyện hiện tại không có nghĩa FC Thái Nguyên nam đã tồn tại từ năm 2019. Đây là quãng thời gian tính từ khi bầu Hiển và T&T bắt đầu đồng hành với bóng đá Thái Nguyên, trước hết thông qua đội nữ.

Từ chỗ một đội bóng nữ còn lo chuyện tồn tại năm 2019, đến năm 2026, Thái Nguyên không chỉ có đội nữ đủ khả năng cạnh tranh thành tích mà còn có thêm một đội nam thi đấu tại Giải hạng Nhất.

Từ một doanh nghiệp đi trước đến hàng chục đơn vị cùng tham gia

Bầu Hiển từng nói: “Làm thể thao là để cống hiến”. Sau 7 năm, dấu ấn của ông và T&T Group tại Thái Nguyên vì thế không chỉ nằm ở những khoản tài trợ trực tiếp, mà còn ở việc tạo ra nền móng để ngày càng nhiều nguồn lực khác cùng bước vào với đội bóng quê hương.

Nếu năm 2019 T&T bước vào thời điểm bóng đá Thái Nguyên còn khó khăn và chưa có nhiều nguồn lực sẵn sàng tham gia, thì 7 năm sau, quanh đội bóng nam mới thành lập đã xuất hiện hàng chục đơn vị, doanh nghiệp cùng góp sức.

Ví dụ điển hình có thể kể tới như Kashima Antlers tại Nhật Bản. Khi bước vào bóng đá chuyên nghiệp năm 1991, công ty vận hành câu lạc bộ này được thành lập với sự góp vốn của 5 chính quyền đô thị và 43 doanh nghiệp địa phương.

Ở Đức, nguyên tắc 50+1 lại đặt trọng tâm vào việc hội viên câu lạc bộ giữ đa số quyền biểu quyết. Các mô hình này không hoàn toàn giống câu chuyện tại Thái Nguyên, nhưng có chung một điểm: đội bóng càng gắn với nhiều chủ thể trong cộng đồng, nền tảng phát triển lâu dài càng có điều kiện được củng cố.

Tất nhiên, hơn 115 tỷ đồng cam kết mới chỉ là điểm khởi đầu. Tương lai của FC Thái Nguyên vẫn phải được đo bằng kết quả thi đấu, lượng khán giả, cách quản lý, đào tạo trẻ và khả năng tạo ra bản sắc riêng của địa phương.

Nhưng một sự thay đổi đã xuất hiện: từ một doanh nghiệp đi trước năm 2019, đến nay đã có hàng chục đơn vị cùng muốn tham gia vào câu chuyện bóng đá Thái Nguyên.



