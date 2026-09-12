Tấm biển với 2 dòng chữ xuất hiện tại cửa hàng Starbucks khiến nhiều người bất ngờ

Tại Starbucks Ecopark, một tấm biển trước cửa nhà vệ sinh khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, tấm biển dòng chữ lớn “DOOR UNLOCK - HƯỚNG DẪN MỞ CỬA”. Tuy nhiên, phần khiến nhiều người chú ý hơn cả nằm ở 2 dòng bên dưới: “ENTER PASSWORD | NHẬP MẬT KHẨU” và “Enter password under the receipt/Nhập mật khẩu dưới hóa đơn”.

Điều này có nghĩa là sau khi gọi đồ, khách hàng nên giữ lại hóa đơn nếu có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh. Mã số in trên bill được nhập vào bàn phím của khóa điện tử để mở cửa. Như vậy, tờ hóa đơn vốn thường bị bỏ lại trên bàn sau khi kiểm tra món và giá tiền, tại cửa hàng này còn đóng vai trò như một “chiếc chìa khóa”.

Tấm biển cũng hướng dẫn một chi tiết khác liên quan tới đèn trạng thái ở cửa. Đèn xanh có nghĩa là “Available/Trống”, trong khi đèn đỏ biểu thị “Occupied/Có khách”, giúp người bên ngoài dễ dàng biết bên trong đang có người sử dụng hay không.

Ảnh Facebook Anh Hoàng

Số điện thoại hỗ trợ in phía dưới biển là 0221 2200 200. Đây cũng là số điện thoại Starbucks Việt Nam đang niêm yết cho cửa hàng Ecopark tại Công viên Mùa Hạ, Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên. Theo hệ thống cửa hàng chính thức của Starbucks Việt Nam, địa điểm này hiện mở cửa từ 7h đến 21h30 hàng ngày.

Starbucks ở nước ngoài cũng từng yêu cầu mật khẩu để vào WC

Cách vận hành tại Ecopark có thể còn khá mới mẻ với nhiều khách Việt, nhưng trên thế giới, nhà vệ sinh có mật khẩu không phải hiện tượng chưa từng xuất hiện tại Starbucks.

Năm 2019, một cửa hàng Starbucks tại Trinoma, Philippines từng gây chú ý khi trên hóa đơn xuất hiện mục “Restroom Code”. Theo thông tin được đăng tải thời điểm đó, khách phải mua hàng và nhận hóa đơn trước khi có mã để mở cửa nhà vệ sinh. Một số cửa hàng Starbucks khác tại Philippines sau đó cũng được người dùng ghi nhận áp dụng cách tương tự.

Đến năm 2023, một trường hợp tương tự tiếp tục gây bàn luận tại Nhật Bản. J-CAST News cho biết một cửa hàng Starbucks ở Tokyo trang bị khóa có bàn phím số tại nhà vệ sinh. Sau khi mua hàng, khách nhận được mật khẩu in trên hóa đơn và dùng dãy số này để mở cửa. Phóng viên của J-CAST sau đó trực tiếp tới một cửa hàng có áp dụng hệ thống và xác nhận cơ chế này hoạt động đúng như phản ánh.

Một tờ hóa đơn của Starbucks có dòng: Restroom Code (Ảnh Reddit)

Đáng chú ý, khi được J-CAST hỏi về nguyên nhân, đại diện Starbucks Coffee Japan cho biết việc lắp khóa mật khẩu được áp dụng tùy thuộc vị trí cửa hàng và điều kiện cơ sở vật chất. Đây không phải quy định cứng cho toàn bộ hệ thống tại Nhật Bản mà có thể được lựa chọn theo đặc điểm của từng điểm bán.

Starbucks nói gì về việc kiểm soát không gian cửa hàng?

Ở quy mô rộng hơn, Starbucks những năm gần đây cũng thay đổi cách xác định đối tượng sử dụng không gian trong cửa hàng.

Trong Coffeehouse Code of Conduct, Starbucks nêu rõ hãng muốn bảo đảm các không gian của mình được ưu tiên cho khách hàng. Quy định này xác định khu vực quán, sân ngoài trời và cả nhà vệ sinh là không gian dành cho khách hàng và nhân viên.

Ảnh minh họa

Định hướng này nằm trong chiến lược “Back to Starbucks”. Khi công bố những thay đổi vào năm 2025, hãng cho biết phản hồi từ khách hàng và nhân viên cho thấy chỗ ngồi thoải mái cùng môi trường sạch sẽ, an toàn là những yếu tố quan trọng để cải thiện trải nghiệm tại quán. Vì vậy, Starbucks triển khai quy tắc ứng xử nhằm làm rõ cách thức sử dụng không gian của mình.

Tuy nhiên, các tuyên bố trên chủ yếu liên quan đến chính sách của Starbucks tại Bắc Mỹ và một số thị trường quốc tế. Chưa có thông tin chính thức từ Starbucks Việt Nam cho biết việc yêu cầu nhập mật khẩu tại Ecopark xuất phát trực tiếp từ chính sách này. Do đó, sẽ chưa chính xác nếu coi đây là một quy định chung đang áp dụng cho mọi cửa hàng Starbucks tại Việt Nam.



