Phát hiện công thức giúp cô gái tiết kiệm được 2,5 tỷ đồng ở tuổi 24

Shelby Wright - Một nhân viên văn phòng người Mỹ, cho biết cô đã tiết kiệm được 100.000 USD (2,5 tỷ đồng) trước sinh nhật tuổi 24. Khoảnh khắc Shelby nhận ra mình đạt được con số này lại diễn ra theo cách rất tình cờ. Trong một chuyến công tác tới New York, Shelby mở tài khoản ngân hàng kiểm tra như thường lệ, và bất ngờ nhìn thấy con số 100.000 USD.

“Thành thật mà nói, đó chỉ là một ngày rất bình thường. Tôi kiểm tra tài khoản khi đang ở New York trong chuyến công tác rồi cứ ngồi đó nghĩ: Vậy là mình có 100.000 USD thật rồi sao?” -Shelby chia sẻ.

Công thức tiết kiệm đơn giản là: HẠN CHẾ MUA SẮM

Một năm trước, Shelby từng công khai mục tiêu tiết kiệm 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng) trước năm 25 tuổi. Khi ấy, cô đã có khoảng 75.000 USD (khoảng 1,88 tỷ đồng) và tin rằng mình có thể hoàn thành mục tiêu sớm hơn dự kiến một năm.

Tuy nhiên, hành trình cán mốc 100.000 USD không hoàn toàn thuận lợi. Khi công việc không thuận lợi, Shelby bắt đầu lo lắng về khả năng duy trì tốc độ tiết kiệm. Cô còn mất một trong những hợp đồng làm thêm có mức thù lao tốt nhất, khiến mục tiêu có 100.000 USD tiết kiệm càng trở nên xa vời.

Dù vậy, Wright vẫn tìm cách hoàn thành 25.000 USD (khoảng 625 triệu đồng) cuối cùng mà không dựa vào một “bí kíp làm giàu” duy nhất. Theo cô, nhiều yếu tố cùng lúc tạo nên kết quả. Thị trường chứng khoán đóng góp một phần, cô cũng nhận được một khoản tăng lương nhỏ. Bên cạnh đó, tiền đóng vào tài khoản hưu trí 401(k) được tự động trích từ thu nhập, đồng nghĩa với việc số tiền này được đầu tư trước khi cô có cơ hội tiêu nó.

Shelby Wright

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của Shelby là tự đặt ra cho mình một năm “low-buy”: Hạn chế tối đa việc mua sắm những món đồ không thiết yếu. Trong 5 tháng đầu tiên, cô đặt quy tắc rằng mình chỉ được mua 9 món đồ và chia sẻ hành trình này lên mạng xã hội.

Điều đáng nói là Shelby nhận ra tiết kiệm không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc liên tục đấu tranh với ham muốn mua sắm. Thay vào đó, cô tìm cách loại bỏ những yếu tố kích thích nhu cầu tiêu tiền ngay từ đầu.

Shelby bỏ theo dõi những tài khoản mạng xã hội thường khiến cô muốn mua sắm, đồng thời xóa các ứng dụng mua hàng khỏi điện thoại. Cô cũng cắt giảm những khoản chi làm đẹp định kỳ như chăm sóc da mặt hàng tháng và làm móng thường xuyên.

Trong một video đăng trên TikTok, Wright chia sẻ nhiều thói quen đời thường đã giúp cô tiến gần hơn tới mục tiêu 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng). Một trong số đó là tiếp tục sử dụng chiếc ô tô cũ mua từ thời sinh viên. Cô cũng ưu tiên mua đồ đã qua sử dụng và hạn chế những dịch vụ làm đẹp có chi phí cao.

“Nếu bản thân không còn cảm giác muốn mua thứ gì đó, việc không tiêu tiền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều” - Shelby nói.

Hạng mục duy nhất không cắt giảm: Ngân sách cho trải nghiệm

Trong suốt hành trình tiết kiệm của mình, có một nhóm chi tiêu mà Shelby nhất quyết không muốn loại bỏ chỉ để tích lũy được nhiều tiền hơn: Những trải nghiệm mới trong cuộc sống.

Shelby thừa nhận đôi khi cô cũng có cảm giác mình đang bỏ lỡ điều gì đó. Cô thậm chí nghĩ rằng có những kế hoạch bạn bè không rủ mình tham gia vì họ cho rằng cô sẽ không muốnc hi tiền. Nhưng với Shelby , những chuyến đi và khoảng thời gian bên bạn bè vẫn là khoản chi đáng giá.

Năm ngoái, cô có những chuyến đi tới Tahoe và Montana. Gần đây hơn, Shelby cùng bạn bè đi tới các quán rượu vang và tham gia những sự kiện pop-up. Với cô, đây là những khoản tiền mà bản thân luôn sẵn sàng chi.

Shelby luôn sẵn sàng chi tiền cho trải nghiệm

Sau khi sở hữu 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng), điều Shelby nhận được không đơn thuần là một con số lớn hơn trong tài khoản. Sau khi tốt nghiệp, cô từng có những khoảng thời gian lo lắng về tiền bạc. Giờ đây, khoản tiết kiệm khiến cô cảm thấy tự tin hơn trước những tình huống bất ngờ.

“Giờ tôi mới hiểu cảm giác an tâm tài chính là như thế nào” - Shelby nói.

Với cô gái 24 tuổi này, 100.000 USD không chỉ là một khoản tiết kiệm, mà còn là bằng chứng cho những năm tháng nỗ lực làm việc, vun vén chi tiêu và duy trì niềm tin tích cực với tiền bạc.

“Nó cho tôi thấy rằng mình có năng lực. Rằng tôi thực sự có thể làm được những điều mình quyết tâm làm” - Shelby nói.

(Nguồn: The People)