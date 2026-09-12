Nam nghệ sĩ đình đám đi bán cơm ở đường Trần Quốc Thảo, TP.HCM

Không chỉ hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực nghệ thuật, Trường Giang còn được biết đến là một nghệ sĩ có niềm đam mê đặc biệt với chuyện bếp núc và ẩm thực quê nhà. Điều này được thể hiện rõ qua việc anh xây dựng thương hiệu cơm quê, mang những món ăn đậm chất miền Trung đến với thực khách tại TP.HCM.

Hình ảnh một Trường Giang gắn với chuyện bán cơm tạo nên cảm giác thú vị. Trên sân khấu, anh là nghệ sĩ đình đám, thường xuyên xuất hiện trên truyền hình; ngoài đời, anh lại dành nhiều tâm huyết cho những món ăn vốn rất bình dị như một bữa cơm gia đình.

Trường Giang biến tình yêu dành cho ẩm thực quê hương thành ý tưởng kinh doanh cơm quê

Từ "Mười Khó" thành nghệ sĩ đình đám, ông chủ quán cơm quê

Trường Giang sinh năm 1983, nổi tiếng từ nhân vật Mười Khó trong liveshow Bước chân miền Trung năm 2011. Từ dấu mốc này, anh từng bước trở thành một trong những nghệ sĩ hoạt động nổi bật ở nhiều lĩnh vực sân khấu hài, truyền hình, dẫn chương trình và điện ảnh. Trong khoảng 15 năm làm nghề, Trường Giang từng nhận nhiều giải thưởng như Mai Vàng và Ngôi Sao Xanh.

Không dừng lại ở việc xuất hiện trên sân khấu, nam nghệ sĩ còn trở thành gương mặt quen thuộc của hàng loạt chương trình truyền hình. Từ năm 2015, anh liên tục tham gia các gameshow, chương trình thực tế và nhiều dự án điện ảnh. Những bộ phim như 49 ngày, Taxi, em tên gì?, Siêu sao siêu ngố hay 30 chưa phải Tết góp phần củng cố vị trí của Trường Giang trong showbiz Việt.

Trường Giang và bà xã Nhã Phương đứng trước cửa hàng cơm quê của mình

Đáng chú ý, tình yêu dành cho ẩm thực cũng dần trở thành một phần trong hình ảnh của Trường Giang. Nhà hàng cơm quê của anh được xây dựng với định hướng phục vụ những món ăn mang màu sắc Quảng Nam - Hội An, quê hương của nam nghệ sĩ.

Một số món ăn đặc trưng có thể kể đến như mì Quảng, hến xúc bánh tráng, cá kho, tôm rim, mực xào, gà quê xé phay hay những món được chế biến theo phong cách riêng của nhà hàng. Một bữa cơm dành cho bốn người tại quán có thể vào khoảng 600.000-800.000 đồng.

Không gian trong quán cơm của Trường Giang ở đường Trần Quốc Thảo

Trường Giang chia sẻ nếu mục tiêu là kiếm thật nhiều tiền từ buôn bán, thì có lẽ anh sẽ chọn một lĩnh vực khác thay vì bán cơm. Với nam nghệ sĩ, đây trước hết là món ăn anh yêu thích và là cách để có thêm một nguồn thu nhập.

Qua thời gian, hình ảnh Trường Giang xuất hiện ở quán, quan tâm đến món ăn và trải nghiệm của thực khách cũng góp phần tạo nên nét riêng cho thương hiệu. Từ một ý tưởng xuất phát từ tình yêu với cơm quê, nam nghệ sĩ hiện đã sở hữu chuỗi nhà hàng cơm quê với 3 chi nhánh, trong đó chi nhánh nổi tiếng nhất là ở đường Trần Quốc Thảo, TP.HCM.

Cuộc sống giàu có bên vợ vừa đẹp, vừa nổi tiếng và 3 con

Nếu trên sân khấu Trường Giang hoạt động với cường độ cao thì phía sau ánh đèn, cuộc sống của anh lại gắn nhiều với gia đình. Nam nghệ sĩ kết hôn với Nhã Phương vào năm 2018 sau khoảng 4 năm gắn bó. Cặp đôi hiện tại có 3 con.

Việc có gia đình và trở thành bố của 3 con khiến Trường Giang thay đổi đáng kể. Theo nam nghệ sĩ, Nhã Phương và các con giúp anh bớt "lì lợm, xốc nổi", sống bình tĩnh và kiên nhẫn hơn.

Trước đó, Trường Giang nhiều lần chia sẻ về quan niệm gia đình của mình. Anh và Nhã Phương duy trì thói quen "chờ cơm ở nhà", coi căn bếp là nơi kết nối các thành viên. Dù lịch trình công việc bận rộn, cả hai vẫn cố gắng dành thời gian cho nhau và cho các con.

Trường Giang và Nhã Phương dành nhiều thời gian cho gia đình

Trường Giang cũng nổi tiếng là người thích tự tay nấu ăn cho gia đình. Anh thường vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Nhã Phương, pha sữa và chăm con. Nam nghệ sĩ quan niệm đàn ông vào bếp là chuyện bình thường, thậm chí còn xem việc nấu ăn cho vợ như một cách thể hiện tình cảm.

Cuộc sống của gia đình Trường Giang - Nhã Phương cũng được chú ý bởi nền tảng kinh tế khá vững vàng. Gia đình nam nghệ sĩ sở hữu một nhà vườn quy mô lớn tại Đồng Nai, được ước tính trị giá khoảng 70 tỷ đồng. Không gian này có sân vườn, hồ cá, khu nhà ở và nhiều cây ăn trái, đồng thời là nơi gia đình thường về nghỉ dưỡng vào cuối tuần.

Biệt thự nhà vườn rộng lớn của vợ chồng Trường Giang ở Đồng Nai

Ngoài ra, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương còn sở hữu những bất động sản có diện tích hàng nghìn mét vuông tại Đà Lạt và Đồng Nai. Những không gian này không chỉ có giá trị về vật chất mà còn phù hợp với lối sống mà hai vợ chồng hướng tới: gần thiên nhiên, có vườn cây và dành nhiều thời gian cho gia đình.

Điều đáng nói là dù có cuộc sống sung túc, Trường Giang vẫn giữ hình ảnh khá giản dị. Nam nghệ sĩ không chạy theo lối sống xa hoa, trái lại khá thích những công việc đời thường như trồng cây, hái rau, nấu ăn và chăm sóc gia đình.