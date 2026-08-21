Hồng Đào xót xa khi tát Phương Anh Đào: "Tôi chưa bao giờ đánh con"

Sáng 20/8, nhà sản xuất Ngày con còn mẹ đã chính thức tung những hình ảnh và thước phim đầu tiên. Vai diễn của Hồng Đào và Phương Anh Đào nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Được biết trong phim, nghệ sĩ Hồng Đào vào vai bà Tím, còn Phương Anh Đào đóng Mây, con gái bà Tím. Sau khi cùng xuất hiện trong Mai, hai diễn viên tiếp tục đóng chung nhưng lần này vào vai mẹ con.

Trong đoạn phim dài 34 giây vừa được tung ra, những khoảnh khắc đời thường của hai mẹ con sau đó chuyển sang cảnh căng thẳng khi bà Tím bất ngờ tát Mây và nói những lời nặng nề. Mây bật khóc và nói: "Mẹ có biết làm con của mẹ không dễ dàng một chút nào không?". Câu nói cho thấy những mâu thuẫn và tổn thương đã tích tụ trong mối quan hệ giữa hai mẹ con.

Hình ảnh Phương Anh Đào và Hồng Đào vào vai mẹ con trong phim.

Chia sẻ về cảnh này, Hồng Đào cho biết bà Tím tát Mây vì thất vọng và tức giận khi cảm thấy con gái không có tình cảm, sự quan tâm dành cho gia đình. Để thực hiện cảnh tát, Hồng Đào và Phương Anh Đào chỉ quay hai lần. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng dành lời khen cho diễn xuất của hai diễn viên trong những phân đoạn căng thẳng.

Phương Anh Đào cho biết cô lấy cảm xúc cho nhân vật từ những trải nghiệm trong mối quan hệ với cha mẹ ngoài đời. Nữ diễn viên sinh năm 1992 chia sẻ: "Cho đến lớn, mình mới nhận ra bản thân đã vô tình làm tổn thương ba mẹ mình nhiều lần vì tính lầm lì, khó mở lòng, ít chia sẻ hồi còn bé. Vì thiếu vắng sự cởi mở nên mối quan hệ mẹ - con cũng có những điều hiểu chưa đúng về nhau, tổn thương nhau.

Lúc nhỏ vì mê đi tắm sông tắm biển với bạn bè mà làm mẹ mình lo lắng kinh khủng. Sau nhiều lần mẹ dạy, nói chuyện và cả ba đánh đòn nhưng vẫn không hiệu quả, mẹ đã không kiềm được nữa… Mẹ rất giận và quyết định cho mình ăn đòn. Mẹ đánh mình bằng tay thôi, đó cũng là lần duy nhất trong đời mẹ đánh mình. Và hôm sau 2 tay mẹ mình sưng phồng như cả 2 nải chuối, thấy rất thương… mình cảm thấy không đau đâu, mình ngược lại thương mẹ vì tay sưng, hôm sau không làm việc nhà được như bình thường. Vậy là mình xin lỗi mẹ!

Phương Anh Đào lấy cảm xúc từ đời thật cho vai diễn.

Và sau lần đó mình cũng không đi tắm sông, không làm điều Mẹ cảm thấy lo lắng nữa. Đôi khi đòn roi trong gia đình chỉ là sự bất lực của lời nói và tình thương. Đến lớn mình nhớ nỗi lòng của ba mẹ mỗi lần dạy bảo mình. Mình cảm nhận rõ nó xuất phát từ yêu thương".

Nói về cảnh bị mẹ Tím tát, Phương Anh Đào cho biết Hồng Đào rất xót cô và liên tục nhắc sẽ tát nhẹ. Tuy nhiên, nữ diễn viên chủ động đề nghị đàn chị tát mạnh để cô có phản ứng phù hợp với nhân vật.

Phương Anh Đào nói: "Lúc quay mẹ xót mình đau lắm, mẹ cứ nói 'thôi mẹ tát nhẹ nhẹ thôi'. Mẹ Hồng Đào là người rất ấm áp. Mình cứ xin "mẹ tát thật thẳng tay vô cho con nha, cho con có phản ứng đúng!". Giờ thì nôn nao để tới ngày phim ra và mời cả nhà cũng xem lắm rồi!".

Hồng Đào tiết lộ chưa từng đánh con.

Hồng Đào cũng chia sẻ về cách cô dạy con ngoài đời. Nữ nghệ sĩ cho biết từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng bị cha mẹ đánh. Khi có con, cô cũng không sử dụng đòn roi để dạy con.

Hồng Đào nói: "Từ nhỏ tới nay, tôi chưa bao giờ bị ăn tát của bố mẹ. Bố mẹ tôi quan niệm là không đánh con khi dạy dỗ và hai đứa con gái của tôi sinh ở hải ngoại cho nên chuyện đánh con rất ít xảy ra. Tôi chưa bao giờ đánh con dù có la, có cằn nhằn, có lớn tiếng.

Với tôi, đỉnh cao của sự giận dữ là nói chuyện nhỏ nhẹ. Thường tôi cũng hay la con nhưng đến khi mình hạ giọng, nói thật ngọt ngào, các cháu biết chắc chắn lúc này mẹ đỉnh cao của sự giận dữ rồi. Đó là cách mà tôi biểu lộ sự giận dữ của mình, còn đánh con là chưa từng bao giờ".

Sau 2 năm từ Cô Dâu Hào Môn, Ngày con còn mẹ hứa hẹn là một bộ phim nhiều cảm xúc và tâm tư nhất của Vũ Ngọc Đãng, giúp anh thể hiện rõ điểm mạnh về dòng phim tình cảm gia đình với những lát cắt tâm lý sâu sắc, có kịch tính nhưng cũng không kém phần ấm áp. Ngày con còn mẹ do Runup Vietnam - nhà sản xuất đứng sau Điều Ước Cuối Cùng, Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, Lầu Chú Hoả thực hiện. Phim dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 11/11/2026.