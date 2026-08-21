Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ nghệ sĩ chấp nhận lấy chồng đại gia lỡ 1 lần đò: Được yêu chiều hết mực, dẫn đi khắp thế gian

| | Lifestyle

Cuộc sống của nữ nghệ sĩ bên chồng đại gia từng một lần đổ vỡ hôn nhân ngày càng viên mãn, hạnh phúc.

Mới đây, hoa khôi Nguyễn Thu Hương chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc cùng ông xã Nguyễn Hoài Nam đi du lịch. Người đẹp viết: "Lại được cùng chồng đi khắp thế gian".

Theo Thu Hương, vợ chồng cô có nhiều thời gian bên nhau hơn khi các con đã trưởng thành: "Các con đi học đại học là hai vợ chồng quay lại thời như thuở ban đầu nhưng ở cập độ cao hơn gồm tuổi nhiều hơn, độ hóng cao hơn vì bớt lo lắng cho tương lai hơn và chấp nhận sự khác biệt nhau cũng nhiều hơn".

Thu Hương cũng chia sẻ càng ngày cô càng nhận ra chồng sẽ là người gắn bó nhất với mình: "Càng ở với nhau lâu càng nhận ra rằng có bao nhiêu con thì cuối cùng chúng cũng bay đi khắp nơi, chỉ có vợ chồng là đồng hành với nhau trên mọi hành trình vì vậy chăm sóc nhau thật kỹ để còn có người chơi với mình tới già".

Những tâm tư của nữ nghệ sĩ nhận được sự đồng tình từ nhiều cư dân mạng. Cuộc sống viên mãn của Thu Hương cũng khiến nhiều người trầm trồ, chúc phúc.

Nguyễn Thu Hương sinh năm 1979 tại Hà Nội. Cô được công chúng biết đến khi đăng quang Hoa khôi Thể thao Việt Nam năm 1995, lúc mới 16 tuổi. Năm 2011, người đẹp tiếp tục giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới (Mrs. World).

Nữ nghệ sĩ chấp nhận lấy chồng đại gia lỡ 1 lần đò: Được yêu chiều hết mực, dẫn đi khắp thế gian- Ảnh 1.

Sau khi nổi tiếng, Thu Hương hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Cô từng làm MC của VTV, tham gia diễn xuất trong phim truyền hình Cô thư ký xinh đẹp và sau đó phát triển sự nghiệp kinh doanh.

Về đời tư, Thu Hương có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm với doanh nhân Nguyễn Hoài Nam. Ông xã của cô từng trải qua một lần đò. Cặp đôi có hai con trai chung, Thu Hương cũng dành sự yêu thương cho con riêng của chồng.

Sau hơn hai thập kỷ gắn bó, cuộc sống của Thu Hương và ông xã vẫn khiến nhiều người chú ý. Những chuyến du lịch của hai vợ chồng được cô thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội, cho thấy cặp đôi vẫn duy trì sự đồng hành và dành thời gian vun đắp cho cuộc sống riêng khi các con đã trưởng thành.

Nữ nghệ sĩ là giảng viên Học viện, được chồng xây tặng biệt phủ 25.000m2 ở Gia Lâm

Theo Li La

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
nữ nghệ sĩ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tòa tháp "cao thứ 2 Việt Nam" đang được xây tại thành phố miền Trung: 69 tầng cao 400m "vượt mặt" Bitexco, bên trong là siêu tổ hợp đa chức năng

Tòa tháp "cao thứ 2 Việt Nam" đang được xây tại thành phố miền Trung: 69 tầng cao 400m "vượt mặt" Bitexco, bên trong là siêu tổ hợp đa chức năng Nổi bật

Việt Nam sắp xây mới hoàn toàn 1 sân vận động quy mô 15.000 chỗ, "thay áo" thành công trình quảng trường đặc biệt rộng 4,58ha

Việt Nam sắp xây mới hoàn toàn 1 sân vận động quy mô 15.000 chỗ, "thay áo" thành công trình quảng trường đặc biệt rộng 4,58ha Nổi bật

"Ông hoàng nhạc Việt" xuất hiện, Trấn Thành đứng bật dậy, cúi người chào lễ phép

"Ông hoàng nhạc Việt" xuất hiện, Trấn Thành đứng bật dậy, cúi người chào lễ phép

06:22 , 21/08/2026
Đúng 7 ngày nữa, chính thức khai trương chuyến tàu nối liền 2 di sản thế giới tại Việt Nam, giảm giá đặc biệt 15% - 50% cho hành trình 190km độc đáo đến hết 2026

Đúng 7 ngày nữa, chính thức khai trương chuyến tàu nối liền 2 di sản thế giới tại Việt Nam, giảm giá đặc biệt 15% - 50% cho hành trình 190km độc đáo đến hết 2026

00:03 , 21/08/2026
10 quy tắc người trưởng thành nâng cấp cuộc sống mà không cần kiếm nhiều tiền hơn

10 quy tắc người trưởng thành nâng cấp cuộc sống mà không cần kiếm nhiều tiền hơn

23:18 , 20/08/2026
Ảnh hiếm thời trẻ của diva Mỹ Linh thu hút sự chú ý

Ảnh hiếm thời trẻ của diva Mỹ Linh thu hút sự chú ý

22:40 , 20/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên