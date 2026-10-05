Kỳ lạ sàn giao dịch đấu giá hoa lớn nhất châu Á, 900 tay buôn không mặc cả, do dự nửa giây là ra về tay trắng

Những bức ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc được chụp tại Trung tâm Đấu giá và Giao dịch Hoa tươi Quốc tế Côn Minh (KIFA), nằm trong khu chợ hoa Đẩu Nam, tỉnh Vân Nam. Đây là nơi được truyền thông Trung Quốc gọi là "phong vũ biểu" của thị trường hoa cả nước, và cũng là sàn đấu giá hoa có quy mô giao dịch lớn nhất châu Á.

Những con số mới nhất cho thấy vì sao nơi này xứng với cái danh "sàn chứng khoán hoa". Theo Trung Quốc Tân văn xã công bố tháng 9/2026, năm 2025 chợ hoa Đẩu Nam giao dịch tổng cộng 15,476 tỷ cành hoa tươi, giá trị đạt 13,484 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 2 tỷ USD. Cứ 10 cành hoa cắt bán ra ở Trung Quốc thì khoảng 7 cành xuất phát từ Đẩu Nam, và mạng lưới phân phối của khu chợ này đã vươn tới hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chiếc đồng hồ chạy ngược

Điều khiến KIFA trở nên đặc biệt không nằm ở quy mô, mà ở cách giá được hình thành. Thay vì người mua trả giá tăng dần như các cuộc đấu giá thông thường, KIFA dùng mô hình đấu giá giảm giá, hay còn gọi là "đấu giá kiểu Hà Lan".

Mỗi lô hoa được đưa lên với một mức giá khởi điểm cao. Trên màn hình lớn, những chiếc đồng hồ điện tử hình tròn bắt đầu chạy, giá tụt dần theo từng nấc. Người mua đầu tiên bấm nút chấp nhận sẽ giành được lô hàng ở đúng mức giá tại thời điểm đó. Theo Tân Hoa Xã, màn hình hiển thị đầy đủ tên giống hoa, cấp chất lượng, độ nở, khuyết điểm và nguồn cung cấp, để người mua quyết định trong tích tắc.

Đấu giá viên Lý Thiến của KIFA giải thích với Trung Quốc Tân văn xã rằng hoa tươi là mặt hàng dễ hỏng, nên trung tâm chọn hình thức đấu giá giảm giá để hàng được lưu thông nhanh nhất có thể. Kết quả là một giao dịch có thể hoàn tất chỉ trong 0,6 giây. Theo CCTV, năm 2024 trung tâm đạt trung bình 7,06 triệu cành mỗi ngày, mỗi đơn chỉ mất khoảng 4 giây và tỷ lệ chốt giao dịch lên tới 95,34%.

Hệ thống còn được thiết kế để tăng tốc hơn nữa. Theo Kinh tế nhật báo, trong một lượt quay đồng hồ, cùng một vị trí hàng có thể cho phép từ 1 đến 9 người mua cùng lúc trong giới hạn giá quy định, giúp rút ngắn thời gian và đẩy hiệu suất phiên đấu giá lên cao.

Trò chơi tâm lý giữa chờ và mất

Về bản chất, đấu giá giảm giá là một bài toán tâm lý thuần túy. Người mua nào cũng muốn chờ giá xuống thêm một chút, nhưng mỗi phần giây chờ đợi là thêm một phần rủi ro lô hàng rơi vào tay người khác. Không có cơ hội trả giá lại, không có vòng hai. Một khi đồng hồ dừng, cuộc chơi kết thúc.

Chính vì thế, những người ngồi trong hai đại sảnh của KIFA không phải khách mua lẻ mà là các "kinh kỷ nhân", tức môi giới hoa chuyên nghiệp. Họ phải thuộc lòng mặt bằng giá từng giống hoa, nắm được nhu cầu của khách đặt hàng phía sau và có phản xạ đủ nhanh để bấm nút đúng thời điểm. Theo Vân Nam nhật báo, hai đại sảnh có tổng cộng 900 ghế đấu giá, và vào cao điểm Thất Tịch năm 2023 từng xảy ra cảnh hơn 1.500 môi giới tranh nhau chỗ ngồi.

Áp lực càng lớn vào các dịp lễ. Mùa Thất Tịch 2023, KIFA có ngày lần đầu vượt mốc hơn 10 triệu cành, phá kỷ lục 9,31 triệu cành được thiết lập năm 2021. Trong 6 ngày cao điểm từ 12 đến 17/8 năm đó, hơn 57 triệu cành hoa đã rời trung tâm đi khắp Trung Quốc, theo Tân Hoa Xã.

Câu hỏi đặt ra là tại sao một mặt hàng nông sản lại cần một cơ chế phức tạp đến vậy. Câu trả lời nằm ở hai chữ: thời gian và minh bạch.

Hoa cắt cành là loại hàng mất giá theo từng giờ. Nếu mua bán kiểu mặc cả truyền thống, mỗi lô hàng có thể mất hàng chục phút thương lượng, trong khi hàng triệu cành đang chờ phía sau. Đấu giá giảm giá giải quyết bài toán đó bằng cách để thị trường tự tìm ra mức giá cân bằng trong vài giây. Theo Trung Quốc Tân văn xã, phiên đấu giá bắt đầu lúc 13h mỗi ngày, và hàng có thể được bốc xếp, đóng gói, xuất đi sớm nhất từ 3h sáng hôm sau. Với các thị trường như Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, khách hàng có thể nhận hoa trong vòng hai ngày.

Lợi ích thứ hai là minh bạch giá. Mọi lô hàng đều được KIFA kiểm định, phân loại trước khi lên sàn, và giá chốt được công khai. Điều này tạo ra một hệ thống giá tham chiếu cho toàn ngành. Khi giá ở KIFA tăng, các chợ hoa khắp Trung Quốc lập tức điều chỉnh theo. Theo Trung Quốc Tân văn xã, giai đoạn trước Thất Tịch năm nay, giá trung bình các loại hoa chủ lực tại KIFA lên 1,1 đến 1,3 nhân dân tệ mỗi cành, cao hơn khoảng 15% so với trước đó, còn hoa hồng cao cấp chạm gần 15 nhân dân tệ một cành.

Cơ chế này cũng gửi thông điệp rất rõ tới người trồng: chất lượng quyết định giá. Đấu giá viên Lý Thiến từng cho biết với Vân Nam nhật báo rằng trong mùa Thất Tịch 2023, cùng một giống hoa nhưng khác cấp chất lượng có thể chênh giá từ 5 đến 10 lần. Khi giá được công khai theo từng cấp, người trồng buộc phải nâng chuẩn sản xuất nếu muốn bán được giá.

Học từ Hà Lan, lớn lên theo kiểu Trung Quốc

Mô hình đấu giá giảm giá không phải phát minh của Côn Minh. Nó bắt nguồn từ Aalsmeer, Hà Lan, nơi các nhà vườn từ năm 1911-1912 đã tụ tập ở quán cà phê để bán hoa, sau này phát triển thành sàn đấu giá hoa lớn nhất thế giới thuộc Royal FloraHolland. Hệ thống "đồng hồ Hà Lan" với giá khởi điểm cao rồi giảm dần cho tới khi có người bấm nút chính là nguyên mẫu mà KIFA áp dụng.

KIFA khánh thành ngày 20/12/2002, là trung tâm giao dịch hoa đầu tiên của Trung Quốc lấy đấu giá làm phương thức chính, đưa chợ hoa Đẩu Nam bước vào thời kỳ cạnh tranh giá công khai. Hơn hai thập kỷ sau, quy mô đã nhảy vọt. Theo Kinh tế nhật báo, khoảng năm thứ 14 hoạt động, trung tâm mới đạt trung bình 2,4 triệu cành mỗi ngày. Đến năm 2024, con số này đã gần gấp ba, và CCTV cho biết lượng đấu giá cả năm hiện lên tới khoảng 2,5 tỷ cành.

Lợi thế của Côn Minh nằm ở chỗ nó là một chợ đầu mối ngay tại vùng trồng. Vân Nam sở hữu khí hậu xuân quanh năm, sản xuất khoảng 18 tỷ cành hoa cắt mỗi năm và đứng đầu Trung Quốc về sản lượng lẫn tiêu thụ hoa cắt cành suốt nhiều thập kỷ, theo China Daily. Theo Tân Hoa Xã, hoa thường chỉ mất chưa đến 12 tiếng từ lúc được cắt ngoài ruộng tới khi lên kệ, sau khi đã qua cắt tỉa, đóng gói, kiểm định và đăng ký thông tin tại KIFA.

Bài học từ Côn Minh vì thế không chỉ là chuyện hoa. Với bất kỳ mặt hàng nào vừa dễ hỏng vừa có giá biến động mạnh, một cơ chế khớp lệnh nhanh, minh bạch và gắn chặt với khâu phân loại, logistics có thể biến một khu chợ nông sản thành một "sàn giao dịch" thực thụ. Và ở đó, giống như mọi sàn giao dịch khác, người thắng là người ra quyết định nhanh và chính xác nhất.