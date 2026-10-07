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Messi đã khóc!

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Messi khóc khi chứng khiến sự yêu mến của người hâm mộ.

Sáng ngày 7/10 (giờ Việt Nam), Lionel Messi đã bước vào trận đấu đặc biệt nhất trong sự nghiệp quốc tế khi cùng ĐT Argentina chạm trán Benin trên sân vận động Monumental. Đây được xác nhận là lần cuối cùng siêu sao 39 tuổi khoác lên mình chiếc áo đấu màu xanh-trắng, chính thức khép lại hành trình hơn hai thập niên cống hiến đầy vinh quang lẫn nước mắt cho bóng đá xứ Tango.

Trước giờ bóng lăn, bầu không khí tại thủ đô Buenos Aires rơi vào trạng thái vỡ oà khi hàng triệu cổ động viên phủ kín các ngả đường và quảng trường để tri ân huyền thoại bóng đá Argentina. Chứng kiến tình cảm cuồng nhiệt từ biển người hâm mộ qua ô cửa kính, Messi đã không kìm nổi xúc động và bật khóc ngay trên chuyến xe buýt chở đội tuyển di chuyển đến sân thi đấu.

Messi bật khóc (Ảnh: ESPN)

Tại chảo lửa Monumental, toàn bộ 85.000 chỗ ngồi đều được lấp đầy từ sớm. Gia đình của Messi, bao gồm bà xã Antonella Roccuzzo cùng các con, cũng có mặt trên khán đài VIP để theo dõi từng khoảnh khắc lịch sử của siêu sao sinh năm 1987. Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã chuẩn bị một chương trình tri ân riêng biệt, đồng thời xác nhận chiếc áo số 10 huyền thoại sẽ chưa vội tìm người kế nhiệm.

Gia đình Messi xuất hiện trên khán đài (Ảnh: ESPN)

(Ảnh: ESPN)

(Ảnh: ESPN)

Dù từng thử nghiệm thành công nhiều gương mặt trẻ ở hai chiến thắng đậm trước Bolivia (4-0) và Burkina Faso (7-0), HLV Lionel Scaloni vẫn quyết định tạm gác các phương án thử nghiệm để tung ra đội hình tối ưu nhất. Những người đồng đội lâu năm từng cùng Messi lên đỉnh thế giới như Emiliano Martinez, Nicolas Otamendi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez và Lautaro Martinez đều góp mặt ngay từ đầu để tạo nên một màn chia tay trọn vẹn.

Ở phía bên kia chiến tuyến, đại diện châu Phi - tuyển Benin (hạng 93 FIFA) - bước vào trận đấu dưới áp lực khủng khiếp. Dù thừa nhận sự chênh lệch đẳng cấp và dành sự tôn trọng lớn cho Messi, HLV Gernot Rohr khẳng định các học trò sẽ thi đấu nghiêm túc thay vì chỉ đóng vai "khách mời" trong ngày hội của đội chủ nhà.

Tuyển thủ Benin "thề với mẹ" đổi bằng được áo số 10 của Messi

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
Messi

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