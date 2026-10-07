Con gái mừng sinh nhật Gin Tuấn Kiệt, dân tình xót cảnh Puka “bị ra rìa”

Mới đây, trên trang cá nhân, Gin Tuấn Kiệt đã chia sẻ đoạn clip mừng sinh nhật tuổi 32 bên Puka và con gái Anya. Tiệc sinh nhật của nam ca sĩ được tổ chức từ 6/9 nhưng đến gần đây, anh mới chia sẻ với khán giả.

Trong đoạn clip, Puka cùng con gái vui vẻ hát mừng sinh nhật nam ca sĩ. Con gái của Gin Tuấn Kiệt đang học nói, đã có thể nói chính xác lời chúc mừng sinh nhật ba. Không những thế, cô bé Anya còn hôn má ba đầy tình cảm khiến Gin Tuấn Kiệt phải thốt lên: "Đã quá!".

Con gái Puka hôn má ba, cùng mẹ hát mừng sinh nhật ba Gin Tuấn Kiệt.

Trong khi đó một số dân mạng lại cảm thấy "xót xa" vì Puka dường như đang bị "ra rìa" khi Gin Tuấn Kiệt và con gái đang rất tình cảm.

"Sao mà thấy tội Puka dữ vậy?", một người dùng bình luận.

"Tự nhiên thấy chị ngồi ra rìa 1 bên thấy tội quá hà", một người khác viết.

Bên cạnh đó, nhiều người gửi lời chúc mừng sinh nhật của Gin Tuấn Kiệt dù thực tế sinh nhật của anh đã qua được gần 1 tháng.

Puka và Gin Tuấn Kiệt đón con gái đầu lòng vào năm 2025, cụ thể bé Anya chào đời vào tháng 3/2025. Đến tháng 5/2025, cặp đôi mới chính thức công bố tin vui với khán giả.

Sau khi bé Anya tròn 1 tuổi, cặp đôi mới chia sẻ nhiều hình ảnh của cô bé với truyền thông. Bé Anya sở hữu vẻ ngoài giống ba Gin Tuấn Kiệt nhiều hơn.

Theo chia sẻ của Puka, ngay từ nhỏ bé Anya đã rất quấn bố.

Cô bé cũng rất quấn quýt với bố và tạo ra nhiều tình huống "mẹ bị ra rìa" gây cười với khán giả.

Trước đó, Puka từng gây bão mạng xã hội khi đăng tải đoạn clip cô xoa bụng và hài hước giới thiệu với con gái: “Đây là bụng mẹ, bụng mẹ trước mang bầu con và sinh con nè”.

Sau đó, nữ diễn viên hỏi Anya: “Ai là người sinh con ra?”. Trái với mong đợi của mẹ, cô bé nhanh chóng trả lời “baba” rồi sà vào lòng Gin Tuấn Kiệt.

Puka tiếp tục hỏi lại con gái nhiều lần nhưng Anya vẫn nhất mực đáp “baba”, khiến nữ diễn viên chỉ biết bất lực vì con gái không chịu “theo phe” mình.

Khoảnh khắc đáng yêu của gia đình Puka - Gin Tuấn Kiệt nhanh chóng thu hút gần 800.000 lượt xem chỉ sau chưa đầy một ngày đăng tải, đồng thời nhận được nhiều bình luận thích thú từ cộng đồng mạng.

Gia đình Puka - Gin Tuấn Kiệt trong bộ ảnh Trung thu.

Tuy vậy, Puka cho biết tuy con gái quấn bố hơn quấn mẹ nhưng tình cảm giữa 2 mẹ con cô vẫn rất tốt. Nữ diễn viên cũng từng khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ đoạn clip con gái hôn má mẹ.

Puka lựa chọn cách nuôi dạy con gái Anya theo hướng tự nhiên, nhẹ nhàng và không áp đặt. Nữ diễn viên kiên nhẫn uốn nắn con từ những thói quen nhỏ, chú trọng dạy bé cách nói chuyện lễ phép, biết lắng nghe và bày tỏ cảm xúc thay vì tạo áp lực hay đặt ra những khuôn mẫu cứng nhắc.

Bên cạnh đó, Puka và Gin Tuấn Kiệt cũng tạo điều kiện để con được phát triển cá tính riêng và có tuổi thơ nhiều trải nghiệm. Ngoài cuộc sống hiện đại ở thành phố, Anya thường được bố mẹ đưa về quê ngoại ở Đồng Tháp để vui chơi, khám phá thiên nhiên, làm quen với những nét sinh hoạt bình dị miền Tây.

Qua cách nuôi dạy này, Puka hướng đến việc để con lớn lên trong sự yêu thương, tự do nhưng vẫn được uốn nắn từ những điều nhỏ nhất.







