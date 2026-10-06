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Tuyển thủ Benin "thề với mẹ" đổi bằng được áo số 10 của Messi

| | Lifestyle

Tuyển thủ Benin "thề với mẹ" đổi bằng được áo số 10 của Messi

Hậu vệ Benin thề với mẹ lấy bằng được áo đấu của Messi trong trận chia tay ĐTQG Argentina.

Trước thềm trận giao hữu đặc biệt giữa Argentina và Benin tại Buenos Aires. Trận đấu đánh dấu mốc chia tay sự nghiệp quốc tế của Lionel Messi, trung vệ Mohamed Tijani của đại diện châu Phi đã thu hút sự chú ý lớn khi công khai quyết tâm sở hữu kỷ vật vô giá của siêu sao 39 tuổi.

Trả lời phỏng vấn tờ nhật báo Olé (Argentina), cầu thủ 29 tuổi không giấu nổi sự phấn khích khi có cơ hội chạm trán siêu sao người Argentina. Với Mohamed Tijani, đây là trải nghiệm "chỉ đến một lần trong đời", bởi trước đây anh cùng các đồng đội gần như chỉ được theo dõi Messi qua màn ảnh nhỏ.

"Chúng tôi hạnh phúc khi được góp mặt trong trận đấu cuối cùng của Messi. Thực sự Benin chẳng cần chuẩn bị chiến thuật gì quá phức tạp cho trận này. Chúng tôi đến đây là để tận hưởng không khí ngày hội và cống hiến hết mình".

Khi được hỏi về cuộc cạnh tranh chiếc áo đấu số 10 huyền thoại giữa các thành viên tuyển Benin, Tijani khẳng định đầy tự tin: "Tôi chắc chắn sẽ là người lấy được chiếc áo đó, tôi thề trước mẹ mình luôn! Tôi sẽ bảo với anh ấy: 'Messi này, em rất thần tượng anh, cho em xin chiếc áo nhé'. Thế là xong!".

Cầu thủ Benin thề với mẹ sẽ xin được áo đấu của Messi (Ảnh: Ole)

Bên cạnh những chia sẻ dí dỏm của Tijani, truyền thông quốc tế trước đó cũng xuất hiện một số thông tin cho rằng ĐT Benin gặp khó khăn trong khâu di chuyển và lưu trú tại Buenos Aires. Tuy nhiên, trả lời tờ Marca, thủ thành Marcel Dandjinou đã nhanh chóng bác bỏ các tin đồn thất thiệt, khẳng định điều kiện ăn ở cũng như sân tập của toàn đội tại Argentina đều được đảm bảo ở mức tốt nhất.

Cuộc đối đầu giữa Argentina và Benin diễn ra trên chảo lửa Monumental lúc 6h00 ngày 7/10 (giờ Việt Nam), hứa hẹn trở thành màn chia tay giàu cảm xúc dành cho Messi cũng như một kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp của các cầu thủ khách.

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

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