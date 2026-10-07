Loạt "ống kính hung thần" bóc trần nhan sắc thật của Phạm Băng Băng không trượt phát nào, cả MXH đứng hình

Phạm Băng Băng hiện ở Hàn Quốc. Chiều 6/10, cô khuấy đảo cả showbiz xứ kim chi khi xuất hiện với nhan sắc đẹp đỉnh cao tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026. Diện mạo tựa Bạch Tuyết với làn da trắng phát sáng, tóc đen, môi đỏ cuốn hút của Phạm Băng Băng lấn át các ngôi sao nước chủ nhà. Trên mạng xã hội, khán giả Trung - Hàn không ngừng xuýt xoa nhan sắc trẻ trung đến mức "phi lý" của Phạm Băng Băng.

Ngay sau đó, "team qua đường" đã tung ảnh chưa qua chỉnh sửa của Phạm Băng Băng bên ngoài khu vực thảm đỏ LHP Busan, cũng như khoảnh khắc minh tinh cùng ekip đi ăn đồ nướng sau khi dự sự kiện lên mạng để lật tẩy nhan sắc không điểm chê, ai nhìn thấy cũng đứng hình vài giây của nữ diễn viên. Dưới lăng kính camera thường chân thực, "nữ hoàng thảm đỏ Cbiz" vẫn đẹp bất chấp và bừng sáng. Minh tinh 8X đã chứng minh cho khán giả thấy rằng thời gian không thể làm phai tàn nhan sắc của cô. Thậm chí theo thời gian, Phạm Băng Băng lại ngày càng trở nên mặn mà, quyến rũ và quý phái hơn.

Phạm Băng Băng tỏa sáng rực rỡ tại lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan 2026. Nguồn: Weibo.

(Ảnh: IMBC)

Phạm Băng Băng khoác lên mình bộ váy đỏ rực sang trọng, làm nổi bật làn da trắng, tóc đen và môi đỏ tựa Bạch Tuyết. Ảnh: TV Daily.

Phạm Băng Băng chứng minh được sắc vóc đỉnh cao, trẻ trung đến phi lý qua ống kính camera thường của "team qua đường". Ảnh: Weibo.

Hình ảnh đi ăn nhà hàng nướng của Phạm Băng Băng sau đó còn khiến dân tình sửng sốt, đứng hình vài giây vì cô quá đẹp, ngũ quan hoàn mỹ không điểm chê dù bị chụp lén, không được chỉnh sửa ảnh hay căn góc chỉn chu. Ảnh: Weibo.

Sáng 7/10, Phạm Băng Băng tiếp tục tham dự họp báo giới thiệu 2 tác phẩm tranh giải của mình trong chuỗi hoạt động của LHP Busan. Cô diện suit trắng đơn giản, phong thái điềm tĩnh và sắc sảo. Ngay cả những góc chụp cận nháy đèn flash liên tục của truyền thông Hàn, và thậm chí đối đầu với "hung thần" Getty Images, Phạm Băng Băng vẫn ghi điểm với nhan sắc rạng rỡ, làn da mịn màng và phong độ gần như không khác nhiều so với thời kỳ đỉnh cao. Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đồng loạt khen ngợi, ca tụng diện mạo của nữ diễn viên với 1 câu: "Gương mặt của Phạm Băng Băng còn, giang sơn còn".

Sáng 7/10, Phạm Băng Băng tiếp tục gây sốc visual tại họp báo giới thiệu dự án trong khuôn khổ LHP Busan. Nữ diễn viên lựa chọn bộ suit trắng tối giản, phong thái điềm tĩnh, sắc sảo và đầy khí chất. ẢNh: IMBC.

Đáng chú ý, dù liên tục phải đối diện với những góc máy cận cùng ánh đèn flash chớp liên hồi từ truyền thông Hàn Quốc...

... thậm chí đứng trước ống kính của Getty Images, Phạm Băng Băng vẫn lộ khuyết điểm nhan sắc. Nữ diễn viên gây ấn tượng với gương mặt rạng rỡ, làn da mịn màng cùng thần thái sang chảnh. Phong độ nhan sắc của cô được nhận xét gần như không thay đổi quá nhiều so với thời kỳ đỉnh cao. Ảnh: Getty Images.

Ở tuổi ngoài 40, Phạm Băng Băng vẫn được đánh giá sở hữu vẻ đẹp phong thần, là biểu tượng sắc đẹp mang tính thời đại. Vẻ đẹp của cô từng tạo nên những chuẩn mực thẩm mỹ được đông đảo công chúng ngưỡng mộ và học hỏi. Đến nay, dù giới giải trí liên tục xuất hiện những gương mặt trẻ trung, xinh đẹp, cái tên Phạm Băng Băng vẫn giữ vị thế đặc biệt như một tượng đài sắc đẹp khó có thể thay thế. Cô từng được tờ Tin tức Bắc Kinh bình chọn là người phụ nữ đẹp nhất Trung Quốc năm 2010, đứng vị trí top 2 Người đẹp nhất thế giới do tạp chí TIME bầu chọn năm 2017.

Đáng tiếc, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Băng Băng vướng vào scandal trốn thuế vào năm 2018. Bê bối khiến nữ diễn viên bị "cấm cửa" hoàn toàn ở Cbiz, phải đi bán mặt nạ dưỡng da và lang bạt tứ xứ tìm kiếm cơ hội làm nghệ thuật.

Thời mới vào showbiz, Phạm Băng Băng được xem là gương mặt bảo chứng cho vẻ đẹp thanh tao, ngọt ngào và trong trẻo. Ảnh: Sina.

Hiện tại, cô là biểu tượng của nhan sắc quyền lực, sang trọng và thời thượng. Ảnh: Sina.





Nguồn: Weibo, Sohu