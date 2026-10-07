Nam thần Việt bất ngờ xuất hiện sau 10 năm mất tích, diện mạo hiện tại ra sao?

Từng là một trong những gương mặt nam nổi bật của màn ảnh Việt, Trần Bảo Sơn bất ngờ tái xuất sau khoảng một thập kỷ mất tích trên màn ảnh rộng. Ở tuổi hiện tại, nam diễn viên vẫn giữ được phong độ và vẻ ngoài lịch lãm, gần như không có quá nhiều khác biệt so với hình ảnh của anh cách đây 10 năm. Lần trở lại này càng gây chú ý khi Trần Bảo Sơn không chỉ đóng chính mà còn trực tiếp đảm nhận vai trò đạo diễn và nhà sản xuất cho dự án mới.

Cụ thể, sau nhiều năm ở ẩn một cách bí ẩn, Trần Bảo Sơn mới đây chính thức công bố dự án điện ảnh Trên Con Đường Mới, dự kiến ra mắt vào ngày 1/1/2027. Đây là bộ phim đánh dấu màn tái xuất của nam diễn viên sau khoảng 10 năm sau Girls 2 ghi hình năm 2016, đồng thời cũng mở ra một chương mới trong hành trình làm nghề khi anh cùng lúc đứng ở cả ba vị trí, bao gồm đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên.

Trần Bảo Sơn chính thức trở lại sau 10 năm vắng bóng trên phim trường

Điều khiến khán giả chú ý ngay từ những hình ảnh đầu tiên không chỉ nằm ở dự án mà còn ở diện mạo hiện tại của Trần Bảo Sơn. Sau một thập kỷ, nam diễn viên vẫn xuất hiện với vẻ ngoài phong độ, nam tính và lịch lãm vốn đã trở thành hình ảnh quen thuộc. So với thời điểm còn liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh, Trần Bảo Sơn dường như không thay đổi quá nhiều. Anh vẫn sở hữu thần thái mạnh mẽ, gương mặt góc cạnh và phong cách có phần điềm đạm của một quý ông.

Diện mạo của anh gần như không thay đổi sau 10 năm

Trước khi bước sang vai trò đạo diễn, Trần Bảo Sơn từng có nhiều năm hoạt động với tư cách diễn viên và góp mặt trong loạt phim thuộc nhiều thể loại. Anh từng xuất hiện trong Huyền Thoại Bất Tử, Giao Lộ Định Mệnh, Quyên... và có cơ hội làm việc với nhiều đạo diễn như Lưu Huỳnh, Nguyễn Phan Quang Bình, Hàm Trần, Nguyễn Hoàng Điệp, Victor Vũ, Lê Văn Kiệt,... Theo Trần Bảo Sơn, chính những năm tháng làm việc cùng nhiều nhà làm phim đã trở thành một “trường học” đặc biệt đối với anh. Thay vì chỉ đứng trước máy quay, nam diễn viên có cơ hội quan sát cách một đạo diễn phát triển kịch bản, xây dựng nhân vật, làm việc với diễn viên cũng như kết nối hình ảnh, âm thanh và câu chuyện để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh.

“Tôi không liều lĩnh, đây là thành quả từ những năm tháng học hỏi các đạo diễn hàng đầu”, Trần Bảo Sơn chia sẻ. Với anh, mỗi đạo diễn đều có một thế mạnh và cách tiếp cận điện ảnh riêng. Việc được làm việc trong những ekip khác nhau giúp anh tích lũy vốn nghề, từ đó có thêm sự tự tin khi lần đầu đứng ở vị trí đạo diễn cho một dự án điện ảnh của riêng mình. Và lần trở lại này, Trần Bảo Sơn lựa chọn thể loại phim hành động vốn không quá xa lạ với mình.

Trên Con Đường Mới khai thác thế giới ngầm với những chất liệu như cờ bạc và tội phạm trực tuyến, xoay quanh những cuộc chơi được vận hành bởi tiền bạc, tham vọng và quyền lực. Nhân vật Trung do chính Trần Bảo Sơn đảm nhận xuất hiện ở vị trí trung tâm trong poster đầu tiên, với hai bối cảnh Mỹ và Việt Nam được đặt song song, gợi mở một hành trình xuyên qua hai không gian và những biến cố đã định hình cuộc đời nhân vật.

Trần Bảo Sơn trở lại với dòng phim hành động

Trên Con Đường Mới dự kiến ra mắt vào ngày 1/1/2027.