"Nam thần showbiz" cưới vợ thanh mai trúc mã: Rời căn hộ tầng cao, chuyển xuống nhà mặt đất góc nào cũng cực chilll

Mạnh Trường là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, thường được khán giả nhớ đến với hình ảnh một nam thần sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng sự nghiệp nhiều dấu ấn. Bên cạnh công việc diễn xuất, nam diễn viên còn có cuộc sống gia đình viên mãn bên bà xã và các con. Không gian sống của gia đình Mạnh Trường cũng nhiều lần gây chú ý khi nam diễn viên sở hữu nhiều bất động sản có giá trị, mỗi nơi lại mang một phong cách riêng. Sau một thời gian sống tại căn hộ tầng cao, Mạnh Trường quyết định chuyển xuống nhà mặt đất để có thêm không gian riêng cho gia đình. Tháng 5/2024, nam diễn viên tậu một căn biệt thự rồi dành thời gian hoàn thiện từng hạng mục theo sở thích của hai vợ chồng. Ngôi nhà mang phong cách pha trộn giữa Indochine và Neo Classic, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn ấm áp, gần gũi. Điều thú vị là bên trong cơ ngơi hiện đại ấy lại có những góc rất đỗi thanh cảnh: một khu vườn rộng rợp cây xanh, hồ nước nhỏ, những chậu hoa xinh xắn và cả thú vui nuôi chim. Tất cả cùng tạo nên một không gian sống vừa sang trọng vừa mang dáng dấp của một chốn điền viên yên bình giữa phố thị.

Tại biệt thự sang xịn, vợ chồng Mạnh Trường tận hưởng cuộc sống thư thái, dành nhiều thời gian chăm chút cây cối và đưa hơi thở thiên nhiên vào từng góc nhỏ. Cơ ngơi được thiết kế sang trọng nhưng không quá phô trương, mang vẻ đẹp hài hòa, gần gũi và cho thấy sự tâm huyết của gia đình nam diễn viên trong từng chi tiết. Ở khu vực phòng khách, vợ chồng Mạnh Trường dành riêng một khoảng diện tích để đặt hai cây cảnh lớn, được bố trí đối xứng hai bên. Cách sắp đặt này không chỉ tạo điểm nhấn cho căn phòng mà còn giúp không gian mang phong cách tân cổ điển trở nên mềm mại, sinh động và có sức sống hơn.

Mới đây, trên trang cá nhân, Mạnh Trường khoe một chiếc lồng chim bằng gỗ được đặt giữa khu vườn nhà, càng làm tăng vẻ thơ mộng, thanh cảnh cho không gian. Khu vườn vốn đã gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, được vợ chồng nam diễn viên chăm chút tỉ mỉ với nhiều cây xanh, hồ nước nhỏ cùng những món đồ trang trí ấn tượng như chum gốm, phù điêu hình đầu sư tử. Sự xuất hiện của chiếc lồng chim giữa khoảng xanh càng khiến khu vườn trở thành một góc thư giãn đúng nghĩa. Giữa sắc xanh của cây cối, mặt nước trong veo, những khóm hoa và các góc nhỏ đậm chất nghệ thuật, tiếng chim líu lo dường như càng làm không gian thêm yên bình, gợi cảm giác về một thú vui tao nhã và cuộc sống chậm rãi ngay giữa lòng phố thị.

Không gian sống của vợ chồng Mạnh Trường được thiết kế theo hướng mở, trong đó phòng khách và phòng bếp liên thông, tạo sự thuận tiện cho sinh hoạt cũng như kết nối các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, từ khu vực bếp, phòng khách hay bàn ăn đều có thể hướng tầm mắt ra khoảng sân vườn bên ngoài nhờ hệ cửa kính lớn. Thiết kế này không chỉ giúp căn nhà đón ánh sáng tự nhiên mà còn đưa màu xanh của cây cối, mặt nước vào gần hơn với không gian sống. Nhờ vậy, từng khu vực trong biệt thự đều giữ được cảm giác thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên và thư thái.

Để tô điểm cho không gian sống, vợ chồng Mạnh Trường cũng không quên bài trí những chậu cây, chậu hoa nhỏ xinh ở nhiều góc trong nhà. Sắc xanh và những mảng hoa điểm xuyết giúp không gian hiện đại trở nên mềm mại, có sức sống hơn, đồng thời tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Từ khu vườn rộng bên ngoài đến những chậu cây nhỏ trong nhà, có thể thấy vợ chồng nam diễn viên dành nhiều tâm huyết cho thú vui chăm cây, chơi hoa. Chính những chi tiết giản dị ấy góp phần tạo nên một tổ ấm mang vẻ đẹp thanh cảnh, nhẹ nhàng và đậm chất điền viên.