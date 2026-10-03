Mỹ nhân phim Việt trăm tỷ vượt mặt hàng trăm người nhờ tẩy trang

Huỳnh Minh Kiên đang nhận được nhiều sự chú ý với vai diễn trong Trại Buôn Người, đặc biệt khi màn thể hiện của nàng Á hậu cho thấy một hình ảnh gai góc và khác biệt so với diện mạo thường thấy tại các sự kiện. Đáng chú ý, một trong những lý do giúp người đẹp góp mặt trong dự án điện ảnh trăm tỷ chính là gương mặt mộc.

Minh Kiên chia sẻ cô đã vượt qua hơn 300 ứng viên để giành được vai diễn nhờ việc chủ động tháo bỏ lớp makeup long lanh thường thấy của 1 beauty queen. Nhờ vậy, đường nét tự nhiên của mỹ nhân sinh năm 2004 hoàn toàn chinh phục khán giả. Thậm chí, nhiều ý kiến còn yêu thích vẻ đẹp mộc mạc của Minh Kiên, cho rằng cô càng đơn giản càng đẹp.

Minh Kiên để mặt mộc 100% để hóa thân vào nhân vật nhân vật Út Đẹt, cô gái Khmer bị lừa vào đường dây phạm tội.

Minh Kiên xuất hiện trong Trại Buôn Người với diện mạo gần như để hoàn toàn tự nhiên, không có bất kì 1 thao tác makeup nào. Mái tóc dài được buộc gọn phía sau càng làm nổi bật đường nét gương mặt thanh tú, với đôi mắt to, hàng mày tự nhiên và sống mũi cao, thẳng. Làn da không được che phủ kỹ vẫn lộ những đốm tàn nhang nhỏ, tạo cảm giác chân thực và rất đời thường.

Đáng chú ý, chính những chi tiết tưởng như khuyết điểm này lại khiến visual của nàng Á hậu trở nên có sức hút riêng, không bị hòa lẫn với hình ảnh sắc sảo, chỉn chu 1 Á hậu. Nét đẹp khỏe khoắn, mộc mạc nhưng mang màu sắc điện ảnh giúp Minh Kiên thể hiện tốt vai diễn lần này.

Dù không trang điểm, Minh Kiên vẫn ghi điểm với công chúng nhờ vẻ đẹp tự nhiên.

Trước đó, tại các buổi tuyên truyền của Trại Buôn Người, Huỳnh Minh Kiên cũng nhận được nhiều lời khen nhờ diện mạo giản dị, gần như trái ngược với hình ảnh lộng lẫy thường thấy của một nàng hậu. Không cần váy áo cầu kỳ hay những bộ cánh được đầu tư công phu, người đẹp thường lựa chọn các item casual như tank top, sơ mi đơn giản phối cùng quần jeans. Cách lên đồ này giúp cô giữ được vẻ trẻ trung, năng động và gần gũi đúng với lứa tuổi khi xuất hiện trước công chúng.

Đáng chú ý hơn cả là Minh Kiên gần như không trang điểm đậm, chỉ nhấn nhá rất nhẹ để giữ nguyên những đường nét tự nhiên trên gương mặt. Từ trang phục đến makeup, nàng hậu đều tiết chế tối đa, qua đó cho thấy cô khá tự tin với vẻ đẹp nguyên bản.

Minh Kiên là một trong những nàng hậu càng đơn giản càng đẹp của showbiz Việt. Mái tóc tự nhiên, dày vbaf bồng bềnh của người đẹp cũng giúp visual cô thêm thu hút.

Từng nhận về không ít ý kiến trái chiều về nhan sắc ngay tại thời điểm đăng quang, Huỳnh Minh Kiên đang dần chứng minh sức hút riêng của mình qua những tác phẩm nghệ thuật gần đây. Nàng hậu sinh năm 2004 từng gây sốt mạng xã hội khi đăng tải loạt hình ảnh thời cấp 3, qua đó cho thấy diện mạo tự nhiên đã có nhiều nét nổi bật từ trước khi bước chân vào showbiz. Không cần đến lớp makeup cầu kỳ hay những màn biến hóa sắc sảo, Minh Kiên vẫn sở hữu đường nét hài hòa, đôi mắt có chiều sâu cùng thần thái cá tính.

Trong những khoảnh khắc đời thường, người đẹp cũng ưu ái phong cách trang điểm nhẹ nhàng, thậm chí có lúc gần như để mặt mộc. Chính cách làm đẹp tiết chế, tập trung tôn lên đường nét sẵn có càng giúp hình ảnh của Minh Kiên trở nên gần gũi và chân thực hơn trong mắt công chúng.

Nhan sắc xinh đẹp thời còn đi học của Minh Kiến, chứng minh vẻ đẹp tự nhiên.

Mỹ nhân sinh năm 2004 makeup nhẹ nhàng khi không tham dự sự kiện.

Ảnh: TikTok, Instagram.