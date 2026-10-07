Thương hiệu vali cao cấp nổi tiếng thế giới ra mắt 2 gam màu mới, lấy cảm hứng từ hội họa

Umber là sắc nâu đất, gợi liên tưởng đến loại sắc tố tự nhiên từng được sử dụng trong hội họa cổ điển. Trong khi đó, Ultramarine mang sắc xanh lam đậm, lấy cảm hứng từ màu xanh được tạo ra từ đá lapis lazuli, một loại sắc tố từng có giá trị cao trong lịch sử nghệ thuật.

Theo RIMOWA, ý tưởng về hai gam màu mới xuất phát từ sự tương phản giữa sắc nâu của đất và xanh lam của bầu trời, qua đó đưa yếu tố màu sắc vào thiết kế các sản phẩm phục vụ nhu cầu di chuyển và sử dụng hằng ngày.

Hai màu mới được áp dụng trên dòng vali Essential, bộ sưu tập sử dụng chất liệu polycarbonate của RIMOWA. Các chi tiết trên vali như vỏ, tay kéo, khóa kéo, logo và cụm bánh xe được hoàn thiện theo cùng tông màu. Dòng sản phẩm này tiếp tục sử dụng hệ thống tay kéo telescopic, bánh xe Multiwheel, khóa TSA và hệ thống Flex Divider bên trong.

Bên cạnh vali, Umber và Ultramarine cũng xuất hiện trên dòng phụ kiện Groove. Các sản phẩm mới gồm Groove Cross-Body Bag Small và Groove Zipped Pouch màu Umber; Groove Mini Shopping Bag được giới thiệu với cả hai màu Umber và Ultramarine.

Theo thông tin từ thương hiệu, các thiết kế Groove trong đợt ra mắt này được sản xuất tại Italy, sử dụng da bê trơn kết hợp các chi tiết kim loại hoàn thiện màu palladium.

Cùng thời điểm giới thiệu màu mới, RIMOWA triển khai một chiến dịch hình ảnh với sự tham gia của nam diễn viên Joe Alwyn. Nội dung xoay quanh hình ảnh một nghệ sĩ trẻ chuyển đến không gian sáng tạo mới, trong đó hai gam màu Umber và Ultramarine được sử dụng như một phần của bối cảnh và câu chuyện hình ảnh.

Việc bổ sung hai màu mới tiếp tục xu hướng mở rộng bảng màu bên cạnh những thiết kế hành lý đặc trưng của RIMOWA. Umber và Ultramarine được đưa vào cả nhóm sản phẩm vali và phụ kiện, tạo sự liên kết về màu sắc giữa các dòng sản phẩm.

Bộ sưu tập RIMOWA Essential và Groove với hai màu Umber và Ultramarine dự kiến được bán trên toàn cầu từ ngày 8/10 thông qua hệ thống cửa hàng và website của thương hiệu. Tại Việt Nam, RIMOWA được phân phối chính hãng bởi Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn.