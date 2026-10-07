Đại tá Công an Nhân dân nhẵn mặt sóng giờ vàng: Từng cưới vợ kém 23 tuổi, biết diện mạo con trai mà sốc

Đối với khán giả yêu phim truyền hình Việt Nam, đặc biệt là các phim cảnh sát hình sự thuộc khung giờ vàng VTV, NSND Trần Nhượng đã trở thành một gương mặt quá đỗi quen thuộc. Với vẻ ngoài lịch lãm, đạo mạo nhưng ánh mắt lại sắc sảo, ông gần như được "đóng đinh" với các vai diễn thủ trưởng, giám đốc tham ô hay những ông trùm thế giới ngầm mưu mô. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh phản diện đầy gai góc trên phim, ngoài đời nam nghệ sĩ lại là một Đại tá Công an Nhân dân, nguyên Giám đốc Đoàn kịch Công an nhân dân, một người cống hiến trọn vẹn cả đời cho nghệ thuật nước nhà.

Ảnh: FBNV

Sự nghiệp nghệ thuật của NSND Trần Nhượng trải dài qua nhiều thập kỷ với hàng trăm vai diễn lớn nhỏ trên cả sân khấu kịch lẫn phim truyền hình. Ông rất "đắt" vai phản diện, càng là vai vừa ác vừa nham hiểm, bí ẩn lại càng hợp. Chính nam NSND cũng tự nhận: "Tôi đã không ít lần vào vai chính diện, nhưng chủ yếu là trên sân khấu hay một số ít bộ phim về trước. Nói ra thì buồn cười, nhưng các đạo diễn vẫn hay nói với nhau rằng, những vai kiểu như trùm ma túy, hay lãnh đạo biến chất tham ô, cứ giao cho ông Nhượng là nhanh nhất".

Khán giả nhớ đến ông nhiều nhất qua các bộ phim kinh điển của màn ảnh nhỏ như Cảnh Sát Hình Sự, Người Phán Xử, Khi Đàn Chim Trở Về, Chủ Tịch Tỉnh, Người Phán Xử hay gần đây nhất là Bão Ngầm, Đấu Trí và Tận Hiến.

Ông chuyên trị những vai xảo quyệt, bí ẩn (Ảnh: NSX)

Ảnh: NSX

Cái hay của Trần Nhượng là ông biến những vai diễn chính trị, quan chức vốn khô khan trở nên vô cùng sống động. Nam nghệ sĩ từng dí dỏm chia sẻ rằng ông rất ngại đóng vai người tốt, bởi nét diễn phản diện của ông đã hằn sâu vào tâm trí công chúng, đến mức chỉ cần ông xuất hiện trên màn hình là người xem đã đề phòng nhân vật này "lật mặt". Với sự cống hiến không ngừng nghỉ và những đóng góp to lớn cho nền nghệ thuật nước nhà, ông đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín, trong đó có Nghệ sĩ Ưu tú (2001) và Nghệ sĩ Nhân dân (2015). Ngoài công việc diễn viên, nam nghệ sĩ còn từng làm đạo diễn, công tác ở Đoàn kịch Công an nhân dân nhưng đã nghỉ hưu với Quân hàm Đại tá.

NSND kiêm Đại tá Trần Nhượng. (Ảnh: VTV)

Phía sau ánh hào quang sân khấu, đời tư của NSND Trần Nhượng lại có phần trầm lắng hơn. Ông từng trải qua 3 hôn nhân, trong đó hôn nhân đầu tiên vào năm ông 21 tuổi và kéo dài 22 năm. Cuộc hôn nhân thứ hai là với người vợ kém ông 23 tuổi. Dù nhận được nhiều sự chú ý bởi khoảng cách tuổi tác, cả hai từng có những năm tháng đồng hành, chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống. Cuộc hôn nhân thứ 3 thì nam NSND kín tiếng chưa từng chia sẻ.

Ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ dành trọn thời gian cho đam mê nghệ thuật và chăm sóc sức khỏe. Ông nổi tiếng là người cực kỳ chỉn chu, luôn xuất hiện với diện mạo lịch lãm, phong độ và có lối sống ngăn nắp, khoa học khiến thế hệ trẻ cũng phải ngưỡng mộ.

Ảnh: FBNV

Một trong những điều khiến công chúng bất ngờ nhất về cuộc đời của NSND Trần Nhượng chính là việc ông là cha ruột của hai cái tên nổi tiếng trong giới giải trí. Con trai cả của ông không ai khác là đạo diễn, diễn viên Trần Bình Trọng - "cha đẻ" của chuỗi phim hài Tết ăn khách như Đại Gia Chân Đất, Làng Ế Vợ. Trái ngược hoàn toàn với người cha Đại tá lúc nào cũng veston bảnh bao, đạo diễn Bình Trọng ngoài đời lại vô cùng giản dị và chuyên trị những vai diễn "lỗ mãng", hài hước trên màn ảnh.

Khi mới vào nghề, Bình Trọng thậm chí còn chủ động giấu kín thân phận vì không muốn dựa dẫm vào danh tiếng của bố, tự mình khẳng định năng lực bằng lối đi riêng. Thỉnh thoảng, Trần Nhượng vẫn đóng phim cho con trai và được trả cát-xê đàng hoàng. Ông coi đó là một hình thức như con trai biếu bố.

Trần Nhượng và Trần Bình Trọng. (Ảnh: Tư liệu)

Bên cạnh người con trai cả, NSND Trần Nhượng còn có cô con gái út xinh đẹp là diễn viên Anh Phương (Jenna Anh Phương). Anh Phương sở hữu nhan sắc khả ái, là hot girl đình đám trên MXH và đã gặt hái được những dấu ấn đầu tiên khi tham gia phim giờ vàng VTV với tác phẩm Anh Có Phải Đàn Ông Không?. Với Trần Nhượng, ông chỉ cần các con hạnh phúc, không muốn dựa dẫm vào con cái hay đòi hỏi con chu cấp cho mình.

Trần Nhượng và con gái. (Ảnh: FBNV)

Hiện tại ở tuổi 74, dù đã nghỉ hưu được 7 năm, nam Đại tá vẫn miệt mài đi diễn vì đam mê. Với khoản lương hưu Đại tá gần 20 triệu đồng mỗi tháng cùng thu nhập từ diễn xuất, ông lựa chọn cuộc sống độc thân nhiều khoảng lặng bên vườn tược. Đi qua những thăng trầm của cuộc đời, NSND Trần Nhượng đã, đang và vẫn tiếp tục sống một cuộc đời trọn vẹn với đam mê.

Mộng Du