Diễn viên Quỳnh Thư sau biến cố sang Đức sống, sinh con: "Em yêu anh rất nhiều!"

Mới đây, diễn viên Quỳnh Thư thu hút sự chú ý khi chia sẻ những lời ngọt ngào dành cho người đặc biệt. Nữ diễn viên viết: "Đôi khi ta yêu một thành phố không phải vì nơi đó có gì mà là vì nơi đó có người ta thương.

Sinh nhật là ngày đặc biệt với em và em cũng đang vô cùng hạnh phúc cùng người đặc biệt của em. Chỉ cần như thế này thôi là đủ! Cám ơn anh đã là bờ vai vững chắc cho em tựa vào. Em luôn cảm thấy đầy biết ơn vì mọi cái khó em gặp phải đều hoá dễ khi có anh bên cạnh! Em yêu anh rất nhiều!".

Dù viết nhiều lời ngọt ngào nhưng Quỳnh Thư vẫn giấu kín hình ảnh, danh tính người đàn ông đã đồng hành cùng cô trong hơn hai năm qua.

Quỳnh Thư đăng ảnh một mình dù nhắc tới người đàn ông đặc biệt.

Hình ảnh cô đón tuổi mới.

Trước đó 2 ngày, Quỳnh Thư cũng đăng bài đón tuổi mới và bày tỏ cảm xúc về những chuỗi ngày đã trôi qua. Nữ diễn viên viết: "Cô ấy đã đi qua những ngày vui, những ngày buồn, những lần tổn thương và cả những lần tự mình đứng dậy. Và hôm nay, cô ấy vẫn ở đây với phiên bản hoàn hảo nhất - xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn và yêu cuộc đời hơn".

Rất nhiều người đã gửi lời chúc tới Quỳnh Thư và mừng cho cô có cuộc sống hạnh phúc ở trời Tây.

Quỳnh Thư sinh năm 1989 tại TP.HCM, từng hoạt động với vai trò người mẫu và diễn viên. Cô từng tham gia các bộ phim như Sắc đẹp và danh vọng, Vũ khí sắc đẹp, Cô nàng bất đắc dĩ và Kẻ tàng hình... Ngoài hoạt động nghệ thuật, Quỳnh Thư còn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản và thời trang.

Về đời tư, nữ diễn viên từng trải qua một số ồn ào tình cảm. Cuối năm 2021, cô vướng vào nghi vấn có mối quan hệ với chồng một nữ nghệ sĩ khiến mạng xã hội dậy sóng. Sau thời gian chịu nhiều sự chú ý của dư luận, Quỳnh Thư sang Đức sinh sống.

Đầu năm 2024, Quỳnh Thư nhận lời cầu hôn từ bạn trai là một doanh nhân Việt kiều sinh ra và lớn lên tại Đức. Tháng 9/2024, cô sinh con trai đầu lòng, đặt tên William.

Từ khi sang Đức, Quỳnh Thư chủ yếu dành thời gian cho gia đình và cuộc sống riêng. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh tập luyện, chơi golf, đi du lịch và chăm sóc con trai. Những chia sẻ mới nhất cho thấy nữ diễn viên đang có cuộc sống vô cùng viên mãn.