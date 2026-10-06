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Nam diễn viên quê Long An, U60 sang Mỹ: "Vợ con tôi chưa đi cùng được"

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"Đây là lần thứ hai tôi tới Mỹ nhưng cũng phải 8 năm rồi mới trở lại Mỹ nên bị quê quá" – Tiết Cương nói.

Mới đây, diễn viên Tiết Cương đã chia sẻ những khoảnh khắc anh để lại vợ con ở Long An (hiện là Tây Ninh) để trở lại Mỹ sau 8 năm.

Nam diễn viên quê Long An 8 năm mới được trở lại Mỹ: "Ăn vậy chắc chết quá" - Ảnh 1.

Anh nói: "Hiện tại tôi đang ở sân bay Tân Sơn Nhất. Hôm nay tôi có chuyến đi Mỹ. Trước đây tôi từng làm visa đi Mỹ rồi nhưng lại không đi. Lúc đó bên Mỹ cho thời hạn visa tận 48 tháng mới phải xin lại nhưng bây giờ chỉ còn 12 tháng nên tôi vừa phải đi phỏng vấn lại ở đại sứ quán.

Rất may mắn là tôi có ông anh hỗ trợ nên phỏng vấn đi Mỹ thuận lợi, suôn sẻ. Chuyến đi Mỹ lần này tôi vừa tham quan, vừa thăm em gái đang sống ở đó.

Lần này thì vợ con tôi chưa đi cùng được. Để lần sau tôi sẽ làm visa để vợ con tôi cùng đồng hành với tôi".

Tới Mỹ, Tiết Cương đặt chân tới New York và được một người bạn Việt kiều lái xe đón tận sân bay, chở về nhà lúc nửa đêm. Người bạn này cũng cho Tiết Cương ở nhờ.

Nam diễn viên quê Long An 8 năm mới được trở lại Mỹ: "Ăn vậy chắc chết quá" - Ảnh 2.

Anh nói: "Đây là lần thứ hai tôi tới Mỹ nhưng cũng phải 8 năm rồi mới trở lại Mỹ nên bị quê quá, nhiều cái không cập nhật kịp. Không ngờ bây giờ mọi người ở Mỹ đi xe điện tự lái. Bạn tôi cũng đón tôi bằng xe điện tự lái, người ngồi trên xe không cần lái luôn. Xe này trị giá khoảng 60 ngàn đô, trả góp trong 5 năm".

Về tới nhà, Tiết Cương được người bạn Việt kiều đãi tôm hùm, hàu và phở bò ăn no nê. Anh vừa ăn vừa trầm trồ: "Tôi được bạn đãi tô phở Mỹ chất lượng quá. Cái gì bên Mỹ cũng bự, đến cọng giá đỗ cũng bự, ăn quá trời đã.

Ăn uống bên này cũng đậm đà lắm, khá chất lượng. Bạn tôi có nhà hàng phở nên nấu ngon lắm. Ở giữa nước Mỹ mà nửa đêm có tô phở bò như thế này là vô cùng sướng.

Con tôm hùm với con hàu cũng to, làm khó tôi quá, không thể ăn một miếng mà hết được, ăn ngập miệng. Lần đầu tiên tôi được ăn con hàu bự thế này".

Được biết, Tiết Cương hiện đã rời showbiz và TP.HCM để về quê sống cùng vợ con. Công việc chính của anh hiện tại là làm Youtuber chuyên review ăn uống, du lịch và nhà đất.

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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