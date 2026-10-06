Hơn 500 người từ Ấn Độ, Myanmar, Indonesia... muốn "đầu quân" cho tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Tối đa chỉ 300 người được nhận, phải qua vòng phỏng vấn với AI, đi catwalk, thu nhập lên tới 65 triệu đồng/tháng

Ngày 3/10, một ngày hội tuyển dụng quy mô lớn của Vietjet đã diễn ra tại Hà Nội. Đáng chú ý, sự kiện không chỉ thu hút người trẻ Việt Nam mà còn có hàng trăm ứng viên với nhiều quốc tịch khác nhau. Cụ thể, theo ghi nhận, hơn 500 ứng viên từ Việt Nam và các quốc gia, khu vực như Hàn Quốc, Indonesia, Myanmar, Ấn Độ và Bắc Phi đã tham dự Ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không Vietjet tại Hà Nội.

Con số này đáng chú ý bởi trước đó, trên website tuyển dụng chính thức Vietjet Careers, hãng công bố nhu cầu tuyển 300 tiếp viên cho Mega Cabin Crew Sky Career Day ngày 3/10. Vietjet đồng thời giới thiệu đây là ngày hội tuyển dụng tiếp viên lớn nhất năm của hãng.

Ảnh Vietjet Aviation Academy





Hơn 500 người cạnh tranh 300 vị trí, có ứng viên bay từ Mumbai tới Hà Nội

Những người xuất hiện tại ngày hội có điểm xuất phát rất khác nhau. Có người đã làm trong ngành hàng không, có người chuyển hướng từ một lĩnh vực hoàn toàn khác, cũng có ứng viên dành nhiều năm chuẩn bị để theo đuổi nghề tiếp viên.

Ví dụ như trường hợp của Siddhi Sandbhor, một ứng viên đến từ Ấn Độ từng làm tiếp viên hàng không tại quê nhà. Sau khoảng hai năm tạm rời nghề, khi biết Vietjet tổ chức tuyển dụng, cô quyết định bay từ Mumbai tới Việt Nam để thử sức một lần nữa. Một ứng viên khác là Aziz, 24 tuổi, đến từ Tunisia, vốn làm kỹ sư công nghệ thông tin trước khi muốn chuyển sang môi trường có nhiều tương tác trực tiếp với con người hơn.

Để vượt qua ngày tuyển dụng, các ứng viên phải trải qua quy trình gồm 6 bước. Theo Vietjet Careers, sau khâu kiểm tra hồ sơ là kiểm tra ngoại hình bằng AI, đo chiều cao và BMI, tiếp đến là catwalk kết hợp phỏng vấn AI, thi tài năng theo nhóm và cuối cùng là phỏng vấn với hội đồng.

Đây là đợt tuyển dụng lớn, không giới hạn quốc tịch (Ảnh Vietjet Aviation Academy)

Việc AI xuất hiện ở nhiều khâu cũng cho thấy quy trình tuyển tiếp viên đang có thêm yếu tố công nghệ, thay vì chỉ dựa vào các vòng đánh giá trực tiếp như cách tuyển dụng truyền thống. Tuy nhiên, công nghệ không làm giảm các yêu cầu đặc thù của nghề. Vietjet quy định ứng viên thông thường trong độ tuổi 18-30, tốt nghiệp tối thiểu THPT. Nữ cần cao từ 1,60 m, BMI 18,5-22; nam từ 1,70 m, BMI 20-24.

Về ngoại ngữ, ứng viên cần TOEIC từ 500 điểm hoặc chứng chỉ tương đương như IELTS 4.0, TOEFL iBT 40 hay TOEFL ITP 450. Ngoài ra, mắt phải cân đối, cận không quá 3 độ, không lé, màu mắt hai bên đồng đều. Ứng viên cũng không được niềng răng trong thời điểm dự tuyển và không sử dụng mỹ phẩm hoặc vật liệu khác để che sẹo, hình xăm trong quá trình đánh giá. Đợt tuyển được hãng công bố mở cho mọi quốc tịch.

Thu nhập tiếp viên trưởng lên tới 65 triệu đồng/tháng

Bên cạnh môi trường làm việc quốc tế, mức thu nhập là một trong những thông tin đáng chú ý của đợt tuyển dụng này. Theo Vietjet Careers, tiếp viên mới có thu nhập lên tới 30 triệu đồng/tháng, trong khi mức dành cho tiếp viên trưởng có thể lên tới 65 triệu đồng/tháng.

Vietjet cũng cho biết lộ trình từ tiếp viên mới lên tiếp viên trưởng có thể bắt đầu từ khoảng 12 tháng. Ứng viên tham gia hai ngày hội tuyển dụng lớn tại TP.HCM ngày 18/9 và Hà Nội ngày 3/10 được hỗ trợ 50% học phí. Top 3 học viên xuất sắc nhận các mức thưởng lần lượt 15 triệu, 10 triệu và 5 triệu đồng. Hãng còn giới thiệu hơn 60 chính sách phúc lợi, vé máy bay cho gia đình và bảo hiểm sức khỏe trong nước, quốc tế.

Dù vậy, vượt qua vòng tuyển dụng chưa đồng nghĩa ứng viên có thể lập tức lên máy bay làm việc. Theo yêu cầu của Vietjet, người được lựa chọn phải hoàn thành khóa đào tạo tiếp viên hàng không ban đầu theo hợp đồng đào tạo với Victoria Aviation Academy. Học viên được hỗ trợ nơi lưu trú trong thời gian đào tạo.

Ảnh Vietjet Aviation Academy

Chưa dừng tuyển người, ngày 17/10 tiếp tục tuyển thêm 100 tiếp viên

Đợt tuyển hơn 500 ứng viên tại Hà Nội cũng chưa phải điểm kết thúc trong kế hoạch bổ sung nhân lực tiếp viên của Vietjet trong những tháng cuối năm.

Theo lịch hiện được Vietjet Careers công bố, ngày 17/10/2026, hãng sẽ tiếp tục tổ chức Initial Cabin Crew Career Day tại Học viện Hàng không Vietjet ở TP.HCM, với chỉ tiêu 100 người. Quy trình tuyển tiếp tục gồm kiểm tra ngoại hình AI, chiều cao - BMI, catwalk, phỏng vấn AI, thi tài năng và phỏng vấn hội đồng.

Sau đó, website tuyển dụng của Vietjet còn liệt kê các ngày tuyển tiếp viên tại Đà Nẵng ngày 24/10, TP.HCM ngày 14/11 và 12/12, Hà Nội ngày 29/11 và 19/12.

Chuỗi tuyển dụng diễn ra trong bối cảnh hãng tiếp tục mở rộng hoạt động và mạng bay quốc tế. Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thanh Sơn cho biết ngành hàng không ngày càng gắn chặt với công nghệ, kết nối toàn cầu và những chuẩn mực dịch vụ mới, khiến người tiếp viên cũng phải liên tục học hỏi. Theo ông, hãng đang xây dựng môi trường để nhân sự trẻ làm việc trong không gian đa văn hóa và tiếp cận những cách làm mới.