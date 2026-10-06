Hoa hậu Việt ly hôn chồng đại gia hơn 20 tuổi, đi bước nữa với NSƯT ai cũng biết mặt

Phương Lê được biết đến sau khi giành danh hiệu Á hậu Doanh nhân người Việt thế giới năm 2016. Một năm sau, cô đăng quang Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017. Bên cạnh hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, Phương Lê còn kinh doanh trong nhiều lĩnh vực và được biết đến với cuộc sống khá giả.

Phương Lê từng có cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm với doanh nhân Hà Văn An hơn 20 tuổi. Ông được giới thiệu là doanh nhân sở hữu nhiều bất động sản, khu nghỉ dưỡng tại một số thành phố du lịch. Hai người kết hôn năm 2009 và có 3 con gái chung.

Phương Lê được biết đến sau khi giành danh hiệu Á hậu Doanh nhân người Việt thế giới năm 2016. Ảnh: FBNV

Phương Lê từng có cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm với doanh nhân Hà Văn An hơn 20 tuổi. Ảnh: FBNV

Trong thời gian chung sống, Phương Lê từng nhiều lần chia sẻ về cuộc sống gia đình và dành những lời tốt đẹp cho chồng. Nàng hậu từng sống cùng chồng và các con trong căn biệt thự rộng khoảng 1.200 m2 tại TP.HCM.

Tuy nhiên, sau 13 năm chung sống, cuộc hôn nhân đi đến hồi kết. Tháng 5/2022, Phương Lê xác nhận cô và chồng đã ly hôn sau thời gian cả hai ngồi lại và nhận thấy không còn tiếng nói chung. Người đẹp khẳng định cuộc chia tay không xuất phát từ người thứ ba.

Sau khi đường ai nấy đi, Phương Lê và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè để cùng chăm sóc 3 con gái. Cô từng cho biết bản thân không xem ly hôn là điều quá nghiêm trọng nếu hai người vẫn giữ được sự tôn trọng dành cho nhau. Thời điểm đó, Phương Lê từng nói cô muốn tập trung vào công việc và chăm sóc các con.

Sau 13 năm chung sống, Phương Lê xác nhận cô và chồng đã ly hôn sau thời gian cả hai ngồi lại và nhận thấy không còn tiếng nói chung. Ảnh: FBNV

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Phương Lê tiếp tục cuộc sống riêng và tập trung cho công việc. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của cô sau đó có bước ngoặt khi nàng hậu nên duyên với NSƯT Vũ Luân.

Vũ Luân là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, từng tham gia nhóm Đồng ấu Bạch Long từ năm 1992. Năm 2007, nam nghệ sĩ đoạt giải Diễn viên xuất sắc tại giải Trần Hữu Trang và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2015.

Mối quan hệ giữa Phương Lê và Vũ Luân từng nhận nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Cả hai cũng đối diện không ít lời bàn tán và đồn đoán về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, họ lựa chọn duy trì mối quan hệ và dần công khai cuộc sống chung.

Sau khi ly hôn, Phương Lê công khai mối quan hệ với NS Vũ Luân. Ảnh: FBNV

Tháng 4/2024, Phương Lê và Vũ Luân đăng ký kết hôn. Đến tháng 8 cùng năm, cặp đôi tổ chức lễ đính hôn trên du thuyền tại TP.HCM. Khi đó, cả hai cho biết chưa đặt nặng chuyện tổ chức đám cưới ngay bởi còn bận rộn với công việc riêng. Đến cuối tháng 4/2025, nàng hậu chính thức thông báo mang thai tự nhiên ở tuổi 46. Cô cho biết ban đầu dự định nếu sau khoảng hai năm không có tin vui mới nhờ đến phương pháp hỗ trợ sinh sản, nhưng cuối cùng lại có thai sớm hơn dự tính.

Trong thai kỳ, Phương Lê nhận được sự chăm sóc từ ông xã. Vũ Luân cũng nhiều lần chia sẻ niềm vui khi lần đầu được trải nghiệm cảm giác làm cha. Cặp đôi từng cho biết không đặt nặng giới tính của em bé mà chỉ mong con khỏe mạnh. Dù đã đăng ký kết hôn từ năm 2024 và có con chung, Phương Lê và Vũ Luân vẫn chưa tổ chức đám cưới.

Tháng 8/2026, Phương Lê cho biết cô chưa nghĩ đến việc tổ chức hôn lễ. Theo nàng hậu, sau khi có gia đình và con nhỏ, điều cô coi trọng hơn một đám cưới hoành tráng là cuộc sống bình yên, hạnh phúc mỗi ngày. Nếu tổ chức đám cưới trong tương lai, cô mong đó sẽ là một buổi lễ ấm áp với sự hiện diện của gia đình, người thân và các con. Hiện Phương Lê có 4 người con, gồm 3 con gái với chồng cũ và một con gái chung với NSƯT Vũ Luân.

Dù đã đăng ký kết hôn từ năm 2024 và có con chung, Phương Lê và Vũ Luân vẫn chưa tổ chức đám cưới. Ảnh: FBNV