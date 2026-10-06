Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển dụng 600 người biết chăm cây, chăm hoa: Trả lương lên đến 15 triệu đồng/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Mới đây, trang fanpage chính thức Tuyển dụng Vinhomes đăng tìm kiếm 600 nhân sự cho vị trí nhân viên cây xanh và nhân viên vườn ươm. Phía nhà tuyển dụng cho biết thu nhập cho 2 vị trí này dao động 12-15 triệu đồng/tháng.

Thông báo tuyển dụng của Vinhomes

Vinhomes cho biết ứng viên không nhất thiết phải có kinh nghiệm, đồng thời đưa ra các yêu cầu về sức khỏe và tinh thần làm việc chăm chỉ.

Theo mô tả trên website tuyển dụng của đơn vị này, nhân viên cây xanh sẽ thực hiện các công việc thường xuyên và định kỳ như chăm sóc cây, hoa, thay cây, hoa và kiểm soát rác nổi tại khu vực được phân công.

Người lao động cũng có nhiệm vụ kiểm tra và xử lý các vấn đề liên quan đến hoa, cây bụi, cây bóng mát trong khu vực phụ trách, chẳng hạn cây yếu, chết, nhiễm bệnh hoặc không phù hợp với cảnh quan.

Bên cạnh đó, nhân viên cây xanh phải thường xuyên kiểm tra vật tư, dụng cụ lao động thuộc khu vực mình quản lý. Công việc còn bao gồm quản lý tài sản trong phạm vi phụ trách, từ số lượng cây đến các công cụ, dụng cụ làm việc.

Kết quả công việc trong ngày cũng như những đề xuất về vật tư, công cụ, dụng cụ lao động sẽ được báo cáo cho tổ trưởng.

Đợt tuyển dụng 600 nhân sự nói trên diễn ra trong bối cảnh Vinhomes đang tiếp tục mở rộng đội ngũ ở nhiều nhóm công việc. Mới đây, doanh nghiệp thông báo tổ chức Ngày hội Tuyển dụng tại Hà Nội vào ngày 8/10, dự kiến tuyển 200 nhân sự cho vị trí Trưởng phòng Kinh doanh và Chuyên viên Kinh doanh bất động sản. Mức lương cứng cho các vị trí này lên tới 15 triệu đồng/tháng, cùng cơ chế thu nhập không giới hạn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Vinhomes đã tăng thêm 1.497 lao động, đạt 14.296 nhân sự vào cuối tháng 6/2026.