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Trấn Thành nói về ngày gia đình phá sản: "Xin lỗi ba, để con nói xấu chút"

| | Lifestyle

"Tôi chỉ biết ráng đi kiếm tiền lẹ còn nuôi gia đình" – Trấn Thành nói.

Vừa qua, tại chương trình Woneder, Trấn Thành đã chia sẻ về việc rẽ hướng từ kịch sang MC của mình.

Anh nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ cầm micro nhiều như vậy. Hồi xưa tôi không hề thích làm MC, tôi chỉ thích làm diễn viên hài hoặc ca sĩ thôi. Tôi mê đi hát và mê chọc cho người ta cười.

Trấn Thành nói gia đình phá sản: "Ngày mai không biết đi đâu về đâu" - Ảnh 1.

Thậm chí, tôi còn không thích làm diễn viên đóng phim, chỉ thích làm diễn viên trên sân khấu kịch thôi.

Tôi không biết đạo diễn, điện ảnh là gì, càng không biết MC là gì. Tôi thi vào trường Sân khấu Điện ảnh để học kịch nói. Lúc tôi vào học thì cuộc thi MC Én Vàng nổ ra.

Tôi không biết nó là cái gì, đúng là nghề chọn người. Tự nhiên cuộc thi đó thuê sân khấu Thế Giới Trẻ ở trường tôi làm địa điểm tuyển sinh. Tôi đứng trên lầu thấy bên dưới mọi người đăng ký dự thi tấp nập lắm.

Bạn bè tôi thì bảo mày có muốn tham gia cuộc thi này không, đây là cuộc thi lớn của đài truyền hình, tao thấy mày cũng nhanh mồm nhanh miệng. Tôi còn hỏi lại bạn, dẫn chương trình là làm cái gì. Ngày xưa tôi không coi show trên tivi nhiều, cả cuộc đời tôi chỉ coi hài thôi.

Trấn Thành nói gia đình phá sản: "Ngày mai không biết đi đâu về đâu" - Ảnh 2.

Tôi nghe lời bạn nên xuống thi đại vì ngay dưới lầu, ai ngờ đâu cứ thế lọt vào vòng trong. Sau d, tôi được đài truyền hình HTV mời đến trụ sở để tham gia bán kết.

Lúc này tôi mới nhận ra mình làm được nhiều hơn mình nghĩ và đây không phải cuộc chơi nữa. Đó là cuộc đổi đời cho tôi, như một vận mệnh mới và tôi phải nắm bắt nó.

Tôi nói thật, thời điểm ấy nhà tôi rất nghèo, bố tôi đang ở trong giai đoạn làm ăn thất bại, dùng đúng từ là phá sản. Xin lỗi ba, để con nói xấu chút.

Nhưng cũng không phải nói xấu, con người mà, có lúc thăng lúc trầm. Bố tôi làm về nhựa, túi ni lông theo kiểu doanh nghiệp nhỏ lẻ. Tới khi người ta thành lập các doanh nghiệp lớn, cung cấp số lượng lớn với nhiều mẫu mã đẹp hơn thì doanh nghiệp nhỏ lẻ như bố tôi không đủ sức tồn tại. Gia đình tôi không biết ngày mai mình đi đâu về đâu.

Tôi chỉ biết ráng đi kiếm tiền lẹ còn nuôi gia đình. Tới lúc gặp được cuộc thi MC Én Vàng, tôi biết mình phải thay đổi vận mệnh và cố gắng hết mình. Cuối cùng, tôi đoạt giải ba và MC Trấn Thành ra đời tới ngày hôm nay".

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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