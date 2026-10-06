Thông tin mới nhất về khu du lịch của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng

Khu du lịch Đại Nam, địa điểm gắn với vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng - bà Nguyễn Phương Hằng, thời gian gần đây tiếp tục có động thái mới tại khu vực dành cho hoạt động giáo dục và trải nghiệm của trẻ em. Cụ thể, theo thông tin được Khu du lịch Đại Nam công bố, đơn vị đã hoàn thiện sân khấu múa rối nước tại Khu giáo dục học đường - Nông trại Làng Việt. Đây là hạng mục mới phục vụ năm học 2026-2027, bắt đầu tiếp nhận các đoàn đăng ký tham quan từ ngày 1/10/2026.

Việc bổ sung sân khấu múa rối nước nằm trong định hướng kết hợp hoạt động vui chơi với giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội và tìm hiểu văn hóa cho học sinh. Trước đó, Nông trại Làng Việt đã được phát triển như một không gian để các trường tổ chức chương trình ngoại khóa, thay vì chỉ là một khu vui chơi thông thường.

Đáng chú ý, hạng mục mới lần này gắn với một trong những loại hình sân khấu dân gian lâu đời và đặc trưng của Việt Nam.

Ảnh Đại Nam Văn Hóa Du Lịch Thể Thao

Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, bia Sùng Thiện Diên Linh tại chùa Long Đọi Sơn được hoàn thành vào năm 1121 dưới thời Lý. Văn bia này không chỉ chứa nhiều tư liệu về kiến trúc, Phật giáo và đời sống thời Lý mà còn ghi lại những thông tin quý hiếm về nghệ thuật múa rối nước. Như vậy, ít nhất từ hơn 900 năm trước, loại hình nghệ thuật này đã xuất hiện trong tư liệu thành văn của Việt Nam.

Theo Cục Di sản Văn hóa, nét đặc biệt của múa rối nước là sử dụng chính mặt nước làm sân khấu. Hệ thống máy điều khiển quân rối được giấu dưới nước, còn nghệ nhân đứng phía sau buồng trò để điều khiển các nhân vật. Mặt nước vì thế không chỉ là phông nền mà trở thành một phần trực tiếp của nghệ thuật trình diễn.

Nội dung của rối nước truyền thống thường gắn với đời sống nông nghiệp, sinh hoạt làng quê, lễ hội và các tích truyện dân gian. Đây cũng là điểm tạo sự kết nối khá rõ với không gian Nông trại Làng Việt mà Đại Nam đang xây dựng.

Múa rối nước chính thức được đưa tới Khu Du lịch Đại Nam (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Từ cấy lúa, bắt cá đến làm gốm, tranh Đông Hồ

Nông trại Làng Việt không phải hạng mục mới xuất hiện cùng sân khấu múa rối nước năm nay. Khu vực này đã được khai thác cho hoạt động ngoại khóa từ nhiều năm trước.

Tháng 12/2023, Trường Mầm non Chánh Phú Hòa tổ chức cho 130 trẻ trải nghiệm tại Nông trại Làng Việt. Theo thông tin của nhà trường, các em được tham quan mô hình trồng rau trong nhà kính, tự xúc đất trồng cây, làm gốm Bát Tràng, trống lắc tay, tranh Đông Hồ, đồng thời tham gia bắt cá, bắt vịt và trồng lúa.

Các hoạt động cho thấy Nông trại Làng Việt được xây dựng theo hướng tái hiện nhiều lát cắt của đời sống nông thôn và nghề thủ công truyền thống, trong đó học sinh không chỉ quan sát mà trực tiếp tham gia.

Đến tháng 3/2024, Trường Tiểu học An Sơn tiếp tục tổ chức chương trình cho 90 học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 tại đây. Nội dung trải nghiệm khi đó đã mở rộng sang cả kỹ năng sống như gấp nội vụ, sơ cứu vết thương và vượt chướng ngại vật. Học sinh còn được tham quan vườn rau, gieo mầm, làm bánh ít, làm trống lắc, gốm Bát Tràng, tranh Đông Hồ, bắt cá, bắt vịt, cấy lúa và tắm mưa nhân tạo.

Theo thông tin từ Đại Nam, hệ thống hoạt động tại Nông trại Làng Việt hiện còn có phiên chợ quê, khu trò chơi liên hoàn và nội dung huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy.

Nông trại Làng Việt tại Đại Nam với loạt hoạt động phù hợp cho trẻ nhỏ (Ảnh Đại Nam Văn Hóa Du Lịch Thể Thao)

Có thể thấy mô hình này đang được phát triển theo nhiều lớp: từ trải nghiệm nông nghiệp, nghề thủ công, văn hóa dân gian đến kỹ năng thực hành xã hội. Việc đưa múa rối nước vào từ năm học 2026-2027 vì vậy trở thành một mảnh ghép mới, bổ sung yếu tố nghệ thuật truyền thống vào hệ thống hoạt động sẵn có.

Một khu học đường trong quần thể hàng trăm ha

Nông trại Làng Việt chỉ là một phần trong quần thể Đại Nam có quy mô lớn.

Theo thông tin từng được Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương công bố, Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến có tổng diện tích 450 ha, trong đó giai đoạn một đầu tư 261 ha với các hạng mục phục vụ tham quan, hội họp, lưu trú và vui chơi.

Giữa một quần thể vốn được biết đến nhiều hơn bởi các công trình vui chơi và giải trí quy mô lớn, Nông trại Làng Việt đang đi theo một hướng khác khi tập trung vào nhóm khách là học sinh và các chương trình ngoại khóa.

Ảnh Đại Nam Văn Hóa Du Lịch Thể Thao

Từ những trải nghiệm quen thuộc với làng quê như trồng rau, cấy lúa, bắt cá cho tới gốm Bát Tràng, tranh Đông Hồ và các bài học kỹ năng sống, khu vực này đang tiếp tục được bổ sung nội dung mới. Sự xuất hiện của múa rối nước trong năm học 2026-2027 cho thấy Đại Nam đang mở rộng Nông trại Làng Việt từ một khu trải nghiệm nông nghiệp thành không gian kết hợp cả kỹ năng, nghề truyền thống và nghệ thuật dân gian Việt Nam.