Nữ hoàng nhạc Rock ôm cả bọc vàng ra chợ: "Tôi nói thẳng, muốn gì thì muốn"

Mới đây, chương trình Người kể chuyện tình đã lên sóng với sự tham gia của danh ca Ngọc Ánh. Tại chương trình tuần này, Ngọc Ánh đã chia sẻ về sự nghiệp của mình.

Cô nói: "Tôi hoạt động đến nay cũng 40 năm, tính từ lúc tôi bước bước lên sân khấu chuyên nghiệp và tham gia Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn thành phố.

Giai đoạn tôi hoạt động mạnh nhất là từ 1993 đến 1997. Nhiều giải thưởng do khán giả bình chọn và các cơ quan báo chí trao tặng liên tiếp đến với tôi.

Tôi nhớ thời gian đó, việc thu âm, quay hình và phát hành sản phẩm âm nhạc còn rất nhiều hạn chế. Điều kiện vật chất, thủ tục xin phép, tác quyền và hệ thống phát hành khiến nghệ sĩ không thể chủ động sản xuất sản phẩm như hiện nay. Dù vậy, tôi vẫn phát hành được hơn 25 album riêng. Tôi không nhớ mình đã thu bao nhiêu bài hát nhưng phải lên đến cả nghìn bài.

Những thay đổi của thị trường âm nhạc không làm tôi ngừng rèn luyện. Sau 40 năm đứng trên sân khấu, tôi vẫn phải duy trì thói quen tập hát mỗi ngày.

Đến bây giờ tôi vẫn phải tập hát mỗi ngày, hát những bài mà mình sẽ đi biểu diễn. Với tôi, việc tập luyện giúp ca sĩ thuộc lời, làm chủ phong cách biểu diễn và quan trọng nhất là truyền tải được cảm xúc".

Tiếp đó, Ngọc Ánh gửi lời khuyên tới thế hệ đàn em ca sĩ trẻ: "Trong thời đại mà hình ảnh, sân khấu và công nghệ ngày càng phát triển, người nghệ sĩ càng cần quay về với nền tảng quan trọng nhất của nghề hát.

Tôi nói thẳng, muốn gì thì muốn, ca sĩ quan trọng nhất vẫn là giọng hát. Giọng hát mới đi vào tim của khán giả được.

Hình thức vẫn có giá trị nhưng đó chỉ là yếu tố bên ngoài. Điều giúp một ca sĩ được nhớ lâu hơn chính là tình cảm được truyền tải trong từng câu hát. Vì vậy, người trẻ cần tập luyện thường xuyên, hiểu rõ ca khúc, xây dựng phong cách biểu diễn và học cách đưa cảm xúc của mình vào tác phẩm".

Vào thập niên 1980 - 1990, Ngọc Ánh là "nữ hoàng nhạc rock" tung hoành khắp các sân khấu từ Nam ra Bắc với sức hút cuồng nhiệt. Thời kỳ đỉnh cao, cát-xê của cô luôn nằm ở mức ngất ngưởng, thậm chí được trả bằng vàng.

Ngọc Ánh từng chia sẻ kỷ niệm dở khóc dở cười khi nhận cát-xê bằng vàng quá nhiều đến mức phải ôm cả bọc vàng ra chợ đổi sang tiền mặt để chi tiêu hàng ngày.