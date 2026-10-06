Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ nam VTV yêu mẹ đơn thân hơn 6 tuổi có 1 con riêng: Đã đăng ký kết hôn, chưa tổ chức đám cưới

| | Lifestyle

Chuyện tình chị em lệch 6 tuổi của cặp đôi không ít lần đối diện với những ý kiến trái chiều.

Huỳnh Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt qua loạt phim của VFC như Tình khúc Bạch Dương, Cả một đời ân oán, Chạy trốn thanh xuân, Lựa chọn số phận hay Tiệm ăn dì ghẻ. Nam diễn viên sinh năm 1992, từng gây chú ý nhờ ngoại hình điển trai, phong cách trẻ trung và thường được lựa chọn cho những vai diễn mang hình tượng nam tính, có sức hút.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Huỳnh Anh liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với nhiều dạng vai, từ những nhân vật có tính cách đào hoa, tình cảm đến các tuyến nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp. Bên cạnh diễn xuất, ngoại hình sáng cùng phong thái trẻ trung cũng giúp anh trở thành một trong những gương mặt nam được khán giả truyền hình chú ý trong thế hệ diễn viên trẻ của VFC.

Mỹ nam VTV yêu mẹ đơn thân hơn 6 tuổi có 1 con riêng: Đã đăng ký kết hôn, chưa tổ chức đám cưới- Ảnh 1.

Huỳnh Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình VTV. Ảnh: FBNV

Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương công khai chuyện tình cảm vào cuối năm 2020. Thời điểm đó, mối quan hệ nhận được nhiều sự quan tâm bởi nữ MC hơn bạn trai 6 tuổi, đồng thời đã có con gái riêng.

Bạch Lan Phương từng là MC của các chương trình như VTV Kết nối, Thời trang và cuộc sống. Ngoài công việc truyền hình, cô còn kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Trước khi đến với Huỳnh Anh, nữ MC từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con gái riêng. Cô hơn bạn trai 6 tuổi.

Mỹ nam VTV yêu mẹ đơn thân hơn 6 tuổi có 1 con riêng: Đã đăng ký kết hôn, chưa tổ chức đám cưới- Ảnh 2.

Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương công khai chuyện tình cảm vào cuối năm 2020. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, Huỳnh Anh cho biết anh không xem tuổi tác hay chuyện bạn gái từng có gia đình là khoảng cách giữa hai người. Nam diễn viên từng chia sẻ anh cảm thấy may mắn khi mối quan hệ được gia đình, bạn bè và đặc biệt là con riêng của Bạch Lan Phương ủng hộ.

Tháng 2/2021, Huỳnh Anh cầu hôn Bạch Lan Phương trong một buổi tiệc có bạn bè thân thiết. Nam diễn viên quỳ gối trao nhẫn kim cương cho bạn gái. Sau màn cầu hôn, cả hai từng lên kế hoạch kết hôn. Tuy nhiên, dịch Covid-19 khiến dự định bị trì hoãn. Khi đó, Huỳnh Anh cho biết anh muốn tổ chức hôn lễ sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Mỹ nam VTV yêu mẹ đơn thân hơn 6 tuổi có 1 con riêng: Đã đăng ký kết hôn, chưa tổ chức đám cưới- Ảnh 3.
Mỹ nam VTV yêu mẹ đơn thân hơn 6 tuổi có 1 con riêng: Đã đăng ký kết hôn, chưa tổ chức đám cưới- Ảnh 4.

Huỳnh Anh cho biết anh không xem tuổi tác hay chuyện bạn gái từng có gia đình là khoảng cách giữa hai người. Ảnh: FBNV

Việc Bạch Lan Phương từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con riêng từng khiến chuyện tình của cô với Huỳnh Anh nhận nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, nam diễn viên không xem đây là trở ngại.

Sau nhiều lần trì hoãn, tháng 4/2024, Bạch Lan Phương chia sẻ video ghi lại quá trình cô và Huỳnh Anh đi đăng ký kết hôn tại UBND phường Trúc Bạch, Hà Nội. Sau khoảng 4 năm gắn bó, hai người chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

Nữ MC từng chia sẻ rằng tình yêu của họ là tình yêu của những người từng trải, không quá ồn ào nhưng đủ bao dung, bền bỉ và thấu hiểu. Cặp đôi cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường giản dị, cùng nhau chăm sóc gia đình và đồng hành trong công việc.

Mỹ nam VTV yêu mẹ đơn thân hơn 6 tuổi có 1 con riêng: Đã đăng ký kết hôn, chưa tổ chức đám cưới- Ảnh 5.

Tháng 4/2024, Bạch Lan Phương chia sẻ video ghi lại quá trình cô và Huỳnh Anh đi đăng ký kết hôn. Ảnh: FBNV

Mỹ nam VTV yêu mẹ đơn thân hơn 6 tuổi có 1 con riêng: Đã đăng ký kết hôn, chưa tổ chức đám cưới- Ảnh 6.
Mỹ nam VTV yêu mẹ đơn thân hơn 6 tuổi có 1 con riêng: Đã đăng ký kết hôn, chưa tổ chức đám cưới- Ảnh 7.

Dù đã đăng ký kết hôn hơn 2 năm, Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương vẫn chưa tổ chức một đám cưới chính thức. Ảnh: FBNV

Mỹ nam Việt duy nhất U50 vẫn được gọi là hoàng tử: 20 năm trẻ mãi không già, giờ là Giám đốc nghệ thuật

Theo Minh Ngọc

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có dòng nước tự nhiên ấm nóng ~70 độ C quanh năm, được phát hiện cách đây 1 thế kỷ: Mạch ngầm ở độ sâu 150 m, nay liên quan đến khu nghỉ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Việt Nam có dòng nước tự nhiên ấm nóng ~70 độ C quanh năm, được phát hiện cách đây 1 thế kỷ: Mạch ngầm ở độ sâu 150 m, nay liên quan đến khu nghỉ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Nữ MC SN 1993 từng “độc thân đắt giá nhất VTV”: Cưới cầu thủ nổi tiếng được tặng 2 cây vàng, đón dâu Rolls-Royce

Nữ MC SN 1993 từng “độc thân đắt giá nhất VTV”: Cưới cầu thủ nổi tiếng được tặng 2 cây vàng, đón dâu Rolls-Royce Nổi bật

Hơn 500 người từ Ấn Độ, Myanmar, Indonesia... muốn "đầu quân" cho tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Tối đa chỉ 300 người được nhận, phải qua vòng phỏng vấn với AI, đi catwalk, thu nhập lên tới 65 triệu đồng/tháng

Hơn 500 người từ Ấn Độ, Myanmar, Indonesia... muốn "đầu quân" cho tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Tối đa chỉ 300 người được nhận, phải qua vòng phỏng vấn với AI, đi catwalk, thu nhập lên tới 65 triệu đồng/tháng

13:38 , 06/10/2026
Khoảnh khắc Messi nhớ mãi trong cuộc đời

Khoảnh khắc Messi nhớ mãi trong cuộc đời

13:37 , 06/10/2026
Thu nhập của Vương Phạm - triệu phú 9X người Việt ở Mỹ

Thu nhập của Vương Phạm - triệu phú 9X người Việt ở Mỹ

13:29 , 06/10/2026
Thu nhập của Phó Chủ nhiệm CLB thành phố được đề cử đẹp nhất thế giới

Thu nhập của Phó Chủ nhiệm CLB thành phố được đề cử đẹp nhất thế giới

13:15 , 06/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên