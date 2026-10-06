Mỹ nam VTV yêu mẹ đơn thân hơn 6 tuổi có 1 con riêng: Đã đăng ký kết hôn, chưa tổ chức đám cưới

Huỳnh Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt qua loạt phim của VFC như Tình khúc Bạch Dương, Cả một đời ân oán, Chạy trốn thanh xuân, Lựa chọn số phận hay Tiệm ăn dì ghẻ. Nam diễn viên sinh năm 1992, từng gây chú ý nhờ ngoại hình điển trai, phong cách trẻ trung và thường được lựa chọn cho những vai diễn mang hình tượng nam tính, có sức hút.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Huỳnh Anh liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với nhiều dạng vai, từ những nhân vật có tính cách đào hoa, tình cảm đến các tuyến nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp. Bên cạnh diễn xuất, ngoại hình sáng cùng phong thái trẻ trung cũng giúp anh trở thành một trong những gương mặt nam được khán giả truyền hình chú ý trong thế hệ diễn viên trẻ của VFC.

Huỳnh Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình VTV. Ảnh: FBNV

Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương công khai chuyện tình cảm vào cuối năm 2020. Thời điểm đó, mối quan hệ nhận được nhiều sự quan tâm bởi nữ MC hơn bạn trai 6 tuổi, đồng thời đã có con gái riêng.

Bạch Lan Phương từng là MC của các chương trình như VTV Kết nối, Thời trang và cuộc sống. Ngoài công việc truyền hình, cô còn kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Trước khi đến với Huỳnh Anh, nữ MC từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con gái riêng. Cô hơn bạn trai 6 tuổi.

Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương công khai chuyện tình cảm vào cuối năm 2020. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, Huỳnh Anh cho biết anh không xem tuổi tác hay chuyện bạn gái từng có gia đình là khoảng cách giữa hai người. Nam diễn viên từng chia sẻ anh cảm thấy may mắn khi mối quan hệ được gia đình, bạn bè và đặc biệt là con riêng của Bạch Lan Phương ủng hộ.

Tháng 2/2021, Huỳnh Anh cầu hôn Bạch Lan Phương trong một buổi tiệc có bạn bè thân thiết. Nam diễn viên quỳ gối trao nhẫn kim cương cho bạn gái. Sau màn cầu hôn, cả hai từng lên kế hoạch kết hôn. Tuy nhiên, dịch Covid-19 khiến dự định bị trì hoãn. Khi đó, Huỳnh Anh cho biết anh muốn tổ chức hôn lễ sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Huỳnh Anh cho biết anh không xem tuổi tác hay chuyện bạn gái từng có gia đình là khoảng cách giữa hai người. Ảnh: FBNV

Việc Bạch Lan Phương từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con riêng từng khiến chuyện tình của cô với Huỳnh Anh nhận nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, nam diễn viên không xem đây là trở ngại.

Sau nhiều lần trì hoãn, tháng 4/2024, Bạch Lan Phương chia sẻ video ghi lại quá trình cô và Huỳnh Anh đi đăng ký kết hôn tại UBND phường Trúc Bạch, Hà Nội. Sau khoảng 4 năm gắn bó, hai người chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

Nữ MC từng chia sẻ rằng tình yêu của họ là tình yêu của những người từng trải, không quá ồn ào nhưng đủ bao dung, bền bỉ và thấu hiểu. Cặp đôi cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường giản dị, cùng nhau chăm sóc gia đình và đồng hành trong công việc.

Tháng 4/2024, Bạch Lan Phương chia sẻ video ghi lại quá trình cô và Huỳnh Anh đi đăng ký kết hôn. Ảnh: FBNV