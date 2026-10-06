"Phú bà showbiz" SN 1989 ở biệt thự 100 tỷ, rộng 1.000m², có phòng golf riêng

Nhắc đến thế hệ hot girl đời đầu tại Hà Nội, nhiều người nhớ ngay đến cái tên Huyền Baby. Mỹ nhân sinh năm 1989 từng ghi dấu khi tham gia Miss Teen 2008 và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật nhờ visual trong sáng, đôi mắt to tròn cùng thần thái cuốn hút. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió, qua đó càng được yêu thích với hình ảnh “phú bà” tài sắc vẹn toàn.

Không chỉ có sự nghiệp và nhan sắc nổi bật, Huyền Baby còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã doanh nhân. Gia đình cô hiện sống trong một căn biệt thự xa hoa được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 1.000m² tại TP.HCM, với giá trị được ước tính gần 100 tỷ đồng. Mới đây, một đoạn video được Huyền Baby đăng tải trên TikTok cá nhân thu hút sự chú ý khi hé lộ thêm những góc ít được biết đến trong cơ ngơi này. Dù thỉnh thoảng vẫn chia sẻ hình ảnh về cuộc sống tại biệt thự, phải đến clip mới đây, dân tình mới phát hiện không gian sống của cô còn có hẳn phòng chơi golf giả lập, càng cho thấy mức độ đầu tư cho không gian sống của vợ chồng Huyền Baby.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên TikTok, Huyền Baby khoe một góc phòng ngủ với view rộng rãi mở ra khoảng sân vườn bên ngoài. Nhờ hệ cửa kính cao và rộng, từ giường ngủ có thể dễ dàng ngắm những khóm hoa tươi rực rỡ phía ngoài, khiến căn phòng luôn có cảm giác sáng thoáng. Không gian nghỉ ngơi được thiết kế sang trọng, rộng rãi, nổi bật với phần tường đầu giường trang trí họa tiết cùng tông xám trung tính. Cách phối màu này vừa tạo điểm nhấn cho căn phòng, vừa mang đến cảm giác ấm cúng, thư giãn.

Cầu thang gỗ là khu vực kết nối các tầng trong biệt thự. Hệ cửa kính lớn được sử dụng xuyên suốt giúp tầm nhìn từ nhiều vị trí trong nhà đều hướng ra sân vườn, không chỉ riêng phòng ngủ mà ngay cả phòng khách hay khu vực cầu thang cũng có thể ngắm mảng xanh bên ngoài. Vợ chồng Huyền Baby còn bố trí hệ rèm tự động, vừa thuận tiện điều chỉnh ánh sáng vừa đảm bảo sự riêng tư khi cần.

Không gian phòng khách và góc phòng tắm thư giãn xuất hiện trong video của Huyền Baby hé lộ thêm những khu vực được chăm chút trong biệt thự. Phòng khách nổi bật với tông nâu nhạt ấm áp, bộ sofa lớn đặt đối diện kệ tivi thiết kế đơn giản. Cách tiết chế đồ nội thất kết hợp cùng hệ cửa kính rộng giúp căn phòng giữ được vẻ thoáng đãng, đồng thời mở ra tầm nhìn đẹp ra khu vực sân vườn bên ngoài.

Phòng tắm lại mang đến cảm giác thư thái với cách bài trí nhẹ nhàng, sang trọng. Một phần tường được tạo điểm nhấn bằng họa tiết bắt mắt, trong khi bồn tắm được bố trí như một góc thư giãn lý tưởng để Huyền Baby có thể ngâm mình, nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn. Chỉ vài giây ngắn ngủi ghi lại những khoảnh khắc đời thường, Huyền Baby cũng đủ khiến dân tình hình dung về một không gian sống vừa sang xịn, vừa ngập tràn cây xanh và những góc chill đáng mơ ước.

Một trong những góc ấn tượng nhất trong nhà Huyền Baby chính là khu vực chơi golf giả lập được bố trí ngay trong nhà. Không gian rộng rãi dành riêng cho bộ môn thường gắn với giới nhà giàu được vợ chồng Huyền Baby đầu tư chỉn chu, phần nào cho thấy niềm đam mê cũng như mức độ đầu tư cho những tiện ích phục vụ sở thích cá nhân. Thay vì phải ra sân, cặp đôi có thể thoải mái luyện tập và giải trí ngay tại nhà, biến một góc riêng trong biệt thự thành khu vực thư giãn đúng nghĩa.

Một số hình ảnh chi tiết về cơ ngơi của Huyền Baby

Biệt thự của vợ chồng Huyền Baby được xây dựng trên mảnh đất rộng khoảng 1.000m², gây chú ý ngay từ bên ngoài với tông trắng chủ đạo cùng phong cách tân cổ điển. Công trình có 3 mặt tiền, mỗi mặt đều sở hữu một khoảng sân vườn rộng rãi, tạo nên không gian sống thoáng đãng và nhiều mảng xanh. Các chi tiết trang trí mang hơi hướng cổ điển được tiết chế vừa phải, giúp tổng thể căn biệt thự vẫn giữ được vẻ sang trọng nhưng không quá nặng nề. Bước qua khu vực cổng nhà là khoảng sân vườn rộng với thảm cỏ xanh mướt, xen kẽ những khóm hoa và cây xanh được chăm chút. Cách bố trí nhiều khoảng xanh bao quanh công trình không chỉ tạo điểm nhấn cho ngoại thất mà còn giúp các không gian bên trong có tầm nhìn đẹp, gần gũi với thiên nhiên.

Hình ảnh toàn cảnh hơn về phòng khách cho thấy một không gian rộng rãi, thoáng đãng với phần trần cao, tạo cảm giác bề thế ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nội thất được lựa chọn và sắp xếp đồng bộ, từ phòng khách đến khu vực bếp, cùng thể hiện sự tinh tế, sang trọng nhưng không quá cầu kỳ. Phong cách tân cổ điển được kết hợp khéo léo với những đường nét hiện đại, giúp tổng thể căn nhà vừa có nét sang trọng, vừa giữ được vẻ nhẹ mắt và thoải mái.

Một trong những khu vực ấn tượng trong biệt thự của Huyền Baby phải kể đến phòng thay đồ. Không gian sở hữu diện tích rộng rãi, được thiết kế chỉn chu với vẻ xa hoa, sang trọng, chẳng khác nào một showroom thời trang thu nhỏ. Đây cũng là nơi Huyền Baby trưng bày bộ sưu tập đồ hiệu của mình, từ túi xách, trang phục đến giày dép và các món phụ kiện. Cách sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt giúp từng món đồ trở thành một phần của không gian, đồng thời cho thấy mức độ đầu tư của Huyền Baby dành cho niềm đam mê thời trang và làm đẹp.