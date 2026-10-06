MC SN 1987 từng dẫn Chiếc Nón Kỳ Diệu: Thu nhập khủng, giàu nhất nhì VTV, sở hữu nhà liền kề lẫn chung cư Hà Nội

MC Đức Bảo (SN 1987) là một trong những gương mặt quen thuộc trên sóng VTV. Trong nhiều năm làm nghề, anh từng đảm nhận vai trò dẫn dắt hàng loạt chương trình như Chúng tôi là chiến sĩ, Cà phê sáng với VTV3, Chiếc nón kỳ diệu, đồng thời xuất hiện tại nhiều sân khấu lớn như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam... Ngoại hình lịch lãm, phong cách dẫn chỉn chu cùng khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát cũng giúp nam MC trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện.

Đi cùng sự nghiệp ổn định, cuộc sống của Đức Bảo cũng nhận được không ít sự quan tâm. Nam MC từng tiết lộ nguồn thu nhập của mình không chỉ đến từ lương mà còn gồm thù lao dẫn chương trình, sáng tạo nội dung và công việc của một người có tầm ảnh hưởng. Chính anh cũng cho rằng mình may mắn khi có hơn một nguồn thu nhập. Vì thế, khối tài sản của vợ chồng Đức Bảo hiện tại cũng khiến nhiều người chú ý, đặc biệt là loạt bất động sản giá trị. Bên cạnh căn hộ 127m² gần trung tâm Hà Nội, gia đình nam MC còn sở hữu một căn nhà liền kề 75m², cao 5 tầng tại một khu đô thị mới gần Hà Nội.

Căn hộ 127m² gần trung tâm Hà Nội

Trong số những bất động sản từng được Đức Bảo chia sẻ, căn hộ 127m² gần trung tâm Hà Nội là nơi được nam MC dành nhiều tâm huyết nhất về thiết kế. Đây cũng là không gian gia đình lựa chọn sinh sống bởi vị trí thuận tiện cho cả công việc lẫn sinh hoạt hàng ngày. Căn hộ ban đầu có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, một kho, một loggia và một ban công. Thời điểm gia đình mới có hai thành viên, Đức Bảo đã điều chỉnh công năng thành một phòng ngủ master, một phòng làm việc kết hợp thay đồ và một phòng ngủ dành cho khách. Tổng thời gian từ khi tìm nhà đến lúc nhập trạch kéo dài khoảng 3 tháng, trong đó quá trình thi công mất khoảng 30 ngày.

Căn hộ được tiết lộ có giá trị 6,5 tỷ đồng tại thời điểm mua. Yêu thích phong cách hiện đại, Đức Bảo lựa chọn trắng, xám và nâu gỗ làm những gam màu chủ đạo, kết hợp thêm sắc đen và các bề mặt vân đá. Nhờ vậy, tổng thể vừa có nét hiện đại, sang trọng, vừa giữ được cảm giác ấm cúng cần có của một không gian sống.

Đáng chú ý, khi đặt những hình ảnh thiết kế 3D cạnh không gian sau khi hoàn thiện, có thể thấy tinh thần ban đầu được giữ lại khá rõ nét. Từ cách phân chia khu vực, bảng màu cho đến lựa chọn vật liệu và đồ nội thất đều có sự tương đồng, giúp căn nhà thực tế không khác quá nhiều so với hình dung trên bản thiết kế. Bước vào khu vực sinh hoạt chung, phòng khách và bếp được bố trí trong khoảng không gian rộng chừng 40m². Thay vì chia nhỏ bằng những bức tường kín, hai khu vực được đặt liên thông, nhờ đó tầm nhìn trong nhà rộng và thoáng hơn.

Ở phòng khách, bảng màu đặc trưng của cả căn hộ hiện lên khá rõ với sự kết hợp giữa trắng, xám, nâu gỗ và những điểm nhấn màu đen. Sofa được đặt ở vị trí trung tâm, kết hợp cùng bàn trà để tạo thành khu vực nghỉ ngơi chính của gia đình. Đối diện là hệ tivi âm tủ với bề mặt vân đá, vừa đảm nhiệm chức năng giải trí vừa trở thành một trong những chi tiết tạo điểm nhấn cho căn phòng.

Đức Bảo vốn yêu thích chất liệu đá nên cố gắng đưa những chi tiết này vào nhà theo cách hài hòa với tổng thể. Thay vì xuất hiện quá dày đặc, bề mặt đá được kết hợp cùng gỗ và các gam trung tính, nhờ vậy không gian vẫn giữ được vẻ ấm áp.

Một thiết kế khác cũng được hình thành từ mong muốn phân định khu vực tiền sảnh và phòng khách. Ngay cả mặt phía sau của kệ tivi cũng không bị bỏ trống mà được tận dụng để trang trí. Những khoảng decor nhỏ xuất hiện xuyên suốt căn hộ, từ tranh, ảnh treo tường đến các món đồ trang trí. Vợ chồng nam MC còn thường xuyên thay hoa tươi trong nhà, tạo thêm màu sắc cho không gian vốn sử dụng nhiều gam trung tính.

Đi tiếp từ phòng khách là khu vực bếp. Đây là không gian được thiết kế mở theo sở thích của bà xã Đức Bảo, với mục đích để người nấu ăn không bị tách biệt mà vẫn có thể trò chuyện với những thành viên khác trong gia đình.

Bố cục được sắp xếp lần lượt thành khu vực bếp, bàn đảo và bàn ăn. Hệ tủ bếp màu đen mang lại cảm giác mạnh mẽ, hiện đại, trong khi những bề mặt vân đá sáng ở bàn đảo và khu vực ăn uống giúp cân bằng lại tổng thể. Chất liệu gỗ tiếp tục xuất hiện tại bàn ăn, tạo sự liên kết với những chi tiết nâu gỗ đã có ở phòng khách. Bàn đảo nằm giữa cũng góp phần phân chia công năng một cách tự nhiên. Nhờ cách sắp xếp này, dù phòng khách và bếp nằm trong cùng một không gian mở, từng khu vực vẫn có ranh giới tương đối rõ ràng mà không cần sử dụng tường ngăn.

Riêng chiếc bàn ăn từng khiến hai vợ chồng khá đau đầu. Đức Bảo và bà xã phải cân nhắc để tìm được thiết kế vừa phù hợp sở thích, vừa không chiếm quá nhiều diện tích của căn phòng. Sau khi hoàn thiện căn bếp, bà xã nam MC còn tiết lộ chồng thường xuyên vào bếp hơn trước.

Từ khu vực bếp - bàn ăn có thể nhìn ra ban công thông qua hệ cửa kính trong suốt. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp không gian sinh hoạt chung luôn có cảm giác sáng và thoáng. Thay vì một bức tường kín, lớp kính tạo sự kết nối giữa bên trong và bên ngoài, đồng thời đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu hơn trong căn hộ.

Ban công được gia đình Đức Bảo bố trí khá nhiều cây xanh. Những mảng xanh vừa mang thêm sinh khí vào căn nhà, vừa giúp tạo độ riêng tư cho gia chủ. Khi nhìn từ bên trong, sắc xanh ngoài ban công cũng trở thành một phần của không gian nội thất, làm mềm đi những đường nét hiện đại của đá, kính và hệ tủ.

Đặc biệt, tại đây còn có một góc nhỏ dành cho việc ngồi nghỉ ngơi, uống cà phê. Không gian này được gọi vui là góc "cafe sáng" của chính MC Cà phê sáng. Không quá cầu kỳ, đây chủ yếu là khoảng chuyển tiếp giữa căn nhà và ban công, nơi gia chủ có thể thư giãn bên cây xanh.

Nếu phòng khách mang nhiều nét hiện đại thì phòng ngủ master lại được xử lý theo hướng nhẹ nhàng và riêng tư hơn. Những gam màu trung tính tiếp tục được sử dụng, tạo sự đồng nhất với phần còn lại của căn hộ nhưng đồng thời mang đến cảm giác thư thái cho không gian nghỉ ngơi.

Đây không đơn thuần là nơi đặt giường ngủ. Căn phòng được bố trí đầy đủ toilet riêng, khu vực thay đồ, một bộ bàn ghế nhỏ và tivi, đáp ứng gần như toàn bộ những nhu cầu sinh hoạt riêng của hai vợ chồng.

Một mảng tường lớn trong phòng cũng được dành cho hệ thống giải trí. Trong khi đó, hệ cửa sổ và cửa kính rộng giúp căn phòng tận dụng được ánh sáng tự nhiên, khiến những gam màu trung tính không tạo cảm giác tối hay nặng nề. Một chi tiết khá đặc biệt là từ phòng ngủ còn có lối dẫn xuống khu vực kho. Việc dành riêng một không gian chứa đồ giúp những vật dụng không thường xuyên sử dụng có chỗ cất riêng, hạn chế xuất hiện trong các khu vực sinh hoạt chính.

Nếu phải chọn một khu vực thể hiện rõ sở thích cá nhân của Đức Bảo, đó có lẽ là phòng làm việc. Đây đồng thời là một trong hai không gian mà nam MC cho biết mình tâm đắc nhất trong căn nhà.

Điểm nổi bật nhất là chiếc bàn làm việc có kích thước khá lớn, dài tới 1,7m và rộng khoảng 1m. Kích thước này được lựa chọn không chỉ để tạo một mặt bàn rộng rãi mà còn xuất phát từ sở thích công nghệ của Đức Bảo. Nam MC sử dụng nhiều thiết bị điện tử và các sản phẩm thông minh, vì vậy anh cần đủ diện tích để bố trí chúng phục vụ công việc.

Không gian làm việc cũng không tồn tại độc lập mà được kết hợp cùng phòng thay đồ. Hai công năng tưởng như tách biệt được đưa về cùng một khu vực, giúp căn hộ sử dụng diện tích hiệu quả hơn. Đây cũng là không gian được cả hai vợ chồng yêu thích.

Bên cạnh góc làm việc của Đức Bảo còn có khu vực trang điểm dành cho bà xã. Cách bố trí khiến căn phòng trở thành một không gian riêng phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau, từ làm việc, chuẩn bị trang phục đến chăm chút diện mạo trước khi ra ngoài.

Ở cách phân chia ban đầu, phòng thứ ba được Đức Bảo bố trí thành phòng ngủ dành cho khách và từng dự tính sau này có thể sử dụng làm phòng cho em bé. Cũng giống phòng ngủ master, không gian này không sử dụng quá nhiều chi tiết cầu kỳ mà tập trung vào sự gọn gàng và tiện nghi.

Khi gia đình có thêm thành viên, phòng riêng của con gái được chăm chút theo một tinh thần khác. Nếu phần lớn căn hộ xoay quanh trắng, xám, nâu và đen thì căn phòng này nổi bật với gam hồng ngọt ngào, tạo cảm giác trẻ trung và đáng yêu hơn.

Dù cách sử dụng màu sắc khác nhau, điểm chung giữa các phòng ngủ vẫn là hệ cửa sổ và cửa kính rộng. Ánh sáng tự nhiên vì thế trở thành một yếu tố xuyên suốt căn hộ, từ phòng khách, bếp cho đến những khu vực nghỉ ngơi.

Không chỉ những khu vực lớn, các khoảng chuyển tiếp trong căn hộ cũng được chăm chút. Hành lang được giữ tương đối gọn gàng, trong khi những vị trí có thể trang trí được điểm thêm tranh, ảnh hoặc các món decor nhỏ.

Đây cũng là cách căn hộ cân bằng giữa tính hiện đại và cảm giác sống. Những mảng trắng, xám, đen hay vân đá có thể tạo vẻ sang trọng nhưng dễ trở nên lạnh nếu xuất hiện quá nhiều, vì thế, nâu gỗ, hoa tươi, cây xanh và những món đồ trang trí được đưa vào để không gian mềm mại và gần gũi hơn.

Nhìn tổng thể, căn hộ 127m² không đi theo hướng phô bày quá nhiều đồ nội thất mà tập trung vào sự đồng nhất giữa các khu vực. Phòng khách nối với bếp, bếp hướng ra ban công, phòng làm việc tích hợp phòng thay đồ, còn những khoảng nhỏ được tận dụng cho lưu trữ và trang trí. Chính sự liền mạch này giúp căn nhà giữ được cảm giác thoáng đãng dù có khá nhiều công năng.

Nhà liền kề 5 tầng

Căn hộ gần trung tâm Hà Nội chưa phải bất động sản duy nhất được Đức Bảo công khai. Sau đó, nam MC tiếp tục chia sẻ hình ảnh gia đình bên căn nhà liền kề mới mua, khiến nhiều bạn bè và đồng nghiệp bất ngờ, gửi lời chúc mừng. Theo Đức Bảo, căn nhà này rộng 75m², cao 5 tầng và nằm trong một khu đô thị mới gần Hà Nội. Tuy nhiên, khác với căn hộ 127m² được chăm chút làm tổ ấm, vợ chồng nam MC mua nhà liền kề với mục đích kinh doanh chứ không chuyển tới sinh sống.

Gia đình vẫn lựa chọn căn hộ gần trung tâm thành phố vì thuận tiện hơn cho công việc và sinh hoạt. Như vậy, hai bất động sản được Đức Bảo công khai cũng đảm nhiệm hai vai trò khá rõ ràng: một bên là không gian sống được đầu tư kỹ lưỡng theo sở thích của gia đình, bên còn lại phục vụ mục đích kinh doanh.

06:21:39 query returned open=false 06:28:54 dblclick "# MC SN 1987 từng dẫn Chiếc Nón Kỳ Diệu: Thu nhập khủng, giàu nhất nhì VTV, sở hữu nhà liền kề lẫn chung cư Hà Nội" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:29:16 dblclick "Chúng tôi là chiến sĩ, Cà phê sáng với VTV3, Chiếc nón kỳ diệu" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:29:25 dblclick "hay *Lễ trao giải VinFuture*" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:29:29 dblclick "Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:29:34 dblclick "..." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:29:51 dblclick "photo-1-16511045728381907545666" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:30:00 dblclick "Đức Bảo từng được nhắc đến với danh xưng "MC giàu nhất VTV", song bản thân anh cho biết cách gọi này bắt nguồn từ một bình luận của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng trên Facebook cá nhân. Nam MC thừa nhận khá ngại khi tên mình gắn với những thông tin như vậy bởi theo anh, điều đó không đúng với thực tế và dễ gây hiểu nhầm. Ở nơi làm việc, anh cho rằng sự đóng góp và chất lượng công việc quan trọng hơn việc so sánh ai giàu hơn ai. Dẫu vậy, khối tài sản của vợ chồng Đức Bảo vẫn khiến nhiều" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:30:07 dblclick "Đức Bảo từng được nhắc đến với danh xưng "MC giàu nhất VTV", song bản thân anh cho biết cách gọi này bắt nguồn từ một bình luận của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng trên Facebook cá nhân. Nam MC thừa nhận khá ngại khi tên mình gắn với những thông tin như vậy bởi theo anh, điều đó không đúng với thực tế và dễ gây hiểu nhầm. Ở nơi làm việc, anh cho rằng sự đóng góp và chất lượng công việc quan trọng hơn việc so sánh ai giàu hơn ai. Dẫu vậy, k" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:30:30 dblclick "Vợ anh hiện làm việc tại kênh Truyền hình Quốc hội." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:31:07 dblclick "### Căn hộ 127m² gần trung tâm Hà Nội" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:31:15 dblclick "###" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:31:17 dblclick "Căn hộ 127m² gần trung tâm Hà Nội" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:31:48 dblclick "Đây mới" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:37:44 dblclick "1-1649406398274821984110" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:37:48 dblclick "### Phòng khách và bếp mở rộng khoảng 40m²" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:38:39 dblclick "4-164940639821292513973-105316-1789619820476-1789619820770959933068" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:40:15 dblclick "Căn hộ này là nơi gia đình Đức Bảo lựa chọn để sinh sống bởi vị trí thuận tiện cho công việc và sinh hoạt. Căn hộ rộng 127m², ban đầu có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, một kho, một loggia và một ban công. Khi mới thiết kế, do gia đình chỉ có hai thành viên nên ba phòng được phân chia thành một phòng ngủ master, một phòng làm việc kết hợp thay đồ và một phòng ngủ dành cho khách. Từ lúc tìm căn hộ cho tới ngày nhập trạch mất khoảng 3 tháng, riêng thời gian thi công vào khoảng 30 ngày. Theo thông tin được chia sẻ, căn hộ có giá trị 6,5 tỷ đồng. Đức Bảo lựa chọn phong cách hiện đại với bảng màu chủ đạo gồm trắng, xám và nâu gỗ, điểm thêm sắc đen cùng những chi tiết bằng đá mà anh yêu thích." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:40:51 dblclick "Điểm đáng chú ý là từ bản thiết kế đến khi hoàn thiện, tinh thần của căn hộ gần như được giữ xuyên suốt. Những gam màu, chất liệu và cách phân chia các khu vực khi bước ra đời thực vẫn bám khá sát ý tưởng ban đầu, tạo nên tổng thể đồng nhất." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:41:07 dblclick "Không gian sinh hoạt chính của căn hộ rộng khoảng 40m², được chia thành phòng khách và bếp nhưng không sử dụng những vách ngăn nặng nề. Cách bố trí liên thông giúp hai khu vực kết nối với nhau, đồng thời tạo cảm giác thoáng đãng hơn." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:41:23 dblclick "Phòng khách sử dụng bảng màu trắng, xám và nâu gỗ. Sofa, bàn trà cùng hệ tivi âm tủ có bề mặt vân đá tạo nên vẻ hiện đại nhưng không quá lạnh. Một thiết kế đặc biệt cũng được sử dụng để phân chia khu vực tiền sảnh và phòng khách. Phía sau kệ tivi tiếp tục được tận dụng làm nơi decor thay vì để trống. Những khoảng nhỏ trong phòng được điểm xuyết bằng tranh, ảnh treo tường, đồ trang trí và hoa tươi. Các lọ hoa thường xuyên được thay mới, giúp căn nhà có thêm màu sắc và cảm giác sinh động bên cạnh những gam trung tính chủ đạo. ### Căn bếp mở được thiết kế theo sở thích của bà xã Liền với phòng khách là khu vực bếp mở. Không gian được phân chia theo bố cục bếp, bàn đảo rồi tới bàn ăn, vừa rõ ràng về công năng vừa không làm mất đi sự kết nối của khu vực sinh hoạt chung. Hệ tủ bếp màu đen tạo điểm nhấn tương phản, trong khi bàn đảo và bàn ăn sử dụng những bề mặt vân đá sáng. Khu vực ăn uống cũng kết hợp chất liệu gỗ và đá. Vợ chồng Đức Bảo từng khá đau đầu khi lựa chọn bàn ăn sao cho vừa đúng sở thích, vừa không chiếm quá nhiều diện tích. Thiết kế bếp mở được thực hiện theo ý thích của vợ nam MC, giúp người đứng bếp vẫn có thể trò chuyện với các thành viên khác trong nhà. Bà xã Đức Bảo cũng từng tiết lộ chồng thường xuyên vào bếp hơn kể từ khi chuyển tới căn hộ này. ### Ban công phủ cây xanh, có riêng một góc "Cà phê sáng" Ngay bên cạnh khu vực bếp - bàn ăn là ban công, được ngăn cách bằng hệ cửa kính trong suốt. Nhờ vậy, ánh sáng tự nhiên có thể đi sâu vào không gian sinh hoạt chung, đồng thời tạo cảm giác các khu vực bên trong và bên ngoài nối liền với nhau. Ban công được gia đình trồng nhiều cây xanh, vừa bổ sung sinh khí vừa tạo thêm sự riêng tư. Tại đây còn có một góc nhỏ được Đức Bảo dành cho việc ngồi thư giãn, uống cà phê. Đây cũng được gọi vui là khu vực "cafe sáng" của chính MC *Cà phê sáng*. ### Phòng ngủ master đầy đủ tiện nghi Không gian riêng của vợ chồng nam MC tiếp tục giữ bảng màu trung tính của toàn bộ căn hộ, hướng tới cảm giác sang trọng nhưng ấm cúng. Phòng ngủ master có đầy đủ toilet riêng, khu thay đồ, một bộ bàn ghế nhỏ và tivi. Một mảng tường lớn cũng được dành riêng cho thiết bị giải trí. Phòng ngủ còn có lối dẫn xuống khu vực kho. Hệ cửa sổ và cửa kính rộng giúp căn phòng nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên, tránh cảm giác nặng nề dù sử dụng khá nhiều gam màu trầm. Ngoài phòng master, căn hộ còn có phòng dành cho khách, vốn được gia đình dự tính sau này có thể sử dụng làm phòng cho em bé. Hiện tại, không gian riêng của con gái được chăm chút với gam hồng ngọt ngào, khác với vẻ trung tính ở những khu vực còn lại nhưng vẫn giữ sự đồng điệu trong cách bố trí. ### Phòng làm việc kết hợp phòng thay đồ Một trong những khu vực được vợ chồng Đức Bảo tâm đắc nhất là căn phòng kết hợp giữa nơi làm việc và thay đồ. Thay vì tách thành hai không gian, các công năng được đặt chung để tận dụng diện tích. Đáng chú ý nhất là chiếc bàn làm việc dài tới 1,7m, rộng khoảng 1m. Là người yêu công nghệ và các sản phẩm thông minh, Đức Bảo cần mặt bàn đủ lớn để bố trí nhiều thiết bị điện tử phục vụ công việc. Nam MC cũng xem đây là một trong hai khu vực mình yêu thích nhất trong căn hộ bởi thiết kế giúp công việc trở nên thuận tiện hơn. Một góc khác được dành làm khu vực trang điểm của bà xã. Cùng với hành lang và những khoảng decor nhỏ, từng khu vực đều được chăm chút để vừa đáp ứng công năng vừa giữ được tinh thần hiện đại xuyên suốt căn nhà. ### Có thêm nhà liền kề 75m², cao 5 tầng Sau căn hộ 127m², Đức Bảo tiếp tục khiến bạn bè và đồng nghiệp bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh căn nhà liền kề mới của gia đình. Căn nhà có diện tích 75m², gồm 5 tầng và nằm trong một khu đô thị mới gần Hà Nội. Tuy nhiên, vợ chồng nam MC không chuyển tới đây sinh sống. Đức Bảo cho biết căn nhà liền kề được mua với mục đích kinh doanh, trong khi gia đình vẫn ở căn hộ gần trung tâm thành phố để thuận tiện cho công việc và cuộc sống thường ngày. Như vậy, từ căn hộ 127m² trị giá 6,5 tỷ đồng được đầu tư kỹ lưỡng về không gian sống đến căn nhà liền kề 5 tầng phục vụ mục đích kinh doanh, những tài sản được Đức Bảo công khai phần nào cho thấy thành quả sau nhiều năm làm nghề và xây dựng nhiều nguồn thu nhập. Còn với danh xưng "giàu nhất nhì VTV", chính nam MC vẫn lựa chọn nhìn nhận một cách dè dặt: thay vì đặt nặng chuyện ai sở hữu nhiều hơn, anh muốn thành quả nghề nghiệp được đo bằng sự đóng góp và chất lượng công việc." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:41:45 dblclick "chú ý, khi đặt những hình ảnh thiết kế 3D cạnh không gian sau khi hoàn thiện, có thể thấy tinh thần ban đầu được giữ lại khá rõ nét. Từ cách phân chia khu vực, bảng màu cho đến lựa chọn vật liệu và đồ nội thất đều có sự tương đồng, giúp căn nhà thực tế không khác quá nhiều so với hình dung trên bản thiết kế. ### Phòng khách hiện đại với nhiều chi tiết được tính toán kỹ" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:41:51 dblclick "kéo dài hơn và miêu tả theo từng khu vực**, để người đọc có cảm giác đang đi một vòng quanh nhà. Mình biên tập lại đoạn này như sau: ### Căn hộ 127m² gần trung tâm Hà Nội Trong số những bất động sản từng được Đức Bảo chia sẻ, căn hộ 127m² gần trung tâm Hà Nội là nơi được nam MC dành nhiều tâm huyết nhất về thiết kế. Đây cũng là không gian gia đình lựa chọn sinh sống bởi vị trí thuận tiện cho cả công việc lẫn sinh hoạt hàng ngày. Căn hộ ban đầu có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, một kho, một loggia và một ban công. Thời điểm gia đình mới có hai thành viên, Đức Bảo đã điều chỉnh công năng thành một phòng ngủ master, một phòng làm việc kết hợp thay đồ và một phòng ngủ dành cho khách. Tổng thời gian từ khi tìm nhà đến lúc nhập trạch kéo dài khoảng 3 tháng, trong đó quá trình thi công mất khoảng 30 ngày. Căn hộ được tiết lộ có giá trị 6,5 tỷ đồng. Yêu thích phong cách hiện đại, Đức Bảo lựa chọn trắng, xám và nâu gỗ làm những gam màu chủ đạo, kết hợp thêm sắc đen và các bề mặt vân đá. Nhờ vậy, tổng thể vừa có nét hiện đại, sang trọng, vừa giữ được cảm giác ấm cúng cần có của một không gian sống. Đáng chú ý, khi đặt những hình ảnh thiết kế 3D cạnh không gian sau khi hoàn thiện, có thể thấy tinh thần ban đầu được giữ lại khá rõ nét. Từ cách phân chia khu vực, bảng màu cho đến lựa chọn vật liệu và đồ nội thất đều có sự tương đồng, giúp căn nhà thực tế không khác quá nhiều so với hình dung trên bản thiết kế. ### Phòng khách hiện đại với nhiều chi tiết được tính toán kỹ Bước vào khu vực sinh hoạt chung, phòng khách và bếp được bố trí trong khoảng không gian rộng chừng 40m². Thay vì chia nhỏ bằng những bức tường kín, hai khu vực được đặt liên thông, nhờ đó tầm nhìn trong nhà rộng và thoáng hơn." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:42:00 dblclick "ược, phần giới thiệu nhân vật và tài sản có thể giữ như bản trên, còn **phần căn hộ 127m² nên" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:43:13 dblclick "2-16494063982412139027823-134249.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:43:18 dblclick "photo-1-17217255067621164298642-1722241054002-17222410541451656576194-105330-1789619818478-1789619818714453906207-134252.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:43:28 dblclick "637767690101638681112557432691523152805422910n-105326-1789619819250-17896198194811032976606-134249.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:43:33 dblclick "3-1649406398224700758685-134246.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:44:31 dblclick "23-16494063979301938038877-134420.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:44:52 dblclick "11-1649406398101463030502-134420.jpg ### Căn bếp mở nối liền phòng khách" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:45:59 dblclick "5-1649406398203283953836-134537.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:46:36 dblclick "photo-2-17217254193701895374462-1722241055000-1722241055128459924357-105333-1789619821729-17896198220171543189101-134540.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:46:58 dblclick "12-1649406398092465225758-134538.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:47:02 dblclick "### Ban công nhiều cây xanh và góc "Cà phê sáng" của nam MC" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:47:21 dblclick "13-16494063980491438454943-134531.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:47:41 dblclick "10-1649406398111754655073-134534.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:48:47 dblclick "Đặc biệt, tại đây còn có một góc nhỏ dành cho việc ngồi nghỉ ngơi, uống cà phê. Không gian này được gọi vui là góc "cafe sáng" của chính MC Cà phê sáng. Không quá cầu kỳ, đây chủ yếu là khoảng chuyển tiếp giữa căn nhà và ban công, nơi gia chủ có thể thư giãn bên cây xanh." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:49:18 dblclick "8-16494063981381036496059-134531.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:49:41 dblclick "6-16494063981521163308774-134534.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:49:47 dblclick "### Phòng ngủ master sang trọng nhưng vẫn ấm cúng" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:51:08 dblclick "hoto-1-17217254136061499268714-1722241050007-1722241051803372379203-105329-1789619816352-17896198165751204251890" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:51:30 dblclick "14-164940639804483568057-135034.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:52:06 dblclick "17-16494063980281044617210-135032.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:52:21 dblclick "16-1649406398033177991314-110427-1789619824116-17896198243581755838273-135038.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:52:34 dblclick "277166311101595651277407436956928034169747453n-1649406623814447710084-135032.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:52:36 dblclick "### Phòng làm việc rộng rãi dành cho một người mê công nghệ" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:53:40 dblclick "Điểm nổi bật nhất là chiếc bàn làm việc có kích thước khá lớn, dài tới 1,7m và rộng khoảng 1m. Kích thước này được lựa chọn không chỉ để tạo một mặt bàn rộng rãi mà còn xuất phát từ sở thích công nghệ của Đức Bảo. Nam MC sử dụng nhiều thiết bị điện tử và các sản phẩm thông minh, vì vậy anh cần đủ diện tích để bố trí chúng phục vụ công việc." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:53:47 dblclick "19-16494063980112103207481-135328.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:54:01 dblclick "20-164940639800619985534-135325.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:54:15 dblclick "22-16494063979601116937584-135325.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:54:33 dblclick "21-16494063979641469814843" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:54:35 dblclick "### Phòng khách và phòng riêng đều chú trọng ánh sáng" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:55:07 dblclick "photo-3-1721725420518566698681-1722241056579-17222410566891338846135-105333-1789619825175-17896198254221161619321-135038.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:55:24 dblclick "18-16494063980231417790197-135034.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:55:26 dblclick "### Hành lang và những góc nhỏ cũng không bị bỏ quên" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:55:49 dblclick "Nếu phải chọn một khu vực thể hiện rõ sở thích cá nhân của Đức Bảo, đó có lẽ là phòng làm việc. Đây đồng thời là một trong hai không gian mà nam MC cho biết mình tâm đắc nhất trong căn nhà." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:55:53 dblclick "Nếu phải chọn một khu vực thể hiện rõ sở thích cá nhân của Đức Bảo, đó có lẽ là phòng làm việc. Đây đồng thời là một trong hai không gian mà nam MC cho biết mình tâm đắc nhất trong căn nhà." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:56:00 dblclick "Một chi tiết khá đặc biệt là từ phòng ngủ còn có lối dẫn xuống khu vực kho. Việc dành riêng một không gian chứa đồ giúp những vật dụng không thường xuyên sử dụng có chỗ cất riêng, hạn chế xuất hiện trong các khu vực sinh hoạt chính." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:56:52 dblclick "277166311101595651277407436956928034169747453n-1649406623814447710084-135032.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 06:57:01 dblclick "### Ngoài chung cư 127m² còn có n" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:57:04 dblclick "Nhà liền kề 5 tầng" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 06:58:09 dblclick "duc-baodocx-1679480455956" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false