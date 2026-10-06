Đàm Thu Trang bận đi sắm đồ nội thất, Cường Đô La trông con đúng chuẩn nhà giàu, đưa con đi ngắm siêu xe mới chịu

Mới đây, Cường Đô La chia sẻ khoảnh khắc cuối tuần vui vẻ bên các nhóc tỳ. Do bà xã Đàm Thu Trang bận rộn mua sắm nội thất, nam doanh nhân đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc các con và tranh thủ đưa Suchin, Sutin khám phá một trong những niềm đam mê lớn của mình – những chiếc siêu xe đắt đỏ.

Tại đây, hai nhóc tỳ tỏ ra thích thú khi được tận mắt ngắm nhìn, tìm hiểu về các mẫu xe và khám phá những tính năng, cơ chế hoạt động của chúng.

Khoảnh khắc bố Cường cùng các con say sưa khám phá dàn siêu xe mang đến hình ảnh gần gũi, đáng yêu của gia đình nam doanh nhân trong ngày cuối tuần.

Cường Đô La đưa các con đến xem siêu xe dịp cuối tuần.

Cường Đô La được biết đến là một trong những doanh nhân nổi tiếng với thú chơi siêu xe tại Việt Nam. Đam mê này của anh được thể hiện từ nhiều năm trước, khi năm 2007, Cường Đô La là người đầu tiên đưa Lamborghini Gallardo về Việt Nam.

Anh cũng là người khởi xướng hành trình siêu xe Car Passion và từng tham gia Gumball 3000 - một trong những hành trình xe hơi nổi tiếng thế giới.

Không chỉ sở hữu những mẫu xe có giá trị hàng chục tỷ đồng, Cường Đô La còn đặc biệt chú trọng trải nghiệm cầm lái và thường lựa chọn những mẫu xe có khả năng vận hành ấn tượng.

Bộ sưu tập của anh từng gây chú ý với nhiều cái tên như Ferrari SF90 Spider, Ferrari F8 Tributo, McLaren 720S, Porsche 911 Sport Classic hay Rolls-Royce Wraith. Với Cường Đô La, siêu xe không đơn thuần là tài sản đắt giá mà còn là một phần của niềm đam mê và phong cách sống.

Không chỉ nổi tiếng với thú chơi siêu xe, Cường Đô La còn được biết đến là một ông bố chịu chi khi dành tặng những món quà đặc biệt cho các con.

Cường Đô La từng chi 2 tỷ đồng để mua xe ô tô tặng riêng cho con gái Suchin.

Tháng 4/2021, khi con gái Suchin chưa tròn 1 tuổi, nam doanh nhân đã tặng cô bé một chiếc MINI Cooper JCW Convertible mui trần có giá khoảng 2 tỷ đồng. Dù Suchin phải nhiều năm nữa mới có thể tự lái, món quà vẫn khiến nhiều người thích thú trước độ “chịu chơi” của ông bố.

Không dừng lại ở đó, đến tháng 7/2021, Cường Đô La tiếp tục sắm một chiếc Mercedes-Benz V 250 Luxury để dành cho hai con Subeo và Suchin.

Những món quà đặc biệt này không chỉ thể hiện niềm đam mê xe của nam doanh nhân mà còn cho thấy cách anh chia sẻ sở thích cá nhân với các con từ khi còn nhỏ.

Cường Đô La thường đưa các con đi dạo trên các siêu xe tiền tỷ.

Sau khi kết hôn với người đẹp Đàm Thu Trang, Cường Đô La dần xây dựng hình ảnh khác biệt so với thời còn được biết đến với danh xưng “thiếu gia chơi siêu xe”. Nam doanh nhân dành nhiều thời gian cho gia đình, thường xuyên đồng hành cùng các con trong cuộc sống hằng ngày, từ đưa đón đi học, họp phụ huynh đến vui chơi và chăm sóc con.

Cường Đô La cũng chú trọng dạy các con tính tự lập và trân trọng giá trị lao động. Với Subeo, anh từng cho con trải nghiệm những công việc đơn giản tại doanh nghiệp gia đình để hiểu hơn về công việc và trách nhiệm.

Bên cạnh đó, nam doanh nhân duy trì mối quan hệ văn minh với mẹ của Subeo, cùng Đàm Thu Trang xây dựng cuộc sống gia đình gắn bó. Hình ảnh một người chồng, người cha giản dị, dành nhiều thời gian cho con vì thế ngày càng trở nên quen thuộc với công chúng.