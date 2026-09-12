Tình hình hiện tại của Cường Đô La và Đàm Thu Trang gây chú ý

Mới đây, Cường Đô La đăng ảnh diện outfit chỉn chu trên trang cá nhân kèm chú thích ngắn gọn: “Outfit đưa vợ đi chơi cuối tuần”. Chỉ một câu ngắn gọn nhưng cũng thu hút sự chú ý của dân mạng. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng nam doanh nhân thường công khai “nịnh vợ”, thể hiện sự quan tâm và cưng chiều Đàm Thu Trang sau nhiều năm về chung nhà.

Trước đó, ngày 9/9, Cường Đô La cũng gây chú ý khi đăng ảnh đi họp phụ huynh cho con trai Subeo cùng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Trong bài viết, Cường Đô La dành riêng một đoạn để cảm ơn Đàm Thu Trang vì đã bao dung, thấu hiểu và yêu thương anh cùng gia đình. Anh viết: “Cảm ơn vợ yêu Đàm Thu Trang vì đã luôn bao dung, thấu hiểu và yêu thương ba cùng cả gia đình”, đồng thời nhắc đến sự đồng hành của vợ phía sau cuộc sống và công việc của mình.

Chi tiết này được quan tâm bởi Đàm Thu Trang không xuất hiện trong buổi họp phụ huynh, nhưng lại được Cường Đô La nhắc đến khá nhiều trong bài đăng. Đặc biệt, lời cảm ơn được viết ngay sau khoảnh khắc anh cùng người cũ Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đồng hành với Subeo.

Dù không có sự xuất hiện của Đàm Thu Trang nhưng các bài đăng của Cường Đô La vẫn luôn nhắc đến vợ (Ảnh chụp màn hình)

Hai bài đăng liên tiếp khiến hình ảnh Cường Đô La “nịnh vợ” trở thành điểm được dân tình chú ý. Nam doanh nhân khá thoải mái trong việc thể hiện sự quan tâm, cưng chiều Đàm Thu Trang trên mạng xã hội, từ những lời cảm ơn công khai đến việc đăng ảnh chuẩn bị đưa vợ đi chơi cuối tuần.

Về phía Đàm Thu Trang, cô cũng xuất hiện dưới bài đăng mới nhất của chồng nhưng theo cách khá hài hước. Khi một người bạn trêu Cường Đô La: “Outfit của em quan trọng gì tầm này hả Trang”, cô đáp lại: “Ủa rồi em có trong hình không mà sao anh gọi em vậy”, kèm biểu tượng mặt cười. Màn tương tác ngắn cho thấy cựu siêu mẫu vẫn thoải mái “bắt sóng” những màn trêu đùa liên quan đến mình, thay vì thể hiện tình cảm theo kiểu công khai, ngọt ngào trên mạng xã hội.

Phản ứng của Đàm Thu Trang khi được bạn bè nhắc đến trong bài đăng của chồng (Ảnh chụp màn hình)

Đây cũng là cách Đàm Thu Trang duy trì hình ảnh trong nhiều năm qua. Cô khá kín tiếng về chuyện hôn nhân, ít khi đăng những lời tình cảm dành cho chồng mà chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình và các con. So với Cường Đô La, người thường xuyên chủ động đăng tải những khoảnh khắc bên vợ con, Đàm Thu Trang có phần kín đáo hơn nhưng vẫn thoải mái tương tác khi xuất hiện trên trang cá nhân của chồng.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Mấy anh cưng vợ nhìn thiện cảm liền, mặc gì cũng thấy đẹp hết”.

- “Vui vẻ cả nhà nhưng cho chị nhà lên hình chung nhiều hơn nha anh”.

- “Thích cặp đôi này, không ồn ào nhưng vẫn yêu thương nhau”.

- “Outfit chuẩn rồi nhưng để ý bài đăng nào anh Cường cũng nhắc đến vợ”.

- “Đơn giản mà đẹp, thích hai vợ chồng này”.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang bắt đầu được chú ý khi vướng tin hẹn hò khoảng năm 2017. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai dần thoải mái hơn trong việc xuất hiện cùng nhau. Đàm Thu Trang từng kể lần đầu hai người gặp nhau tại một quán cà phê, sau đó Cường Đô La chủ động nhắn tin làm quen.

Valentine năm 2018, Cường Đô La lần đầu đăng ảnh chụp cùng bạn gái và viết “Our 14/2/2018”, gần như công khai mối quan hệ. Đầu năm 2019, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi tại Lạng Sơn, trước khi làm đám cưới vào tháng 7 cùng năm tại TP.HCM.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang đã có gần 10 năm bên nhau

Nếu thời điểm mới yêu, Cường Đô La vẫn thường được nhắc đến với hình ảnh một doanh nhân mê siêu xe, còn Đàm Thu Trang là người mẫu hoạt động trong showbiz, thì sau khi kết hôn, cuộc sống của cả hai dần thay đổi. Đàm Thu Trang ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình. Cặp đôi lần lượt đón con gái Suchin vào năm 2020 và con trai Sutin vào năm 2023.

Trong cuộc sống hiện tại, hình ảnh của gia đình Cường Đô La - Đàm Thu Trang chủ yếu xoay quanh những sinh hoạt khá đời thường: đưa con đi học, chơi thể thao, làm việc nhà, đi chơi cùng nhau hay những khoảnh khắc trong căn nhà riêng.

Về phía Cường Đô La, anh không ngần ngại bày tỏ tình cảm, thường gửi gắm những lời yêu thương đến vợ. Cường Đô La từng khiến nhiều người chú ý khi bật khóc và nói lời cảm ơn Đàm Thu Trang vì đã chăm lo cho gia đình, cho anh và các con. Anh nhấn mạnh rằng chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì có thể cùng nhau làm được nhiều việc. Đến dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới hồi tháng 7, Cường Đô La tiếp tục bày tỏ rằng mỗi năm trôi qua anh càng yêu Đàm Thu Trang nhiều hơn và luôn biết ơn vì sự có mặt của cô trong cuộc sống.

Cặp đôi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, kín tiếng, dành trọn thời gian chăm sóc các con

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