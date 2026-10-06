Nữ MC SN 1993 từng “độc thân đắt giá nhất VTV”: Cưới cầu thủ nổi tiếng được tặng 2 cây vàng, đón dâu Rolls-Royce

Từng được gọi là một trong những nữ MC độc thân nổi bật của VTV, Huyền Trang Mù Tạt có nhiều năm tận hưởng cuộc sống riêng theo cách mình muốn. Sau một mối duyên bắt đầu từ cuộc gặp với đội tuyển U23 Việt Nam cách đây 8 năm, nữ MC sinh năm 1993 nay đã trở thành bà xã của tiền vệ Phạm Đức Huy và đang háo hức chờ ngày đón con đầu lòng.

Cuộc gặp cách đây 8 năm và mối duyên không ai vội vàng

Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 1993, được khán giả biết đến với biệt danh Mù Tạt. Cô từng dẫn nhiều chương trình của VTV như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao và tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình.

Sở hữu ngoại hình sáng, phong cách trẻ trung cùng lối dẫn tự nhiên, Huyền Trang từng được truyền thông gọi là “nữ MC độc thân đắt giá nhất VTV”. Cô cũng từng chia sẻ bản thân có khoảng 10 năm độc thân và không quá sốt ruột trước chuyện kết hôn.

Chuyện tình với Phạm Đức Huy vì thế càng khiến nhiều người bất ngờ.

Hai người thực tế đã gặp nhau từ năm 2018, trong một chương trình giao lưu với đội tuyển U23 Việt Nam. Khi ấy, Huyền Trang là MC của chương trình, còn Đức Huy là thành viên đội tuyển U23 Việt Nam vừa gây tiếng vang tại giải U23 châu Á ở Thường Châu.

Cuộc gặp khi đó dường như chỉ dừng lại ở một mối quan hệ công việc. Phải vài năm sau, cả hai mới thực sự bước vào cuộc sống của nhau.

Một chi tiết thú vị là Huyền Trang từng chủ động nhắn tin cho Đức Huy từ năm 2020 để mời anh tham gia một chương trình truyền hình. Từ những cuộc trò chuyện liên quan đến công việc, mối quan hệ giữa hai người dần có thêm những câu chuyện riêng.

Đến năm 2025, cặp đôi công khai chuyện tình cảm. Huyền Trang hơn Đức Huy 2 tuổi, nhưng khoảng cách tuổi tác không khiến cả hai bận tâm. Trái lại, nữ MC từng vui vẻ gọi bạn trai là “em trai”, tạo nên hình ảnh khá đặc biệt cho chuyện tình của cặp đôi.

Từ một lời cầu hôn ở Seoul đến đám cưới rộn ràng

Sau thời gian hẹn hò, Đức Huy quyết định tiến thêm một bước. Tháng 11/2025, nam cầu thủ cầu hôn Huyền Trang tại Seoul, Hàn Quốc. Cách nữ MC kể lại khoảnh khắc nhận lời cầu hôn cũng rất khác với những màn cầu hôn thường thấy. Khi ấy, cô đang trong trạng thái khá xuề xòa, “đầu bù tóc rối” và thậm chí còn ngái ngủ.

Từ một cô gái từng không vội lấy chồng, Huyền Trang nhanh chóng bước vào hành trình chuẩn bị cho một cột mốc hoàn toàn mới. Cuối tháng 2/2026, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi. Những hình ảnh trong ngày vui cho thấy nữ MC rạng rỡ bên bạn trai cầu thủ, trong khi hai bên gia đình cùng chuẩn bị cho một đám cưới được nhiều người chờ đợi.

Đáng chú ý, trong lễ ăn hỏi, Huyền Trang được mẹ chồng trao tặng 2 cây vàng làm quà mừng con dâu. Nữ MC từng hài hước kể lại rằng trong ngày trọng đại, cô được người thân gọi dậy để chuẩn bị rồi sau đó được “dúi” vàng vào tay. Chi tiết đời thường này khiến hình ảnh nàng dâu mới của gia đình Đức Huy trở nên gần gũi hơn giữa không khí vốn khá trang trọng của lễ ăn hỏi.

Sau đó, Huyền Trang và Đức Huy chính thức về chung một nhà. Trong ngày cưới, nam cầu thủ sử dụng xe Rolls-Royce để đón dâu, còn cô dâu xuất hiện trong những bộ váy cưới mang phong cách sang trọng, nữ tính. Nếu vài năm trước, cái tên Huyền Trang gắn với hình ảnh nữ MC độc thân, thì đến thời điểm này, cuộc sống của cô đã bước sang một chương hoàn toàn khác: bà xã của một cầu thủ nổi tiếng.

Cặp đôi hạnh phúc sắp đón con đầu lòng

Niềm vui của Huyền Trang và Đức Huy chưa dừng lại ở đám cưới. Đúng dịp sinh nhật vào ngày 25/6, nữ MC công khai tin vui mang thai con đầu lòng. Trong những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, cô và ông xã cùng khoe ảnh siêu âm của em bé, gọi con bằng cái tên thân mật “Mica”.

Với Huyền Trang, sự xuất hiện của em bé khiến tuổi mới trở nên đặc biệt hơn. Từ một cô gái từng khá thoải mái với cuộc sống độc thân, cô giờ cùng lúc đảm nhận hai vai trò mới: người vợ và người mẹ tương lai. Hành trình mang thai của nữ MC cũng có những giai đoạn không dễ dàng. Những tháng đầu, cô từng trải qua tình trạng nghén khá nặng, suy nhược, trào ngược, đau đầu, chảy máu cam và kén ăn. Cân nặng có thời điểm giảm xuống khoảng 43,5 kg.

Dù vậy, Huyền Trang vẫn duy trì công việc khi sức khỏe cho phép. Hình ảnh nữ MC mang bụng bầu lớn nhưng vẫn xuất hiện chỉn chu trên sóng truyền hình khiến nhiều khán giả thích thú. Đến đầu tháng 10, khi thai kỳ đã bước vào giai đoạn cuối, Huyền Trang chia sẻ những buổi dẫn trực tiếp cuối cùng trong năm trước khi tạm rời sóng để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày con chào đời.

Nhìn lại hành trình của Huyền Trang, điều thú vị nằm ở chỗ những bước ngoặt lớn nhất trong đời cô lại diễn ra khá nhanh sau nhiều năm tưởng như không vội vàng với chuyện hôn nhân.

Ảnh: FBNV