Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Văn nịnh vợ của thiếu gia Minh Đạt

| | Lifestyle

Vẫn biết Midu được chồng yêu thương, chiều chuộng, nhưng mức độ này thì giờ mới được thấy!

Sau hơn 2 năm kết hôn, Midu và Minh Đạt vẫn là cặp đôi ngọt ngào nhất nhì cõi mạng, thường xuyên khiến dân mạng chú ý bởi những khoảnh khắc lãng mạn dành cho đối phương.

Mới nhất, nhân dịp sinh nhật Midu, Minh Đạt đã chuẩn bị một màn chúc mừng ngay trên xe. Không gian được trang trí tone hồng phấn, đi cùng một bó hoa và tấm thiệp viết tay mà doanh nhân dành riêng cho vợ. Trong lời nhắn, nam doanh nhân gọi Midu là "vợ yêu", cảm ơn cô vì đã luôn ở bên, thấu hiểu và cùng anh khám phá những quán ăn ngon.

“Gửi vợ yêu,

Chúc mừng sinh nhật vợ yêu của anh. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên, thấu hiểu, và cùng khám phá quán ngon với anh. Có em, mỗi ngày của anh đều trở nên thú vị và đáng nhớ hơn.

Chúc em bước sang tuổi mới luôn xinh đẹp, vui vẻ và hạnh phúc. Chúc cho tất cả mọi việc em dự định làm sắp tới sẽ thành công mỹ mãn.

Anh yêu em!

Chồng của em, Minh Đạt

05.10 2026”.

Tấm thiệp sinh nhật Minh Đạt dành tặng Midu

Cách chúc mừng sinh nhật vợ của thiếu gia ngành nhựa không chỉ ngọt ngào mà còn tập trung vào những điều riêng tư trong cuộc sống của 2 vợ chồng. Đó là chuyện đồng hành mỗi ngày, sở thích cùng nhau đi ăn và lời chúc công việc của vợ.

Sau đó, Midu cũng đăng tải loạt ảnh rạng rỡ bên Minh Đạt trong ngày sinh nhật. Cặp đôi tổ chức bữa tiệc tại nhà, decor căn nhà ngập tràn hoa tươi, gắn nơ và bóng bay lãng mạn. Nữ giảng viên xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè, người hâm mộ.

Tiệc sinh nhật được decor như ngày lễ tình nhân của Midu và Minh Đạt

Midu tên đầy đủ là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô còn được biết đến với vai trò giảng viên và doanh nhân. Minh Đạt sinh năm 1990, là doanh nhân xuất thân từ gia đình có nền tảng kinh doanh trong ngành nhựa, đồng thời có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và Mỹ.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại một sự kiện trên du thuyền vào cuối năm 2021. Sau đó, Midu và Minh Đạt có hơn 2 năm hẹn hò kín tiếng trước khi tiến tới hôn nhân. Đầu năm 2024, cả hai sang Pháp chụp ảnh cưới. Đây cũng là giai đoạn chuyện tình cảm của Midu dần được chia sẻ nhiều hơn với công chúng.

Tháng 6/2024, Midu và Minh Đạt tổ chức đám cưới, lần lượt có các buổi tiệc tại Đà Lạt và TP.HCM. Sau khi về chung một nhà, cả hai thoải mái hơn trong việc đăng tải những khoảnh khắc đời thường của gia đình nhỏ.

Minh Đạt cũng tạo thiện cảm bởi hình ảnh điềm đạm, kín tiếng và thường đồng hành cùng vợ trong các hoạt động trước công chúng. Chia sẻ về cuộc sống sau kết hôn, nam doanh nhân từng cho biết thay đổi lớn nhất là anh luôn có thêm một người đồng hành trong mọi khoảnh khắc. Với Minh Đạt, điều đó mang đến cảm giác vui vẻ và hạnh phúc.

Sau hơn 2 năm kết hôn, vợ chồng Midu vẫn thường khiến dân tình trầm trồ vì lãng mạn

(Ảnh: FBNV)

Khách mời nói rõ chuyện phong bì ở tiệc kỷ niệm 2 năm cưới của Midu - Minh Đạt

Theo S.A

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có dòng nước tự nhiên ấm nóng ~70 độ C quanh năm, được phát hiện cách đây 1 thế kỷ: Mạch ngầm ở độ sâu 150 m, nay liên quan đến khu nghỉ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Việt Nam có dòng nước tự nhiên ấm nóng ~70 độ C quanh năm, được phát hiện cách đây 1 thế kỷ: Mạch ngầm ở độ sâu 150 m, nay liên quan đến khu nghỉ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển dụng 600 người biết chăm cây, chăm hoa: Trả lương lên đến 15 triệu đồng/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển dụng 600 người biết chăm cây, chăm hoa: Trả lương lên đến 15 triệu đồng/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm Nổi bật

Nữ ca sĩ SN 1978 lấy chồng 2 quyền lực nói thẳng về việc "ăn mày dĩ vãng"

Nữ ca sĩ SN 1978 lấy chồng 2 quyền lực nói thẳng về việc "ăn mày dĩ vãng"

12:34 , 06/10/2026
Nhiều gia đình trồng cau trước nhà, hóa ra không chỉ để lấy quả, làm cảnh

Nhiều gia đình trồng cau trước nhà, hóa ra không chỉ để lấy quả, làm cảnh

12:14 , 06/10/2026
Hơn 500 người từ Ấn Độ, Myanmar, Indonesia... muốn "đầu quân" cho tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Tối đa chỉ 300 người được nhận, phải qua vòng phỏng vấn với AI, đi catwalk, thu nhập lên tới 65 triệu đồng/tháng

Hơn 500 người từ Ấn Độ, Myanmar, Indonesia... muốn "đầu quân" cho tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Tối đa chỉ 300 người được nhận, phải qua vòng phỏng vấn với AI, đi catwalk, thu nhập lên tới 65 triệu đồng/tháng

11:54 , 06/10/2026
Phương Mỹ Chi sắp tổ chức đám cưới ở Hà Nội?

Phương Mỹ Chi sắp tổ chức đám cưới ở Hà Nội?

11:25 , 06/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên