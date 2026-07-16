Thiếu gia Minh Đạt nói thẳng về Midu sau kết hôn: Nhan sắc chỉ là phụ thôi…

Mới đây, Midu và chồng là thiếu gia Minh Đạt cùng xuất hiện tại một sự kiện ở TP.HCM. Như thường lệ, cặp đôi nhanh chóng trở thành tâm điểm khi liên tục có những khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào trước ống kính truyền thông.

Clip thiếu gia Minh Đạt nói về Midu đang nhận về nhiều sự quan tâm. Nguồn: lacshowbiz

Đáng chú ý, trong lúc giao lưu, Minh Đạt nhận được câu hỏi: "Xác nhận thương Midu vì nhan sắc hay vì điều gì?". Ngay lập tức, anh đáp: "Nhan sắc chỉ là phụ thôi". Câu trả lời khiến chính Midu đứng cạnh cũng bất ngờ, không giấu được biểu cảm ngạc nhiên.

Khi được MC hỏi tiếp: “Cái gì là chính?”. Minh Đạt sau vài giây ngẫm nghĩ liền đưa ra đáp án: “Thông minh, và thương chồng nữa”.

Có thế thấy Midu hạnh phúc ngập tràn khi nghe nhận xét từ nửa kia về mình. Nguồn: lacshowbiz

Trong lúc chia sẻ, nam doanh nhân vẫn liên tục hướng ánh mắt về phía Midu, vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa tay động viên vợ. Câu trả lời chân thành cùng biểu cảm của cả hai khiến khán phòng bật cười, còn Midu cũng không giấu được sự bất ngờ và hạnh phúc.

Đoạn clip sau đó nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút lượng tương tác lớn. Đây cũng là một trong số ít lần Minh Đạt công khai nói về vợ tại một sự kiện, không phải trong dịp cưới hay kỷ niệm đặc biệt.

“Xin vía chị Midu ạ, Chồng đã giàu còn là thiếu gia còn yêu vợ ạ”, “Họ yêu nhau mà tui cũng thấy hạnh phúc lây luôn mà”, “Công nhận hai vợ chồng đẹp giàu nhưng dễ thương nhẹ nhàng”,

“Đạt trả lời bẽn lẽn biết nóc nhà là chị Midu đáng yêu, họ hợp nhau từ tính tình sở thích và tiếng nói chung. Đạt nhỏ tuổi chủ tịch bản lĩnh bên ngoài nhưng về nhà chồng hết mực chiều vợ nghe lời”, “Hai vợ chồng dễ thương quá”, “Khiếp, nhà này ngọt ngào quá”, “Không hổ danh là top 1 mê vợ”, ... là những bình luận của cư dân mạng.

Minh Đạt từ lâu được cư dân mạng ưu ái gọi vui là "top 1 mê vợ". Mỗi lần xuất hiện cùng Midu, dù tại sự kiện hay trong những bức ảnh đăng trên mạng xã hội, nam doanh nhân đều khiến nhiều người thích thú bởi một "thói quen" khó bỏ. Bởi "10 tấm như 1", anh gần như luôn hướng ánh mắt về phía bà xã, chỉ để lộ góc nghiêng của mình trước ống kính.

Top 1 người mê vợ trong từng khoảnh khắc thế này. Ảnh: FBNV

Thậm chí, nhiều người còn nhận xét vui rằng dù trang phục hay bối cảnh có thay đổi thế nào, cách tạo dáng này của Minh Đạt vẫn "trường tồn".

Không chỉ gây chú ý bởi những ánh nhìn đầy tình cảm, Minh Đạt còn nhiều lần ghi điểm bằng loạt hành động nhỏ nhưng tinh tế dành cho vợ. Trong các sự kiện, anh thường lặng lẽ đi phía sau hoặc đứng cạnh để hộ tống Midu, chủ động cầm túi xách, chỉnh trang phục hay kiên nhẫn chờ vợ hoàn thành phần giao lưu với truyền thông rồi mới cùng rời đi.

Sau khi kết hôn, nam doanh nhân cũng luôn đồng hành cùng Midu trong hầu hết các cột mốc quan trọng, từ những sự kiện giải trí, buổi gặp gỡ bạn bè đến các chuyến du lịch. Dù hiếm khi chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm, cách Minh Đạt âm thầm quan tâm và dành sự ưu tiên cho bà xã qua từng cử chỉ nhỏ lại nhiều lần khiến công chúng dành thiện cảm.

Chính sự điềm đạm, kín tiếng nhưng luôn hiện diện đúng lúc ấy đã góp phần tạo nên hình ảnh một Minh Đạt vừa là doanh nhân thành đạt, vừa là người chồng luôn đồng hành và ủng hộ Midu trong công việc cũng như cuộc sống.

Bộ đôi trai tài, gái giỏi lại còn xinh.Ảnh: FBNV

Midu và Minh Đạt gặp nhau lần đầu tại một sự kiện trên du thuyền vào cuối năm 2021. Sau hơn 2 năm hẹn hò kín tiếng, đầu năm 2024, cả hai sang Pháp chụp ảnh cưới trước khi Midu chính thức công khai danh tính chồng và thông báo kết hôn.

Ngay từ khi xuất hiện trước công chúng, Minh Đạt tạo thiện cảm với hình ảnh điềm đạm, kín tiếng. Trong tiệc cầu hôn và lễ cưới vào tháng 6/2024, nam doanh nhân nhiều lần xúc động khi nhắc về Midu, thậm chí nghẹn ngào trong lúc đọc lời thề nguyện và tự tay thổi sáo ca khúc My Heart Will Go On dành tặng cô dâu. Chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân, Minh Đạt từng cho biết điều thay đổi lớn nhất là luôn có một người đồng hành trong mọi khoảnh khắc. "Mình thật sự rất vui và hạnh phúc vì điều đó", anh từng nói.

Sau khi về chung một nhà, cả hai thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống hôn nhân.

Cả hai vừa kỷ niệm 2 năm ngày cưới hồi đầu tháng 7 vừa qua.

Cặp đôi mới kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Ảnh: FBNV

Minh Đạt (SN 1990) là con trai cả của doanh nhân Trần Duy Hy - nhà sáng lập Nhựa Duy Tân.

Theo thông tin trên LinkedIn, anh tốt nghiệp Đại học Virginia (Mỹ), hiện là Giám đốc vận hành (COO) của Plascene - chi nhánh của Nhựa Duy Tân tại California (Mỹ), đồng thời tham gia điều hành các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của gia đình.