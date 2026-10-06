Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ ca sĩ SN 1978 lấy chồng 2 quyền lực nói thẳng về việc "ăn mày dĩ vãng"

| | Lifestyle

"Nếu gọi đó là ăn mày dĩ vãng thì tôi xin nhận" – Hồng Ngọc nói.

Mới đây, ca sĩ Hồng Ngọc đã chia sẻ quan điểm âm nhạc của mình trên trang cá nhân. Cô bày tỏ: "Người ta hay nói, nghệ sĩ cứ nhắc mãi về những ngày tháng cũ, những bài hát từng làm nên tên tuổi, những thời khắc rực rỡ của mình là "ăn mày dĩ vãng". Tôi thì không ngại cái từ đó.

Nữ ca sĩ SN 1978 sở hữu nhiều biệt thự nói thẳng về "ăn mày dĩ vãng" - Ảnh 1.

Bởi nếu dĩ vãng của mình đã từng đẹp đến thế, từng rực rỡ đến thế, từng cho mình được sống hết lòng với âm nhạc và được khán giả yêu thương đến thế thì tại sao lại không được quyền nhớ?

Không phải vì hôm nay không còn gì để sống, mà bởi chính những ngày tháng ấy đã làm nên con người của tôi hôm nay.

Và cũng vì vậy, thời gian tới tôi sẽ trở lại với khá nhiều ca khúc cũ, những bài khán giả đã từng biết, từng yêu tôi qua đó. Bên cạnh đó sẽ có cả những ca khúc tôi đã hát từ rất lâu nhưng vì một lý do nào đó chưa có cơ hội được lan tỏa nhiều đến khán giả.

Tôi muốn thu âm lại, làm mới lại bằng cảm xúc và trải nghiệm của mình ở hiện tại rồi gửi đến mọi người.

Âm nhạc bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Có những điều mới mẻ tôi thích nhưng cũng có những điều tôi cảm thấy không hẳn thuộc về mình. Thay vì cố chạy theo một điều không phải mình, tôi muốn trở về với thứ âm nhạc mình yêu và làm tốt nhất.

Cũ không có nghĩa là đã hết giá trị vốn có của nó. Có những bài hát càng đi qua năm tháng, càng nghe mới càng thấy thấm.

Nữ ca sĩ SN 1978 sở hữu nhiều biệt thự nói thẳng về "ăn mày dĩ vãng" - Ảnh 2.

Và tôi tin âm nhạc Việt Nam của những năm tháng ấy vẫn còn rất nhiều điều tuyệt vời để chúng ta cùng nghe lại, cảm lại và yêu lại một lần nữa. Nếu gọi đó là ăn mày dĩ vãng thì tôi xin nhận. Vì có một dĩ vãng đẹp như vậy, tại sao mình phải quên?".

Ca sĩ Hồng Ngọc, nổi tiếng với bản bản hit Mắt nai cha cha cha, có cuộc sống viên mãn tại Mỹ bên chồng 2 là Thomas Tâm Nguyễn. Chồng cô là một bầu show uy tín và quyền lực, người luôn làm hậu phương vững chắc hỗ trợ sự nghiệp ca hát lẫn công việc kinh doanh của vợ.

Sau nhiều năm tích góp, gia đình nữ ca sĩ sở hữu khối tài sản đáng mơ ước với hai cơ ngơi giá trị trên đất Mỹ. Tổ ấm chính của gia đình là căn biệt thự rộng lớn tại thành phố Dallas, bang Texas. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu một căn biệt thự ven biển nghỉ dưỡng rộng gần 1.000m² tại Destin, bang Florida do ông xã dành tặng.

Nữ ca sĩ quốc dân - cầu thủ ly thân vì món nợ 15 tỷ, đàng gái giờ tàn tạ không thể nhận ra

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có dòng nước tự nhiên ấm nóng ~70 độ C quanh năm, được phát hiện cách đây 1 thế kỷ: Mạch ngầm ở độ sâu 150 m, nay liên quan đến khu nghỉ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Việt Nam có dòng nước tự nhiên ấm nóng ~70 độ C quanh năm, được phát hiện cách đây 1 thế kỷ: Mạch ngầm ở độ sâu 150 m, nay liên quan đến khu nghỉ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển dụng 600 người biết chăm cây, chăm hoa: Trả lương lên đến 15 triệu đồng/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển dụng 600 người biết chăm cây, chăm hoa: Trả lương lên đến 15 triệu đồng/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm Nổi bật

Nhiều gia đình trồng cau trước nhà, hóa ra không chỉ để lấy quả, làm cảnh

Nhiều gia đình trồng cau trước nhà, hóa ra không chỉ để lấy quả, làm cảnh

12:14 , 06/10/2026
Hơn 500 người từ Ấn Độ, Myanmar, Indonesia... muốn "đầu quân" cho tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Tối đa chỉ 300 người được nhận, phải qua vòng phỏng vấn với AI, đi catwalk, thu nhập lên tới 65 triệu đồng/tháng

Hơn 500 người từ Ấn Độ, Myanmar, Indonesia... muốn "đầu quân" cho tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Tối đa chỉ 300 người được nhận, phải qua vòng phỏng vấn với AI, đi catwalk, thu nhập lên tới 65 triệu đồng/tháng

11:54 , 06/10/2026
Phương Mỹ Chi sắp tổ chức đám cưới ở Hà Nội?

Phương Mỹ Chi sắp tổ chức đám cưới ở Hà Nội?

11:25 , 06/10/2026
Hoa hậu Việt ly hôn chồng đại gia hơn 20 tuổi, đi bước nữa với NSƯT ai cũng biết mặt

Hoa hậu Việt ly hôn chồng đại gia hơn 20 tuổi, đi bước nữa với NSƯT ai cũng biết mặt

11:23 , 06/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên