Nữ ca sĩ quốc dân - cầu thủ ly thân vì món nợ 15 tỷ, đàng gái giờ tàn tạ không thể nhận ra

Cách đây không lâu, nữ ca sĩ Hàn Quốc Shoo (thành viên nhóm nhạc huyền thoại S.E.S) vô tình để lộ thông tin cô và ông xã - cầu thủ bóng rổ Im Hyo Sung đã ly thân được 4 năm. Cặp đôi mẫu mực 1 thời đi tới bước đường này do những mâu thuẫn không thể giải quyết sau khi Shoo nhận án tù và vỡ nợ 15 tỷ vì đánh bạc.

Tới sáng 23/9, tờ Sports Seoul gây xôn xao khi công bố những hình ảnh mới nhất của Shoo ở thời điểm hiện tại. Theo nguồn tin, influencer mảng thời trang Pop Daddy mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện với Shoo. Trong clip, thành viên S.E.S khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi xuất hiện với gương mặt già nua được ví von như 1 bà lão khi để mặt mộc hoàn toàn. Chưa dừng lại ở đó, netizen cũng tỏ ra vô cùng hoang mang trước những biểu cảm đơ cứng, thiếu tự nhiên của Shoo, đồng thời không khỏi tiếc nuối khi chứng kiến hàng loạt nếp nhăn cùng nhiều dấu hiệu lão hóa phô ra trên gương mặt nữ ca sĩ đình đám. Shoo sinh năm 1981, và khi được so sánh với nhiều đồng nghiệp cùng tuổi, nữ ca sĩ bị nhận xét là trông dừ hơn hẳn.

Shoo bỗng xuất hiện với gương mặt già nua không nhận ra nổi. Khi nhìn ngắm lại ảnh quá khứ của Shoo (ảnh phải), ngay chính fan cũng phải thừa nhận nữ ca sĩ đã như thay đổi thành 1 người hoàn toàn khác. Nữ ngôi sao sinh năm 1981 còn bị nhận xét là trông như 1 bà lão ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Naver

Không chỉ xuống cấp nhan sắc khó tin, biểu cảm gương mặt của Shoo cũng bị nhận xét là trông thiếu tự nhiên và đơ cứng. Từ đây, nghi vấn thành viên S.E.S "dao kéo" hỏng đã lan nhanh như tên bắn trên các diễn đàn trực tuyến. Ảnh: Nate

Shoo còn lộ ra hàng loạt nếp nhăn cùng nhiều dấu hiệu lão hóa trên gương mặt trước ống kính máy quay. Ảnh: Koreaboo

Cùng sinh năm 1981 nhưng Shoo lại trông dừ hơn Song Hye Kyo tầm 10 tuổi. Ảnh: X

Cách đây không lâu, Shoo cũng từng gây bàn tán với màn lộ diện khác lạ trên sóng truyền hình sau khi xác nhận ly thân chồng cầu thủ. Theo đó, chương trình Beauty Clinic Touch Me (đài Channel A) hồi tháng 8 năm nay đã phát cảnh nữ ngôi sao tới bệnh viện kiểm tra tình trạng làn da. Trước ống kính, nữ ca sĩ 8X khiến công chúng "bật ngửa" khi xuất hiện với diện mạo tàn tạ, héo úa tới mức khó lòng nhận ra.

Khi ấy, Shoo tự soi mình trong gương và kinh ngạc thốt lên: "Sao mặt tôi lại thành ra thế này?". Ngay cả người quen cũng ngạc nhiên trước diện mạo của nữ ca sĩ sinh năm 1981 ở thời điểm hiện tại: "Khuôn mặt đã bị chảy xệ và có thể thấy rõ nếp nhăn ngay cả khi không cười nói". Bác sĩ chuyên khoa đã ngay lập tức đưa ra lời khuyên thẩm mỹ cho Shoo: "Có rất nhiều chỗ trên gương mặt cô cần phải can thiệp. Da bị chảy xệ, đang chùng xuống nghiêm trọng". Shoo tỏ ra vô cùng sững sờ vì ngay chính cô cũng không ngờ được rằng tình trạng nhan sắc của mình ở hiện tại lại thảm hại tới mức như vậy.

Sau đó, Shoo cũng thử áp dụng nhiều biện pháp để cải thiện tình trạng làn da xuống cấp của mình, thế nhưng tới nay vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc nào, thậm chí gương mặt cô giờ đây còn trông tàn tạ hơn cả lúc trước.

Hồi tháng 8, Shoo gây hoang mang khi lộ diện với gương mặt xuống sắc đến mức khó tin. Khi ấy, cô đã thở dài khi tự soi mình trong gương. Ảnh: Nate

Còn nhớ cách đây không lâu, Shoo xác nhận ly thân ông xã Im Hyo Sung được 4 năm. Nguyên nhân của quyết định này đến từ nhiều phía. Đầu tiên, giữa vợ chồng cô phát sinh những mâu thuẫn không thể giải quyết sau khi Shoo vỡ nợ 15 tỷ vì đánh bạc. Ngoài ra, việc vợ chồng cô chọn ly thân còn bắt nguồn từ những lý do thực tế của gia đình. Nhà của họ không còn đủ chỗ khi các con lớn lên. Con trai cả của cô cần phòng riêng sau khi vào trung học, trong 2 hai con gái sinh đôi cũng cần không gian riêng biệt. Thêm vào đó, gia đình bắt đầu nuôi 3 con vẹt, tạo thêm nhu cầu về phòng khác.

Cơ hội đến khi chồng Shoo đề cập rằng anh sẽ tạm thời chuyển đến nơi khác. Nữ ca sĩ tâm sự: "Tôi nghĩ đây là cơ hội của mình, và lập tức gọi cho 1 công ty chuyển nhà". Sau đó, nữ ca sĩ đã cải tạo phòng cũ của chồng thành phòng ngủ cho con trai. Mặc dù không còn sống chung, Shoo nhấn mạnh rằng cô và nam cầu thủ Im Hyo Sung vẫn xem nhau như vợ chồng.

Chồng cô, cựu cầu thủ bóng rổ Im Hyo Sung, hiện đang sống gần đó và thường xuyên dành thời gian về thăm vợ con vào mỗi dịp cuối tuần. Chia sẻ về tình hình cuộc sống hiện tại của 2 vợ chồng sau khi quyết định ly thân, Shoo vui vẻ bày tỏ: "Thực ra, như vậy khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn. Cả gia đình vẫn thường xuyên tụ họp ăn uống và thậm chí còn đi du lịch cùng nhau nữa".

Shoo xác nhận chuyện đã ly thân chồng sau ồn ào đánh bạc. Ảnh: Naver

Shoo thừa nhận rằng việc sống chung dưới 1 mái nhà liên tục đã khiến vợ chồng cô đôi lúc lâm cảnh khó xử. Nữ ca sĩ 8X giải thích rằng chồng cô thường xuyên cằn nhằn, khiến sự bực bội tích tụ theo thời gian. Điều thú vị là việc sống riêng thực sự đã cải thiện mối quan hệ giữa họ. Shoo cũng có thêm nhiều thời gian để dành cho bản thân hơn.

Shoo tên thật là Yoo Soo Young, sinh năm 1981. Cô chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 16 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc quốc dân S.E.S. Năm 2002, các thành viên hết hạn hợp đồng với công ty chủ quản và chuyển hướng hoạt động sang mảng hát solo và diễn xuất. Tới năm 2010, Shoo kết hôn với cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp Im Hyo Sung. Cặp đôi đã có với nhau 3 đứa con.

Từ tháng 8/2016 - tháng 5/2018, Shoo nhiều lần đánh bạc trái phép tại các sòng bạc ở nước ngoài và bắt đầu rơi vào vòng xoáy nợ nần. Vào tháng 8/2018, nữ nghệ sĩ bị chủ nợ kiện vì nợ khoản tiền hơn 790 triệu won (15 tỷ đồng). Tháng 1/2019, cô bị kết án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 2 năm, đồng thời phải hoàn thành 80 giờ lao động công ích vì đánh bạc trái phép. Vòng xoáy nợ nần do cờ bạc, kiện cáo khiến hôn nhân giữa Shoo và Im Hyo Sung gặp nhiều sóng gió. Được biết nữ ca sĩ quốc dân đã đem nhà đi cầm cố, nướng sạch tiền tiết kiệm trên sòng bạc khiến kinh tế gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt. Việc có 1 cô vợ cờ bạc vô độ đến bể nợ còn khiến Im Hyo Sung rất xấu hổ, bức xúc trong thời gian dài trước khi mối quan hệ giữa họ dần được cải thiện.

Shoo (ngoài cùng bên trái) là thành viên của nhóm nhạc quốc dân tại Hàn Quốc S.E.S. Ảnh: Naver



