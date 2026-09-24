Bên trong cơ ngơi 4.420 tỷ đồng của "ông chủ Facebook" Mark Zuckerberg, đẹp như tiên cảnh

Mark Zuckerberg và vợ đã bổ sung một bất động sản trị giá 170 triệu USD vào danh mục nhà đất của gia đình. Căn biệt thự rộng gần 2.800 m2, nằm trên đảo Indian Creek, Miami, với nhiều không gian riêng tư và tiện ích cao cấp.

Theo People, người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan đã mua căn biệt thự trên đảo Indian Creek, nơi thường được gọi là “đảo tỷ phú” của Miami. Khu vực này tập trung nhiều doanh nhân, người nổi tiếng và giới siêu giàu Mỹ nhờ vị trí ven biển, không gian biệt lập cùng hệ thống an ninh được kiểm soát chặt chẽ.

Biệt thự 170 triệu USD của tỷ phú Mark Zuckerberg trong quá trình xây dựng. (Ảnh: Realtor)

Căn nhà được giao dịch với giá 170 triệu USD, thấp hơn 30 triệu USD so với mức giá 200 triệu USD mà bất động sản từng được chào bán trên thị trường vào tháng 11/2025. Với mức giá cuối cùng, đây là giao dịch mua nhà có giá trị cao nhất từng được ghi nhận tại Miami-Dade.

Gần 2.800 m2 với nhiều không gian riêng tư

Không chỉ có giá trị lớn, căn biệt thự còn gây chú ý bởi quy mô và thiết kế.

Theo bản thiết kế, ngôi nhà có diện tích gần 2.800 m2, gồm 9 phòng ngủ cùng nhiều không gian phục vụ nhu cầu sinh hoạt, giải trí và thư giãn. Bên trong có phòng tập thể dục, phòng massage, phòng tiệc và thư viện. (Ảnh: Realtor)

Một chi tiết đáng chú ý là thư viện được thiết kế với lối đi bí mật. Công trình cũng có một bể cá lớn, trong khi khu vực bên ngoài gồm hồ bơi riêng có hệ thống sưởi, khu vườn và bến tàu riêng. (Ảnh: Realtor)

Các hình ảnh thiết kế được Realtor công bố cho thấy căn biệt thự được xây dựng theo hướng tận dụng không gian và cảnh quan ven nước, đồng thời duy trì mức độ riêng tư cao cho chủ nhân. (Ảnh: Realtor)

Việc Zuckerberg lựa chọn Indian Creek cũng không nằm ngoài xu hướng giới siêu giàu tìm kiếm những bất động sản có khả năng tách biệt khỏi khu dân cư thông thường.

Hòn đảo này hiện là nơi sinh sống của nhiều nhân vật giàu có và nổi tiếng tại Mỹ, trong đó có tỷ phú Jeff Bezos, cựu vận động viên Tom Brady, Ivanka Trump và doanh nhân Norman Braman.

Với vị trí nằm giữa vùng biển Miami, Indian Creek vừa có tầm nhìn hướng ra mặt nước, vừa mang đến không gian tương đối biệt lập so với những khu dân cư đông đúc của thành phố. Đây được xem là một trong những yếu tố khiến bất động sản trên đảo có mức giá cao.

Từ 30 triệu USD lên mức giá 170 triệu USD

Căn biệt thự của Zuckerberg trước đó thuộc sở hữu của vợ chồng bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Aaron Rollins.

Hai người mua bất động sản này vào năm 2020 với giá khoảng 30 triệu USD. Đến tháng 11/2025, căn nhà được đưa ra thị trường với giá 200 triệu USD.

Cuối cùng, thương vụ với Zuckerberg được hoàn tất ở mức 170 triệu USD. Khoảng chênh lệch giữa giá mua năm 2020 và giá giao dịch hiện tại cho thấy mức tăng đáng kể của những bất động sản thuộc phân khúc siêu sang tại Indian Creek trong vài năm qua.

Đối với Zuckerberg, đây không phải bất động sản đầu tiên có giá trị lớn. Vợ chồng tỷ phú đã sở hữu nhiều căn nhà tại các địa điểm khác nhau ở Mỹ, trong đó có Palo Alto, khu vực hồ Lake Tahoe và Hawaii. (Ảnh: Realtor)

Thương vụ cũng đưa căn nhà vào nhóm những bất động sản dân cư có giá trị giao dịch cao nhất tại Mỹ. Mức 170 triệu USD được cho là lập kỷ lục tại Miami-Dade, chỉ đứng sau thương vụ khoảng 238 triệu USD mà tỷ phú Ken Griffin từng chi cho một căn hộ tại New York năm 2019.

Bất động sản mới tại Indian Creek vì thế được xem là sự bổ sung vào danh mục nhà đất vốn đã trải rộng ở nhiều thị trường cao cấp.

Khác với những căn nhà phục vụ nhu cầu ở thông thường, biệt thự trên đảo Indian Creek được xây dựng với trọng tâm là không gian riêng tư, diện tích lớn và hệ thống tiện ích khép kín. Với giá trị giao dịch 170 triệu USD, căn nhà cũng phản ánh mức độ đắt đỏ của phân khúc bất động sản siêu sang tại những khu vực được giới giàu có đặc biệt quan tâm.

Khi giới siêu giàu mua cả một thế giới riêng

Với giới siêu giàu, bất động sản ngày càng được nhìn như nhiều hơn một nơi để ở. Những thương vụ hàng trăm triệu USD gần đây cho thấy giá trị của một cơ ngơi không chỉ nằm ở diện tích hay số phòng, mà còn ở khả năng tạo ra một không gian sống biệt lập, đủ riêng tư và đủ tiện nghi để chủ nhân gần như không cần rời khỏi khuôn viên.

Indian Creek ở Miami là một ví dụ rõ nét. Hòn đảo rộng khoảng 300 acre chỉ có khoảng 40 bất động sản, sở hữu sân golf riêng và lực lượng cảnh sát riêng, trở thành nơi tập trung ngày càng nhiều tài sản của giới siêu giàu. Jeff Bezos đã mua ba bất động sản tại đây với tổng giá trị khoảng 237 triệu USD, trong khi Mark Zuckerberg cũng vừa gia nhập nhóm những tỷ phú sở hữu nhà trên đảo bằng thương vụ trị giá 170 triệu USD. Các giao dịch trị giá từ 100 triệu USD trở lên cũng ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn trên thị trường bất động sản siêu sang Mỹ. Năm 2024, ít nhất 7 căn nhà riêng tại Mỹ được giao dịch với giá trên 100 triệu USD, tăng từ 5 thương vụ của năm trước.

Điểm đáng chú ý là những người mua này không đơn thuần tìm một căn biệt thự có nhiều phòng ngủ. Họ tìm kiếm những bất động sản có thể vận hành như một thế giới riêng. Tại những khu vực như Indian Creek, Palm Beach hay các cộng đồng biệt lập ở California, giá trị của bất động sản còn đến từ vị trí, cảnh quan, mức độ kiểm soát ra vào và khoảng cách với phần còn lại của thành phố.

Mark Zuckerberg cũng là ví dụ tiêu biểu cho xu hướng này. Ngoài căn nhà mới tại Miami, ông đã dành nhiều năm xây dựng một khu phức hợp rộng lớn trên đảo Kauai, Hawaii. Các báo cáo cho biết diện tích đất ông sở hữu tại đây đã vượt 2.000 acre, với một khu phức hợp dành cho gia đình, khu chăn nuôi và một công trình ngầm được thiết kế như nơi trú ẩn. Zuckerberg từng mô tả công trình này đơn giản là khu lưu trữ và nơi trú ẩn trước bão, trong khi hồ sơ xây dựng cho thấy phần không gian ngầm có diện tích khoảng 4.500 ft² và được kết nối với mặt đất bằng đường hầm.

Nếu Zuckerberg hướng đến một khu đất rộng và biệt lập giữa thiên nhiên, Bill Gates lại sớm cho thấy một cách tiếp cận khác: Biến căn nhà thành một hệ sinh thái công nghệ thu nhỏ. Xanadu 2.0 của ông tại Medina, Washington rộng khoảng 66.000 ft², tương đương hơn 6.100 m². Căn nhà có 7 phòng ngủ, 6 nhà bếp, 24 phòng tắm, phòng tập, hồ bơi dài 60 feet và hệ thống công nghệ được tích hợp vào toàn bộ ngôi nhà. Giá trị căn nhà được ước tính khoảng 130-132 triệu USD.

Biệt thự Xanadu 2.0 của Bill Gates tại Medina, Washington, rộng hơn 6.000 m². (Ảnh: Ted Soqui/Getty Images)

Biệt thự được Bill Gates xây dựng trong nhiều năm, tích hợp hàng loạt công nghệ vào không gian sống. (Ảnh: Dan Callister/Newsmakers/Getty Images)

Ngay từ khi được xây dựng, Xanadu 2.0 đã được thiết kế với tư duy khác một căn nhà thông thường. Gates dành nhiều năm và khoảng 63 triệu USD cho quá trình xây dựng, sử dụng hàng trăm nhân công và đưa vào công trình hàng loạt chi tiết công nghệ, nghệ thuật và kiến trúc được đặt riêng. Thư viện của căn nhà từng gây chú ý khi lưu giữ một bản thảo của Leonardo da Vinci có giá trị hàng chục triệu USD.

Những ví dụ này cho thấy một thay đổi đáng chú ý trong phân khúc bất động sản siêu sang: Ngôi nhà đang dần được thiết kế giống một khu nghỉ dưỡng tư nhân hơn là một căn biệt thự. Hồ bơi, phòng gym, rạp chiếu phim, thư viện, khu vui chơi, vườn rộng, bến du thuyền hay các không gian giải trí riêng không còn là những tiện ích đơn lẻ. Chúng được kết hợp thành một hệ thống để chủ nhân có thể làm việc, nghỉ ngơi, tiếp khách và giải trí trong cùng một khuôn viên.

Ở cấp độ cao hơn, yếu tố được săn tìm lại là sự riêng tư. Một căn nhà đẹp có thể được xây ở nhiều nơi, nhưng một khu đất đủ lớn để tạo khoảng cách với hàng xóm, nằm trong cộng đồng có kiểm soát an ninh hoặc trên một hòn đảo biệt lập thì khan hiếm hơn nhiều. Chính sự khan hiếm này giúp những bất động sản “trophy home” trở thành một phân khúc riêng trên thị trường.

Vì vậy, những thương vụ như căn nhà 170 triệu USD của Zuckerberg không chỉ phản ánh mức độ giàu có của người mua. Chúng còn cho thấy cách giới siêu giàu đang định nghĩa lại khái niệm về một ngôi nhà: Không chỉ là nơi trở về sau một ngày làm việc, mà là một không gian đủ lớn, đủ riêng tư và đủ tiện nghi để trở thành cả một thế giới riêng.