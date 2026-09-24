Phát hiện phòng trọ 5㎡ giá thuê 15,5 triệu đồng

Nhắc đến Hong Kong, Trung Quốc, chuyện nhà ở đắt đỏ và những không gian sống có diện tích khiêm tốn từ lâu đã không còn xa lạ. Tại một trong những đô thị đông đúc bậc nhất thế giới, giá nhà và tiền thuê cao khiến không ít người phải học cách xoay xở trong những căn hộ ngày càng nhỏ, tận dụng gần như từng mét vuông cho sinh hoạt hàng ngày.

Thế nhưng căn phòng dưới đây vẫn khiến nhiều người bất ngờ. Diện tích được giới thiệu chỉ khoảng 5m² nhưng giá thuê đã lên tới 4.000 vạn/tháng, tương đương khoảng 15,5 triệu đồng. Đáng nói hơn, trong vài mét vuông ít ỏi ấy, chủ nhân vẫn tìm cách bố trí nơi ngủ, nấu nướng, làm việc, lưu trữ đồ và cả phòng tắm riêng. Một không gian nhỏ đến mức chỉ cần vài bước chân đã đi hết nhà, nhưng gần như mọi nhu cầu sinh hoạt cơ bản đều phải được giải quyết bên trong.

Không có nhiều diện tích để "xoay xở", cách tận dụng từng centimet trong căn phòng mới là điều đáng chú ý. Thay vì để toàn bộ không gian trở thành một phòng ngủ đơn thuần, người thuê chia nơi ở thành những khu vực chức năng nhỏ, đồng thời khai thác tối đa khoảng trống trên tường và dưới đồ nội thất.

Ngay từ cách bố trí, căn phòng đã cho thấy bài toán diện tích được tính toán khá kỹ. Từ cửa bước vào là khu vực lối vào, tiếp đến là khoảng sinh hoạt chung và sâu bên trong mới là giường ngủ. Sát bức tường ở cuối giường còn được kê thêm một chiếc bàn, tạo thành góc đọc sách và làm việc riêng.

Với một không gian chỉ vài mét vuông, ranh giới giữa các khu vực tất nhiên không thể rõ ràng như trong một căn hộ thông thường. Thay vào đó, mỗi món đồ nội thất gần như đều đảm nhận một chức năng riêng để tạo cảm giác căn phòng vẫn có đủ những khu vực cơ bản cho sinh hoạt hàng ngày. Một lợi thế đáng kể là cửa sổ nằm bên hông phòng. Khi kéo rèm, ánh sáng tự nhiên tràn vào bên trong, đồng thời mở ra tầm nhìn xuống dòng xe cộ bên ngoài cùng bầu trời. Chi tiết tưởng chừng đơn giản này giúp căn phòng nhỏ bớt cảm giác bí bách, chật chội.

Khi diện tích sàn gần như đã kín, chủ nhân chuyển sang tận dụng các bức tường. Nhiều kệ được lắp phía trên để chứa đồ, kết hợp cùng một chiếc xe đẩy nhỏ có thể linh hoạt di chuyển. Chiếc xe này đồng thời đóng vai trò như bàn phụ cạnh giường. Khi cần có thể kéo ra sử dụng, còn lúc không dùng lại dễ dàng đẩy sang vị trí khác, hạn chế việc một món nội thất cố định chiếm quá nhiều diện tích.

Một cách tận dụng không gian khác xuất hiện ngay cạnh giường. Máy giặt được đặt ở khoảng giữa giường ngủ và phòng tắm, phía trên lắp thêm hệ tủ để tăng chỗ lưu trữ. Bề mặt tủ còn có thể sử dụng tương tự bàn đầu giường, đủ để đặt điện thoại, đèn ngủ hoặc một số vật dụng thường dùng. Khi cần, đây thậm chí còn trở thành một mặt bàn nhỏ để ăn uống.

Khoảng không phía trên cũng được tận dụng để lắp thanh treo quần áo. Những bộ đồ thường xuyên sử dụng có thể treo trực tiếp tại đây, vừa dễ lấy vừa không cần dành thêm diện tích cho một chiếc tủ quần áo lớn.

Dù diện tích rất khiêm tốn, căn phòng vẫn có phòng tắm riêng, thay vì phải sử dụng khu vệ sinh chung. Việc đặt máy giặt sát phòng tắm cũng có lý do. Hai khu vực nằm cạnh nhau nên thuận tiện trong việc sử dụng hệ thống thoát nước. Sau khi tắm, quần áo có thể được cho thẳng vào máy giặt, sau khi giặt xong lại có thể mang lên khu vực treo phía trên.

Để hạn chế tình trạng nước đọng, nền phòng tắm được làm cao và tạo độ dốc. Xung quanh sử dụng kính mờ, vừa đảm bảo sự riêng tư vừa cho phép ánh sáng đi qua, tránh biến khu vực vốn đã nhỏ thành một góc quá tối và tù túng.

Cách thiết kế này cũng cho thấy trong một căn phòng 5m², ngay cả những khu vực thường chiếm khá nhiều diện tích như phòng tắm cũng phải được thu nhỏ và bố trí sát với những chức năng khác.

Nằm ngay bên cạnh phòng tắm là khu bếp mở. Không có đủ diện tích để bố trí hệ tủ bếp lớn, người thuê tiếp tục sử dụng giải pháp quen thuộc: đưa đồ đạc lên tường. Các loại gia vị, nồi, chảo, đũa, dao cùng nhiều dụng cụ nấu nướng được sắp xếp trên những chiếc kệ và thanh treo. Nhờ đó, mặt sàn không bị chiếm thêm quá nhiều nhưng những vật dụng cần thiết cho việc nấu ăn hàng ngày vẫn nằm trong tầm tay. Không gian bếp vì thế khá dày đặc đồ dùng, song cũng tạo cảm giác đây thực sự là một căn nhà có người sinh hoạt thường xuyên chứ không đơn thuần là một căn phòng chỉ để về ngủ.

Phòng ngủ là khu vực đơn giản nhất. Nội thất chính chỉ gồm một chiếc giường đơn cùng ga và chăn, vừa đủ đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi. Nhưng với căn phòng nhỏ như vậy, khoảng trống dưới giường cũng trở thành diện tích quý giá. Chủ nhân đặt ba hộp lưu trữ trong suốt cỡ lớn phía dưới, dùng để cất các vật dụng sinh hoạt hàng ngày.

Cách làm này giúp lượng đồ vốn có thể khiến căn phòng trở nên bừa bộn được giấu gọn dưới giường. Hộp trong suốt cũng giúp người dùng dễ dàng nhìn thấy món đồ cần tìm mà không phải kéo từng hộp ra kiểm tra.

Một chi tiết khá thú vị là chủ nhân còn trang bị máy chiếu. Những mảng tường trắng trong căn phòng được tận dụng làm màn chiếu và khi muốn nghỉ ngơi, chỉ cần kéo rèm cửa, nằm trên giường là có thể xem phim. Đây cũng là cách một chức năng giải trí được đưa vào căn phòng mà gần như không tốn thêm diện tích sàn. Thay vì TV và kệ tivi, một chiếc máy chiếu cùng bức tường trống đã đủ tạo thành góc giải trí ngay tại giường ngủ.

Nhìn căn phòng 5m² này, điều đáng nói có lẽ không chỉ là cách người ta có thể nhét bao nhiêu công năng vào một diện tích nhỏ, mà còn là cách con người xoay xở trước thực tế nhà ở ngày càng đắt đỏ. Khi một không gian rộng rãi trở thành điều khó với tới, người ở buộc phải thay đổi cách bố trí và cả thói quen sinh hoạt để thích nghi với số mét vuông mình có.

Một chiếc giường được đưa lên cao để nhường chỗ phía dưới, bàn làm việc thu gọn vào một góc, đồ đạc tận dụng khoảng trống trên tường, bếp và phòng tắm cũng được tính toán sao cho chiếm ít diện tích nhất có thể. Mỗi cách sắp xếp đều xuất phát từ cùng một bài toán: làm thế nào để vẫn sống, nghỉ ngơi, nấu ăn và làm việc tương đối đầy đủ trong một căn phòng chỉ vài mét vuông. Và có lẽ chính cách xoay xở ấy mới là điều khiến những căn nhà siêu nhỏ ở Hong Kong vừa gây tò mò, vừa phần nào cho thấy áp lực nhà ở mà người dân tại đây phải đối mặt.

Nguồn: Smzdm