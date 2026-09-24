Hoài Lâm hiếm hoi đứng chung sân khấu, hội ngộ cha nuôi Hoài Linh

Sau thời gian dài ít xuất hiện cùng nhau, Hoài Lâm và cha nuôi Hoài Linh vừa hội ngộ tại đền thờ Tổ nghiệp ở TPHCM. Hai nghệ sĩ cùng song ca “Thương về miền Trung”, sau đó tiếp tục thể hiện “Dạ cổ hoài lang”.

Cuộc gặp thu hút sự chú ý bởi đây là một trong những lần hiếm hoi hai cha con đứng chung sân khấu trong nhiều năm qua.

Video song ca với Hoài Linh được Hoài Lâm đăng tải trên trang cá nhân.

Trong buổi gặp, Hoài Linh nhắn nhủ Hoài Lâm rằng ông luôn mong con có cuộc sống hạnh phúc, đồng thời hy vọng nam ca sĩ tiếp tục dùng tiếng hát để cống hiến cho khán giả.

Sau đó, Hoài Lâm chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh song ca cùng Hoài Linh trên trang cá nhân ngày 22/9. Đoạn video nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, nhiều người để lại bình luận bày tỏ xúc động khi lâu ngày mới thấy hai cha con đứng chung sân khấu.

Khoảnh khắc này được chú ý khi cả hai từng có thời gian dài ít xuất hiện cùng nhau. Mối quan hệ giữa Hoài Lâm và Hoài Linh được nhắc lại.

Năm 13 tuổi, Hoài Lâm tìm đến Hoài Linh xin học nghề. Nhận thấy năng khiếu của cậu bé, Hoài Linh nhận làm con nuôi, đặt nghệ danh Hoài Lâm và cho sống cùng nhà để thuận tiện dạy nghề sân khấu, âm nhạc.

Hoài Lâm, Hoài Linh đứng chung sân khấu.

Những năm đầu, Hoài Linh có ảnh hưởng đáng kể tới định hướng nghệ thuật của Hoài Lâm. Khi bắt đầu ca hát chuyên nghiệp, Hoài Lâm từng muốn theo dòng nhạc trẻ nhưng sau lời khuyên của cha nuôi đã chuyển sang bolero, nhạc quê hương.

Năm 2014, anh tham gia Gương mặt thân quen và giành ngôi quán quân, trở thành một trong những ca sĩ trẻ được chú ý. Hoài Linh khi đó cũng là một trong những người trực tiếp đồng hành, chỉ bảo anh.

Tuy nhiên, sau khi nổi tiếng, lựa chọn của Hoài Lâm dần khác với định hướng mà cha nuôi từng dành cho anh. Nam ca sĩ chuyển sang nhạc trẻ, rap, lập gia đình và có một thời gian dài tạm ngưng hoạt động nghệ thuật.

Có thời điểm xuất hiện tin đồn hai người bất hòa, thậm chí “từ mặt”. Tuy nhiên, Hoài Lâm chưa từng xác nhận việc bị cha nuôi “từ mặt”.

Trong một cuộc trò chuyện với truyền thông năm 2024, Hoài Lâm cho biết anh không muốn giải thích quá nhiều về những tin đồn liên quan đến cha nuôi vì càng nói có thể càng dẫn đến hiểu nhầm. Anh cũng từng kể rằng sau “Gương mặt thân quen” 2014, mình từng khiến Hoài Linh giận vì những lựa chọn cá nhân. Theo lời Hoài Lâm, đó là lần hiếm hoi cha nuôi lớn tiếng với anh; sau đó Hoài Linh vẫn nói rằng anh là “tâm huyết của bố”.

Sau những năm ít gặp, Hoài Lâm từng chủ động kết nối lại với Hoài Linh. Năm 2019, anh tham gia liveshow “Phù thổ và 8 nàng tiên” của cha nuôi. Nam ca sĩ cũng nhiều lần trở lại đền thờ Tổ nghề của Hoài Linh trong những dịp giỗ Tổ sân khấu.

Hoài Lâm hoạt động nghệ thuật ở mức vừa phải, sắp cưới bạn gái kém 9 tuổi.

Gần đây, Hoài Lâm chủ yếu hoạt động nghệ thuật ở mức vừa phải và từng có thời gian rời xa showbiz. Đời tư của Hoài Lâm cũng có nhiều thay đổi. Giữa tháng 9, nam ca sĩ bất ngờ công khai ảnh cưới với Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh năm 2004, cùng quê Vĩnh Long. Cô không hoạt động trong lĩnh vực giải trí và hiện chủ yếu kinh doanh online. Ngọc Trinh kém Hoài Lâm 9 tuổi.

Cặp đôi dự kiến tổ chức đám cưới tại quê nhà Vĩnh Long vào ngày 6/10. Thông tin này cũng xuất hiện trên thiệp cưới được đồng nghiệp chia sẻ.

Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của Hoài Lâm. Trước đó, anh từng kết hôn với Cindy Lư sau nhiều năm yêu nhau. Hai người có hai con gái và ly hôn năm 2020; sau khi chia tay, các con chủ yếu do Cindy Lư chăm sóc.