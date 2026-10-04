Nữ ca sĩ lấy chồng hai người Mỹ, nói trong nước mắt

Mới đây, vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều là ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ về một đàn em thân thiết của mình là ca sĩ Ngọc Anh.

Cô tâm sự trên trang cá nhân: "Một năm, Ngoc Anh chỉ nấu món bún vịt danh bất hư truyền đúng một lần cho mình, vào dịp sinh nhật. Lần cuối cùng được ăn món này là tháng 9 năm ngoái, nên tính ra mình đã chờ đúng một năm rồi đó.

Hôm sinh nhật mình, Ngọc Anh nói: "Sinh nhật chị, em để cho những người khác mời chị đi ăn hả hê trước đi, rồi mới tới phiên em mời chị món bún vịt của em".

Và năm nào em ấy cũng giữ lời.

Ngọc Anh biết mình mê món này của nàng lắm, một phần vì ngon, một phần vì chẳng thấy nhà hàng nào ở Mỹ bán món bún vịt khô kiểu miền Trung này cả.

Nghe bún vịt thì tưởng đơn giản, nhưng bí quyết nằm ở chỗ làm sao luộc vịt thật ngon mà không còn mùi hôi của vịt. Rồi từ con vịt đó, nàng còn làm thêm miến măng vịt và cháo vịt, thành nguyên một bàn toàn những món mình thích.

Ngọc Anh và chồng Tây

Nếu có ai hỏi mình chọn đi ăn ở nhà hàng 5 sao hay ăn một tô bún vịt Ngọc Anh nấu, mình trả lời ngay không cần suy nghĩ: Bún vịt Ngọc Anh!

Vì có những món ăn ngon không chỉ vì cách nấu, mà còn vì trong đó có tình cảm của người nấu dành cho mình.

Cảm ơn em đã lam lũ cả ngày trong bếp chỉ để nấu món chị thích và đãi chị một bữa sinh nhật thật ngon, thật ấm áp. Với chị, đó là một món quà rất đáng quý.

Sáng mai em lại lên đường sang Châu Âu. Chúc em thượng lộ bình an và thật thành công với dự án âm nhạc mà em đang ấp ủ.

Chị vẫn luôn nghĩ rằng em có đầy đủ những yếu tố của một người ca sĩ để có thể đi xa hơn nữa. Nhưng trong tất cả những điều em có, điều quý giá nhất vẫn là niềm đam mê mãnh liệt em dành cho âm nhạc.

Sáng nay, khi nghe em nói trong nước mắt sau khi mình thiền xong: "Em chẳng có gì ngoài âm nhạc".

Chị vừa thương, vừa xúc động.

Hãy nhớ lấy câu nói hôm nay của em. Biết đâu một ngày nào đó, khi em đứng trên một sân khấu thật lớn, nhìn xuống hàng ngàn khán giả, em sẽ nhớ lại khoảnh khắc mình từng rơi nước mắt và nói: "Em chẳng có gì ngoài âm nhạc".

Và lúc đó em sẽ hiểu rằng chính cái "chẳng có gì ngoài âm nhạc" ấy đã đưa em đi rất xa, đến nơi em xứng đáng được đứng, hiên ngang dưới ánh đèn sân khấu".

Chia sẻ của Trizzie Phương Trinh nhận được sự quan tâm của nhiều bạn bè đồng nghiệp và khán giả. Ngọc Anh hiện đang sống hạnh phúc bên chồng hai người Mỹ và thường xuyên về nước biểu diễn.