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Nhiều gia đình trồng cau trước nhà, hóa ra không chỉ để lấy quả, làm cảnh

| | Lifestyle

Cây cau từ lâu đã gắn với đời sống văn hóa, quan niệm phong thủy và y học cổ truyền.

Cây cau và quan niệm phong thủy

Trong không gian nhà ở truyền thống, cau thường được trồng phía trước nhà, tạo thành hàng cây cao, thẳng và thoáng. Cách bố trí này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn được nhiều gia đình lựa chọn vì quan niệm phong thủy.

Cây cau có thân cao, thẳng, tán lá tập trung ở phần ngọn nên tạo cảm giác không gian trước nhà thông thoáng. Theo quan niệm dân gian, việc trồng cau trước nhà còn được xem là cách tạo sự cân đối giữa cây xanh và kiến trúc, đồng thời mang ý nghĩa đón những điều tốt lành vào nhà.

Đặc điểm thân cây vươn cao, ít cành nhánh cũng khiến cau thường được lựa chọn cho những khu vực cần cây xanh nhưng không muốn che khuất mặt tiền hoặc cản trở ánh sáng.

Dù những quan niệm này chủ yếu thuộc về văn hóa, phong tục và phong thủy dân gian, hình ảnh hàng cau trước sân vẫn là một nét đặc trưng trong không gian sống của người Việt.

Ảnh minh họa.

Không chỉ để ăn, hạt cau từng được sử dụng làm thuốc

Ít người biết rằng cây cau còn có giá trị trong y học cổ truyền. Hạt cau khô, được gọi là binh lang, là một dược liệu đã được sử dụng từ lâu.

Hạt cau từng được sử dụng trong y học cổ truyền ở Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều nước Nam, Đông Nam Á. Các tài liệu y học cổ truyền ghi nhận hạt cau với những mục đích như hỗ trợ điều trị một số tình trạng liên quan đến ký sinh trùng và rối loạn tiêu hóa.

Các nghiên cứu hiện đại cũng đã xác định trong hạt cau có nhiều nhóm hợp chất như alkaloid, tannin, flavonoid và một số hợp chất khác. Trong đó, arecoline là alkaloid quan trọng và cũng là thành phần tạo ra nhiều tác dụng sinh học của hạt cau.

Một số nghiên cứu thực nghiệm ghi nhận các hoạt tính sinh học của chiết xuất từ cau, trong đó có tác dụng chống ký sinh trùng, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và một số hoạt tính chống viêm, chống oxy hóa.

Hạt cau có giá trị làm thuốc nhưng không nên tự ý sử dụng

Đây là điểm đặc biệt cần lưu ý khi nói về cây cau.

Việc nhai cau thường xuyên, đặc biệt khi kết hợp với trầu và thuốc lá, có liên quan đến các nguy cơ sức khỏe, trong đó có tổn thương niêm mạc miệng và ung thư khoang miệng.

Với những người trồng cau trước nhà, giá trị dễ nhận thấy nhất vẫn là cảnh quan, bóng xanh và nét đẹp văn hóa truyền thống. Còn nếu sử dụng các bộ phận của cây làm thuốc, cần có sự hướng dẫn của người có chuyên môn thay vì tự sắc uống hoặc dùng theo kinh nghiệm truyền miệng.

Theo Minh Khang

Sức khỏe 24h

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