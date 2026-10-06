MC SN 1990 từng dẫn bản tin Dự báo thời tiết: Hôn nhân lần 2 viên mãn, sống như "bà hoàng" trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh

MC Mai Ngọc (SN 1990) là một trong những gương mặt quen thuộc và được yêu mến của VTV. Với lối dẫn duyên dáng, giọng nói ấm áp cùng phong thái chỉn chu, cô ghi dấu ấn khi đảm nhận vai trò MC bản tin Dự báo thời tiết trong khoảng 5 năm, từ 2013 đến hết 2018. Hình ảnh nữ MC xinh đẹp, duyên dáng trên sóng truyền hình cũng giúp cô được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh “MC thời tiết xinh đẹp nhất VTV”. Suốt nhiều năm làm nghề, Mai Ngọc không chỉ gây ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp trên màn ảnh mà còn được yêu mến nhờ hình ảnh đời thường nhẹ nhàng, tinh tế và tràn đầy năng lượng tích cực.

Trải qua những thăng trầm trong chuyện tình cảm, Mai Ngọc hiện tận hưởng cuộc sống hôn nhân lần 2 viên mãn bên ông xã doanh nhân và con trai đầu lòng. Sau khi kết hôn vào cuối năm 2024, cuộc sống của nữ MC cũng bước sang một chương mới. Cô tạm dừng công việc tại VTV, chuyển về Bắc Ninh sinh sống cùng gia đình chồng trong một cơ ngơi bề thế. Không gian sống gây choáng ngợp bởi quy mô rộng lớn, thiết kế sang trọng cùng nhiều khu vực được chăm chút cầu kỳ, từ phòng khách, phòng ngủ đến sân vườn và không gian thờ tự.

Cơ ngơi nhà chồng Mai Ngọc được hé lộ rõ nhất qua những khoảnh khắc trong ngày cưới của hai vợ chồng cùng một số hình ảnh đời thường mà nữ MC chia sẻ trên mạng xã hội. Dù không đăng tải toàn cảnh, những góc nhà xuất hiện trong các bức hình hay video đời thường cũng phần nào cho thấy sự bề thế và gu thẩm mỹ của gia đình. Biệt thự gây chú ý với tông trắng chủ đạo, bên ngoài được bao phủ bởi nhiều mảng xanh, tạo cảm giác sang trọng, thoáng đãng và gần gũi thiên nhiên. Khu vực vào nhà gây ấn tượng với cầu thang lớn uốn cong, là một trong những chi tiết thường thấy ở những cơ ngơi rộng lớn, sang trọng.

Bên trong biệt thự tiếp tục gây choáng ngợp bởi vẻ bề thế và sang trọng, với những mảng tường được chăm chút, chạm khắc tỉ mỉ. Khu vực sảnh có hai lối cầu thang dẫn lên các tầng, cùng sở hữu thiết kế uốn cong mềm mại, tạo sự đồng điệu với cầu thang lớn bên ngoài. Kiểu bố trí này vừa giúp không gian thêm cân đối, vừa làm nổi bật vẻ xa hoa, rộng lớn của căn biệt thự. Trong ngày cưới của MC Mai Ngọc, không gian được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, với hàng loạt hoa tươi phủ dọc chân cầu thang, tạo nên khung cảnh ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Các khu vực bên trong biệt thự đều có diện tích rộng rãi, được thiết kế theo phong cách hiện đại pha nét sang trọng, bề thế. Nội thất chủ yếu sử dụng chất liệu gỗ kết hợp các bề mặt vân đá, tạo cảm giác vừa cao cấp vừa ấm áp. Dù diện tích lớn, căn nhà không hề lạnh lẽo bởi nhiều góc sinh hoạt được điểm xuyết bằng cây xanh và hoa tươi, giúp tổng thể thêm sinh động, gần gũi. Những chi tiết như hệ điều hòa âm trần được xử lý gọn gàng, hay việc bố trí thêm khu vực phòng khách nhỏ cũng phần nào cho thấy độ rộng và mức độ đầu tư của cơ ngơi.

Không gian dành cho quý tử được MC Mai Ngọc dành nhiều sự chăm chút, từ cách phối màu đến lựa chọn nội thất. Căn phòng lấy tông nâu - be làm chủ đạo, mang đến cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng mà vẫn giữ được vẻ sang trọng. Nội thất được tiết chế về kiểu dáng, gồm giường cũi rộng rãi, kệ đồ chơi bằng gỗ, tủ quần áo riêng cùng hệ đèn ánh vàng dịu mắt. Đặc biệt, phần cửa lớn hướng ra ban công giúp căn phòng đón nhiều ánh sáng tự nhiên, đồng thời tạo cảm giác thoáng đãng và dễ chịu.

Một không gian nghỉ ngơi khác của Mai Ngọc và ông xã tiếp tục được thiết kế theo hướng sang trọng, đồng điệu với tổng thể biệt thự. Những chi tiết hoa văn cầu kỳ, các mảng tường và trần điểm xuyết sắc vàng ánh kim cùng hệ đèn chùm tạo nên nét cổ điển, giúp căn phòng thêm phần xa hoa nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Đáng chú ý, hầu hết các phòng trong biệt thự đều có ban công cùng hệ cửa kính lớn, vừa mở rộng tầm nhìn ra bên ngoài vừa tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Nhờ vậy, dù sử dụng nhiều chi tiết trang trí sang trọng, không gian nghỉ ngơi vẫn giữ được cảm giác thoáng đãng, sáng sủa.

Không gian thờ tự trong biệt thự gây chú ý với diện tích rộng rãi, được bài trí gọn gàng và chỉn chu. Căn phòng sử dụng gam kem - nâu làm chủ đạo, tạo cảm giác trang nghiêm, ấm cúng. Một bình hoa lớn được đặt làm điểm nhấn, giúp không gian thêm hài hòa và sinh động. Đáng chú ý, phòng thờ còn có ban công cùng hệ rèm, vừa giúp đón ánh sáng, lưu thông không khí, vừa đảm bảo sự kín đáo, riêng tư khi cần. Trong dịp Rằm tháng 7 Âm lịch vừa qua, nữ MC cũng chia sẻ hình ảnh tự tay chuẩn bị mâm cúng với nhiều món ăn, hoa quả và lễ vật được sắp xếp tươm tất, cho thấy sự chu đáo của cô trong những dịp lễ quan trọng.