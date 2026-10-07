Diễn viên Quốc Trường khánh thành nhà máy Chowon Kitchen thứ 2, chuỗi mì cay Sasin trở lại mốc 100 cửa hàng

Ngày 5/10, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Quốc Trường thông báo về cột mốc mới trong hoạt động kinh doanh: nhà máy thứ hai chính thức được khánh thành. “Mỗi nhà máy không chỉ là một công trình, mà là kết quả của rất nhiều ngày tháng cố gắng của cả một tập thể”, nam diễn viên viết, đồng thời cho biết kỳ vọng Sasin sẽ tiếp tục đưa các sản phẩm đến nhiều người tiêu dùng hơn.

Diễn viên Quốc Trường khánh thành nhà máy Chowon Kitchen thứ 2 - ẢNh: FBNV

Chowon Kitchen là doanh nghiệp sản xuất gắn với hệ sinh thái mỳ cay Sasin, chuyên cung cấp nguyên liệu, bán thành phẩm và các sản phẩm phục vụ chuỗi nhà hàng. Theo thông tin giới thiệu của Sasin, Chowon Kitchen được xây dựng nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất, giúp các nhà hàng kiểm soát chất lượng, hương vị và hao hụt nguyên liệu khi mở rộng quy mô. Hiện doanh nghiệp có nhà xưởng tại Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng và một địa điểm kinh doanh tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Việc đầu tư thêm nhà máy diễn ra đúng thời điểm Sasin bước sang một giai đoạn phát triển mới. Ngày 7/9, thương hiệu khai trương cửa hàng thứ 100 tại TP.HCM, đánh dấu lần thứ hai Sasin đạt quy mô này. Hiện 50% cửa hàng Sasin do doanh nghiệp trực tiếp sở hữu và vận hành, 50% còn lại hoạt động theo mô hình nhượng quyền, theo ZNews.

Quốc Trường là một trong ba nhà đồng sáng lập Sasin từ năm 2016 - Ảnh: FBNV

Quốc Trường là một trong ba nhà đồng sáng lập Sasin từ năm 2016. Từ một thương hiệu gắn với món mì cay 7 cấp độ, sau một thập kỷ Sasin đã trở thành chuỗi 100 cửa hàng và bắt đầu mở rộng sang sản phẩm tiêu dùng. Cột mốc nhà máy thứ hai vì thế cho thấy vai trò của Quốc Trường trong kinh doanh không chỉ dừng ở hình ảnh một nghệ sĩ góp vốn vào một thương hiệu F&B, mà đang gắn với một hệ thống sản xuất và phân phối ngày càng hoàn chỉnh.

Đáng chú ý, con đường kinh doanh của Quốc Trường bắt đầu phát triển mạnh trước cả khi anh trở thành gương mặt đình đám trên màn ảnh. Trong cuộc trò chuyện được VOV ghi lại hồi tháng 6/2026, nam diễn viên cho biết khoảng 10 năm đầu sự nghiệp, anh liên tục đóng vai chính nhưng vẫn chưa được khán giả nhớ mặt. Có thời điểm Quốc Trường gần như muốn từ bỏ diễn xuất để tập trung vào kinh doanh.

Chuỗi mì cay của Quốc Trường trở lại mốc 100 cửa hàng - Ảnh: FBNV

Bước ngoặt đến với anh khi tham gia bộ phim “Về nhà đi con”. Vai Vũ đưa tên tuổi Quốc Trường phủ sóng rộng rãi, biến anh từ một diễn viên quen mặt trong các bộ phim truyền hình thành một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt. Sau thành công này, anh tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh.

Trong năm 2026, Quốc Trường vẫn duy trì hoạt động trên màn ảnh với các dự án như “Chị ngã em nâng”, “Một thời ta đã yêu” và “Ốc mượn hồn”. Trong đó, “Ốc mượn hồn” là dự án mới nhất, Quốc Trường đảm nhận vai Quân, một người đàn ông bị cuốn vào những bí mật xoay quanh cuộc hôn nhân và cái chết của vợ.

Nhờ kinh doanh "mát tay" và sự nghiệp diễn xuất thăng tiến, Quốc Trường nhanh chóng trở thành "đại gia ngầm" của Vbiz. Được biết, nam diễn viên sở hữu biệt thự hơn 300m² tại Quận 7, TP.HCM, ước tính khoảng 40 tỷ đồng; ngoài ra anh từng xây tặng bố mẹ một căn biệt thự khoảng 700 m² tại Cần Thơ, trị giá khoảng 25-30 tỷ đồng. Nam diễn viên cũng từng sở hữu nhiều xe sang và các món đồ giá trị.

Ở thời điểm hiện tại, Quốc Trường cho biết mong muốn lớn nhất của anh là sớm ổn định tài chính để có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nam diễn viên từng nghĩ đến kế hoạch “về hưu” sớm, xây dựng một không gian sống rộng rãi để cha mẹ, anh chị em và các cháu có thể quây quần bên nhau.

Quốc Trường muốn thử sức với những dạng nhân vật phức tạp hơn, thoát khỏi hình ảnh "tổng tài" - Ảnh: FBNV

Một trong những điều khiến Quốc Trường trăn trở hiện nay là hình ảnh doanh nhân thành đạt đã gắn quá chặt với tên tuổi anh. Suốt nhiều năm, nam diễn viên hầu như không nhận được lời mời vào các vai nghèo khổ hoặc có số phận gai góc.

Quốc Trường cho biết nếu có cơ hội, anh muốn thử sức với những dạng nhân vật phức tạp hơn, chẳng hạn người đa nhân cách hoặc một ông trùm có chiều sâu tâm lý.

Điều này cho thấy dù đã thành công và có chỗ đứng riêng, Quốc Trường vẫn muốn tiếp tục làm mới mình trong diễn xuất, thay vì chỉ gắn với hình ảnh quen thuộc là người đàn ông giàu có, lịch lãm trên màn ảnh.