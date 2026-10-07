Gặp "tiếng dữ" về sức khỏe, danh hài Xuân Hinh phản hồi

Mới đây, những thông tin thất thiệt về sức khỏe khiến Xuân Hinh phải lên tiếng. Nam nghệ sĩ dùng vài câu thơ dí dỏm để khẳng định mình vẫn khỏe mạnh. Ông viết: "Tiếng lành ấy cũng đồn xa. Ai ngờ tiếng dữ đồn ba ngày đường. Chút tin gửi khắp muôn phương. Rằng Hinh vẫn khoẻ bình thường, thế thôi".

Những thông tin thất thiệt khiến danh hài Xuân Hinh phải lên tiếng

Trong clip đăng kèm, khi được nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền hỏi: "Sao anh cứ ngồi thần ra thế", Xuân Hinh cũng chia sẻ về tin đồn liên quan đến mình. Ông bày tỏ: "Nói thật với mọi người là Xuân Hinh đang khỏe mà tự dưng lại bị đồn là đột quỵ, trên mạng người ta đồn". Nam danh hài còn thể hiện một đoạn hát cùng Thanh Thanh Hiền, cho thấy anh vẫn rất khỏe mạnh, sung sức.

Clip danh hài Xuân Hinh chia sẻ về tin đồn đột quỵ

Ở tuổi ngoài 60, Xuân Hinh có cuộc sống bình yên, nhưng không vì thế mà rời xa nghệ thuật. Ông khiến khán giả bất ngờ bởi sự năng động dù đã lớn tuổi. Năm 2025, Xuân Hinh góp mặt trong MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy, sau đó lần đầu đóng phim điện ảnh với "Mùi phở".

Đời thường của "vua hài đất Bắc" cũng khá giản dị. Ông thường thức dậy từ khoảng 5h30, tập thể dục nhẹ nhàng, sau đó ăn sáng.

"Vua hài đất Bắc" hiện có cuộc sống bình yên, viên mãn

Xuân Hinh cũng có thú vui chăm sóc vườn tược, gặp gỡ bạn bè, uống cà phê và thưởng thức những món ăn dân dã. Trên mạng xã hội, nam nghệ sĩ thường đăng những video rất đời thường như dọn vườn, câu cá, đi ăn hay trò chuyện cùng người thân, bạn bè.

Gia đình cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống hiện tại của Xuân Hinh. Ông có cuộc hôn nhân lâu bền với bà xã Phương Lan và có hai người con. Nam nghệ sĩ giữ mối quan hệ gần gũi với các con, đồng thời luôn ủng hộ lựa chọn và công việc riêng của họ.